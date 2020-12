Les défaillances d’entreprises soutenues par le gouvernement en Chine étaient rares avant les affaires très médiatisées de ce mois-ci impliquant le mineur d’État Yongcheng Coal and Electricity et le fabricant de puces soutenu par le gouvernement Tsinghua Unigroup, entre autres.

Ces entreprises sont généralement détenues à 100% par les gouvernements locaux et régionaux de Chine et ont été créées pour financer des projets d’infrastructure publique. Les obligations émises par ces entreprises ont bondi cette année, dans un contexte de poussée des infrastructures alors que l’économie chinoise s’améliorait, selon un rapport de S&P plus tôt cette année.

« Alors que les LGFV bénéficient généralement de niveaux beaucoup plus élevés de soutien gouvernemental, compte tenu de leurs rôles en matière de politique et de développement, nous prévoyons également que les LGFV sous des gouvernements locaux plus faibles pourraient voir des taux de défaut plus élevés, en partie parce qu’ils se tournent de plus en plus vers l’activité commerciale », a déclaré la société de notation dans note mercredi.

Cela intervient alors que les analystes émettent des avertissements, il y aura plus de défauts d’obligations en Chine.

« La Chine a toléré plus de défauts de paiement des entreprises publiques ces dernières années, et nous pensons que cela continuera. Les gouvernements locaux ont tout simplement moins de ressources pour soutenir les entreprises publiques faibles qui font des erreurs de jugement commerciales », a déclaré S&P Global Ratings.