Alors que les décès dus au COVID-19 dans le monde dépassent les 4 millions, un suicide au Pérou

Plus de six mois après la mise à disposition des vaccins, les décès signalés par COVID-19 dans le monde sont tombés à environ 7 900 par jour, après avoir atteint plus de 18 000 par jour en janvier. L’Organisation mondiale de la santé a enregistré un peu moins de 54 000 décès la semaine dernière, le total hebdomadaire le plus bas depuis octobre dernier.