Alors que les cyberattaques se multiplient, les startups de la sécurité récoltent les fruits

SAN FRANCISCO — Alors que les cyberattaques se multipliaient cette année, Sanjay Beri, PDG de Netskope, une start-up de sécurité cloud, a reçu un appel téléphonique. Puis un e-mail. Puis d’autres messages. Tous provenaient d’investisseurs en capital-risque qui voulaient investir dans son entreprise. Compte tenu des attaques de ransomware et des piratages d’États-nations qui faisaient la une des journaux, lui ont-ils dit, les entreprises qui fabriquaient des produits de sécurité avaient un marché et une mission plus vastes qu’auparavant. « Nous ne cherchions pas de capitaux », a déclaré M. Beri, qui a fondé Netskope en 2012, mais les cyberattaques « ont certainement accru leur intérêt ». Après les offres de sept investisseurs, Netskope a levé 300 millions de dollars ce mois-ci pour une valorisation de 7,5 milliards de dollars, contre 2,8 milliards de dollars l’année dernière. Il s’agissait de l’une des plus importantes levées de fonds de cybersécurité de l’année, mais pas du maximum que Netskope aurait pu atteindre.

« Nous aurions pu lever 1 milliard de dollars de capital », a déclaré M. Beri. Des cyberattaques récentes dans le monde ont interrompu les opérations dans les oléoducs, les hôpitaux et les chaînes d’épicerie et ont potentiellement compromis certaines agences de renseignement. Mais ils ont été une aubaine pour un groupe : les start-ups de cybersécurité. Les investisseurs ont investi plus de 12,2 milliards de dollars dans des start-ups qui vendent des produits et services tels que la sécurité cloud, la vérification d’identité et la protection de la vie privée jusqu’à présent cette année. Cela dépasse les 10,4 milliards de dollars que les entreprises de cybersécurité ont levés au cours de l’année 2020 et représente plus du double des 4,8 milliards de dollars levés en 2016, selon le cabinet de recherche PitchBook, qui suit le financement. Depuis 2019, l’augmentation du financement de la cybersécurité a dépassé l’augmentation globale du financement par capital-risque. Cette augmentation fait suite à une série d’attaques de ransomwares très médiatisées, notamment contre Colonial Pipeline, le fabricant de logiciels Kaseya et le transformateur de viande JBS. Lorsque le président Biden a rencontré le président russe Vladimir V. Poutine le mois dernier, les cyberattaques perpétrées par les Russes figuraient en bonne place dans l’agenda diplomatique. Ce mois-ci, l’administration Biden et ses alliés ont également formellement accusé la Chine de mener des piratages. Les violations ont alimenté les inquiétudes des entreprises et des gouvernements, entraînant une augmentation des dépenses en produits de sécurité. Les dépenses mondiales en matière de sécurité de l’information et de services associés devraient atteindre 150 milliards de dollars cette année, en hausse de 12 % par rapport à il y a un an, selon la société de recherche Gartner. « Avant d’en arriver là, nous, en tant qu’équipes de sécurité, devions nous battre pour chaque centime que nous pouvions obtenir, et maintenant c’est exactement le contraire », a déclaré John Turner, responsable de la sécurité des informations chez LendingTree, le marché de prêt en ligne. Les cadres, a-t-il dit, demandent : « Sommes-nous protégés ? De quoi avez-vous besoin? »

Tout cela devrait stimuler les affaires des entreprises de cybersécurité, créant une aubaine potentielle qui a enthousiasmé les investisseurs. La valorisation moyenne des entreprises de cybersécurité qui collectent des fonds cette année a plus que doublé pour atteindre 524,1 millions de dollars, contre 221,8 millions de dollars en 2020, selon PitchBook. « En près de deux décennies en tant que VC, je n’ai jamais vu les valorisations aussi escalader », a déclaré Asheem Chandna, un investisseur en capital-risque chez Greylock Partners, qui a investi dans des sociétés de sécurité telles que Palo Alto Networks. L’argent afflue dans les start-ups qui s’attaquent aux pirates informatiques de nouvelles manières. Traditionnellement, les systèmes de sécurité des entreprises reposaient sur l’idée de sécuriser un périmètre. Cela signifiait que les entreprises installaient des pare-feu et d’autres logiciels pour protéger l’accès à leur réseau d’entreprise. Mais au cours des dernières années, le passage au cloud computing a rendu obsolètes le périmètre et le recours aux réseaux d’entreprise. Les employés ont désormais accès aux applications via Internet, plutôt que via un centre de données géré par leur employeur. Cela a ouvert la porte à des start-ups qui se concentrent sur la sécurité et la vérification d’identité basées sur le cloud. « Ne construisez pas de clôtures plus hautes – ayez de très bonnes cartes d’identité », a déclaré Jason Crabtree, directeur général de Qomplx, une start-up d’analyse des risques qui fournit un logiciel de vérification d’identité et est en train de devenir publique.

La frénésie de financement s’est installée pendant des mois. La pandémie a donné un élan lorsque les entreprises sont passées au travail à distance, ce qui nécessitait de sécuriser ces systèmes d’accès à distance, ont déclaré les investisseurs et les dirigeants.

Un vendredi soir d’octobre, M. Chandna, le capital-risqueur de Greylock, a présenté le directeur général d’une société de sécurité de messagerie dans laquelle il avait investi, Abnormal Security, à un autre investisseur, a-t-il déclaré. Cet investisseur, Venky Ganesan de Menlo Ventures, qui cherchait depuis des mois une réunion avec le directeur général, Evan Reiser, a immédiatement envoyé un e-mail à M. Reiser pour l’inviter à dîner ce soir-là. M. Reiser a conduit, a-t-il dit, de San Francisco jusqu’au domicile de M. Ganesan à Atherton, en Californie, à environ 30 miles de là. À la fin du week-end, Abnormal avait signé un accord pour lever 50 millions de dollars à une valorisation de 600 millions de dollars, portant son financement total à 74 millions de dollars. Le chèque de 40 millions de dollars de Menlo était le plus gros investissement jamais réalisé par la société. « Au fur et à mesure que les mariages au fusil de chasse se déroulent, c’est le fusil de chasse que vous pouvez obtenir », a déclaré M. Ganesan. Depuis lors, les attaques de ransomwares ont donné un nouvel élan à la vague de financement. En janvier, Lacework, une start-up de sécurité cloud à San Jose, en Californie, a recueilli 525 millions de dollars de financement. Les investisseurs ont tendu la main à cause des produits de Lacework, qui utilisent l’intelligence artificielle pour identifier les menaces, a déclaré Andy Byron, directeur des ressources de la société. Au total, Lacework a levé 625 millions de dollars depuis sa création en 2015. Mike Speiser, un investisseur en capital-risque chez Sutter Hill Ventures, qui a dirigé le financement de Lacework en janvier, n’a eu aucun problème à faire participer d’autres investisseurs, a-t-il déclaré. « J’ai appelé les cinq personnes que je pensais être les meilleurs investisseurs et leur ai demandé si elles étaient intéressées. Ils étaient tous intéressés et dans les 48 heures, nous avons conclu un accord », a déclaré M. Speiser. « 100 % des personnes que j’ai appelées ont dit qu’elles voulaient participer. Nous aurions pu récolter plus d’un milliard de dollars. » Les affaires ont explosé pour Lacework en raison de « la combinaison de tous ces ransomwares et attaques d’États-nations, ainsi que des personnes se déplaçant si agressivement vers le cloud », a déclaré David Hatfield, qui a rejoint la start-up en février en tant que directeur général.