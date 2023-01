Alors que les crimes de guerre augmentent, l’Ukraine fait face à des choix difficiles en matière de poursuites

Commentez cette histoire Commenter

KYIV, Ukraine – Les 25 Russes condamnés à ce jour pour crimes de guerre par les tribunaux ukrainiens comprennent un soldat qui a forcé deux Ukrainiens sous la menace d’une arme à remettre des ordinateurs portables et de l’argent, quatre qui ont battu et torturé des soldats ukrainiens et deux qui ont admis avoir bombardé des bâtiments résidentiels au cours des premières semaines. de la guerre.

Plus de 66 000 crimes de guerre présumés supplémentaires ont été signalés aux autorités ukrainiennes depuis l’invasion russe en février dernier, selon le bureau du procureur général ukrainien. Le nombre augmente par centaines chaque jour alors que les enquêteurs se déploient dans les zones reprises aux Russes et aux Ukrainiens pour porter plainte, allant du vol de biens à la torture, au meurtre, au viol, à la déportation d’enfants ukrainiens. à la Russie et les tirs incessants de missiles contre les infrastructures ukrainiennes.

C’est un nombre stupéfiant de cas, qui submergerait n’importe quel système judiciaire où que ce soit, disent les experts juridiques. Mais le procureur général d’Ukraine, Andriy Kostin, s’est engagé à enquêter sur chacun d’eux et à traduire en justice tous ceux pour lesquels suffisamment de preuves pourraient être réunies. Le président Volodymyr Zelensky a fait de la justice pour les victimes de crimes de guerre l’une de ses conditions pour une éventuelle paix avec la Russie. La question est aussi importante pour l’Ukraine que la défaite militaire des Russes si la Russie doit être dissuadée à jamais d’attaquer l’Ukraine, a déclaré Kostin.

“Nous devons gagner dans les deux batailles – dans la lutte pour notre territoire et dans la lutte pour la justice”, a-t-il déclaré dans une interview.

La bataille pour la justice pourrait s’avérer tout aussi difficile que la lutte pour la terre.

La guerre en Ukraine offre une occasion sans précédent de tester le système de justice internationale toujours en évolution qui a commencé à prendre forme après la Seconde Guerre mondiale. Les Nations unies ont trouvé des preuves manifestes qu'”une série” de crimes de guerre et d’autres violations des droits de l’homme et du droit international ont été commis, selon un premier rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine créée sous les auspices des Nations unies. Nations plus tôt cette année.

Non seulement il y a un nombre écrasant de cas, mais des preuves abondantes, a noté un diplomate européen, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles. La technologie a apporté de nouveaux moyens de documenter les crimes, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par les soldats russes et ukrainiens aux images satellite qui révèlent des schémas d’attaques délibérées contre des cibles civiles.

La libération du territoire par les troupes ukrainiennes a permis aux enquêteurs d’obtenir des témoignages de première main et des preuves médico-légales quelques jours ou semaines après que les crimes ont été commis – plutôt que des années, comme cela a été le cas avec la plupart des tentatives précédentes de traduire en justice des criminels de guerre. Si l’Ukraine réussit à reprendre plus de territoire, le nombre de cas pourrait facilement doubler, selon des responsables ukrainiens.

Il existe un intérêt international extraordinaire pour les efforts visant à faire rendre des comptes aux auteurs, surpassés uniquement par les procès pour crimes de guerre nazis qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. La Cour pénale internationale (CPI) a déployé sa plus grande équipe à ce jour en Ukraine. Les avocats des droits de l’homme et les groupes de défense ont afflué dans le pays. Les Nations Unies et les gouvernements européens ont ouvert des enquêtes. Le diplomate a déclaré avoir dénombré au moins 11 enquêtes différentes en cours en Ukraine.

Mais il y a un risque que tout l’effort soit alourdi par le grand nombre d’affaires, les enquêtes qui se chevauchent et les lacunes et les contradictions d’un système judiciaire international encore imparfait, selon les experts juridiques. La question de savoir s’il existe une voie pour poursuivre les personnalités les plus importantes qui portent la responsabilité globale de la guerre, y compris le président russe Vladimir Poutine, est de plus en plus remise en question, disent-ils.

Les autorités ukrainiennes s’attendent à juger l’écrasante majorité des cas, a déclaré Kostin. Les mécanismes internationaux ont toujours été destinés à compléter et compléter les juridictions nationales, intervenant là où les gouvernements ne peuvent ou ne veulent pas engager de poursuites de leur propre chef et responsabilisation internationale des hauts fonctionnaires.

Mais pour l’Ukraine, poursuivre les 99% des affaires que Kostin dit s’attendre à prendre en charge est en soi une entreprise colossale. Chaque jour apporte de nouveaux rapports faisant état de fosses communes découvertes, de chambres de torture révélées et de nouvelles frappes de missiles qui tuent des civils et détruisent des biens. Il y aura probablement des doublons, mais cela reste un nombre énorme de cas, a-t-il déclaré.

Quand la Russie bombarde un immeuble plein de monde, c’est la suite

Prenons l’exemple d’un seul charnier découvert à la suite de la retraite russe de la ville d’Izyum, dans le nord-est du pays, en septembre, a déclaré Wayne Jordash, un avocat spécialisé dans les droits de l’homme basé en Ukraine auprès de Global Rights Compliance, l’une des organisations internationales conseillant le gouvernement ukrainien. . Pour démontrer qu’un crime de guerre a été commis, il faudra un examen médico-légal détaillé des 400 corps découverts et des circonstances de leur mort, avant même d’identifier l’auteur, a-t-il déclaré.

« Vous ne pouvez jamais enquêter sur chacun de ces cas. Certains doivent être priorisés, certains doivent être dépriorisés, quand vous avez une situation de criminalité de masse comme celle que vous avez ici », a déclaré Jordash.

Son organisation, et d’autres qui aident le gouvernement ukrainien, préconisent de regrouper un certain nombre de crimes en une seule affaire. Ils pourraient inclure, par exemple, l’intégralité des meurtres commis dans les environs de Bucha, à l’extérieur de Kyiv, où la retraite forcée russe en avril dernier a attiré l’attention sur l’ampleur des atrocités russes en cours.

La comptabilisation des corps à Bucha est presque terminée

Mais les Ukrainiens insistent sur le fait qu’il est important de demander des comptes à chaque soldat russe qui a transgressé les lois de la guerre, peu importe la gravité du crime ou le fait que les auteurs soient détenus par les Ukrainiens. « Les victimes veulent que justice soit rendue », a déclaré Kostin.

Parmi les 86 actes d’accusation déposés à ce jour, l’un accuse un soldat russe d’avoir volé de la nourriture et d’autres biens dans une maison ukrainienne et un autre contre l’épouse d’un soldat russe pour avoir encouragé son mari à violer des femmes ukrainiennes, “sur la base d’une hostilité personnelle envers les Ukrainiens”. la société et le mépris des femmes ukrainiennes », selon les archives du bureau du procureur général.

Des accusations ont également été portées contre un commandant de bataillon qui a ordonné à ses subordonnés de tirer sur des civils en fuite à Kharkiv, entraînant la mort d’au moins une femme ; deux militaires qui ont violé une adolescente de 16 ans ; et le ministre russe des Transports, accusé d’avoir préparé la guerre et le « transport illégal de personnes » à travers les frontières de l’État ukrainien — le plus haut gradé civil à être inculpé.

Le ministre et la grande majorité des 86 suspects inculpés jusqu’à présent doivent être jugés par contumace, selon les chiffres fournis par le bureau du procureur général. Jusqu’à présent, aucune enquête n’a été signalée sur d’éventuels crimes de guerre ukrainiens.

“Nous devons trouver un moyen de rendre justice à tous, indépendamment de qui ils sont, de leur position sociale et du niveau de criminalité auquel ils sont confrontés”, a déclaré Oleksandra. Matviichuk, dont l’organisation, le Centre ukrainien pour les libertés civiles, a été co-lauréate du prix Nobel de la paix 2022 pour son travail de campagne au nom des victimes de crimes de guerre.

Le lauréat ukrainien du prix Nobel demande une nouvelle approche pour la justice en temps de guerre

Il existe cependant un risque d’ouverture de ce que Matviichuk a appelé “un écart de responsabilité”, dans lequel des soldats russes ordinaires sont punis pour des actes commis dans la poursuite de leurs ordres de faire la guerre tandis que des dirigeants tels que Poutine continuent de poursuivre la guerre avec impunité. Les 25 Russes condamnés à ce jour ont été condamnés à des peines allant de 10 ans à la réclusion à perpétuité. Selon les chiffres fournis par le bureau du procureur général, seuls 18 des 250 Russes pour lesquels suffisamment de preuves ont été rassemblées pour porter des accusations sont détenus en Ukraine, en tant que prisonniers de guerre.

Pendant ce temps, l’Ukraine recueille des preuves sur des personnalités de haut niveau qui pourraient être inculpées pour avoir commis des violations du droit international afin de les transmettre aux autorités internationales, a déclaré Kostin. Mais la loi ukrainienne interdit l’admission de preuves qui n’ont pas été recueillies par les enquêteurs ukrainiens, rendant inutile une partie de l’aide internationale qui a été versée dans le pays, a déclaré Yuriy Bilousov, qui dirige le département des poursuites pour crimes de guerre du bureau du procureur.

Une grande partie des preuves recueillies par les organisations étrangères de défense des droits de l’homme sont envoyées directement à la CPI, où elles risquent de prendre la poussière, a-t-il déclaré. Les organisations non gouvernementales “sont utiles mais elles pourraient être plus utiles si elles nous donnaient les informations”, a-t-il déclaré. « La CPI n’a pas été créée pour poursuivre tous les crimes de guerre. Il serait plus utile si nous pouvions obtenir les informations immédiatement car nous pourrions essayer de trouver le criminel russe. »

Laissé sans réponse par toutes les enquêtes est le crime d’agression, de faire la guerre à un pays souverain. Cela compte comme « la mère de tous les crimes de guerre », a déclaré Kostin. “Sans l’invasion des troupes russes, les autres crimes de guerre n’auraient pas été commis.”

Et c’est le crime qui serait le plus facile à poursuivre, y compris aux plus hauts niveaux de la direction russe, a déclaré Jordash. Il existe de nombreuses preuves, allant des déclarations télévisées à l’acte d’invasion lui-même, que Poutine et ses ministres ont délibérément déclenché une guerre d’agression contre l’Ukraine.

Mais pour diverses raisons juridiques, notamment que ni l’Ukraine ni la Russie n’ont ratifié le Statut de Rome, qui a établi la CPI, la CPI ne peut pas poursuivre le crime d’agression. Il ne peut pas non plus poursuivre des chefs d’État tels que Poutine ou mener des procès par contumace de ses principaux ministres.

C’est pourquoi l’Ukraine fait campagne pour la création d’un tribunal spécial, sur le modèle des tribunaux établis pour poursuivre les crimes de guerre dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda. Kostin a déclaré que son bureau avait recueilli des preuves sur 627 suspects, dont des ministres, des généraux et tous les membres de la Douma russe, ou parlement, qui ont voté pour la guerre et qui pourraient être jugés pour crime d’agression.

Que sont les crimes de guerre, et la Russie les commet-elle en Ukraine ?

Mais un tribunal spécial devrait être approuvé soit par le Conseil de sécurité des Nations unies, où la Russie dispose d’un droit de veto, soit par l’Assemblée générale des Nations unies, où il n’est pas clair si l’Ukraine pourrait obtenir la majorité des voix. Un large soutien international, y compris de la part de pays non occidentaux qui ont hésité à condamner l’invasion russe, serait essentiel pour que le tribunal ait la légitimité nécessaire pour donner du poids à ses procédures, a déclaré le diplomate européen.

L’Union européenne penche pour soutenir une telle proposition, mais les États-Unis n’ont pas encore décidé de soutenir un tribunal, a déclaré Beth van Schaak, l’ambassadrice itinérante des États-Unis pour les crimes de guerre. L’administration Biden est intéressée à soutenir potentiellement une nouvelle proposition néerlandaise visant à créer un bureau pour un procureur par intérim chargé de recueillir des preuves sur la commission de crimes d’agression à utiliser à une date ultérieure.

L’Ukraine est ouverte à toutes les suggestions qui apporteront les meilleures chances de justice, a déclaré Bilousov. “Il y a autant d’opinions sur la façon de s’y prendre qu’il y a d’avocats”, a-t-il déclaré.

Serhiy Morgunov a contribué depuis Kyiv