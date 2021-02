Le Nouvel An lunaire s’est passé dans la région de la baie de San Francisco, les craintes grandissant face à une série d’attaques non provoquées contre des Asiatiques âgés par des hommes noirs, mais les gauchistes ont peut-être trouvé du réconfort en trouvant les vrais auteurs: les Blancs.

Comme l’a expliqué le romancier lauréat du prix Pulitzer Viet Thanh Nguyen, les Asiatiques ne devraient pas répondre aux horribles attaques « réflexe » appelle à plus de maintien de l’ordre mais doit plutôt reconnaître la violence comme « partie d’un modèle de suprématie blanche. » Même si les assaillants sont « les personnes de couleur, » il ajouta, « La solution n’est pas de se rabattre sur nos propres hypothèses racistes mais de tenir le système de suprématie blanche responsable de nous diviser. »



et les communautés Brown. Les Américains d’origine asiatique doivent situer la violence anti-asiatique dans le cadre d’un modèle de suprématie blanche qui cible également les Noirs et les Marrons et les peuples autochtones. Même si les auteurs de violence sont des personnes de couleur, la solution n’est pas de se rabattre sur des hypothèses racistes – Viet Thanh Nguyen (@viet_t_nguyen) 12 février 2021

Malgré ses talents littéraires, Nguyen a apparemment raté l’ironie dans la notion d’éviter « hypothèses racistes » en blâmant des personnes d’une certaine couleur de peau pour les attaques – dans ce cas, des personnes d’une couleur de peau différente de celles impliquées dans les incidents – mais il n’était pas le seul à identifier les blancs comme le problème.

Manju Kulkarni, directeur exécutif de l’Asian Pacific Policy and Planning Council, a déclaré à NPR que « Politiques xénophobes et rhétorique raciste » poussé par l’ancien président Donald Trump était à l’origine de la violence. Nikki Fortunato Bas, président du conseil municipal d’Oakland Raconté KTVU, filiale locale de Fox TV, qui commet des crimes contre les Asiatiques et « anti-noirceur » sont tous les deux à la hausse « parce que nous vivons dans un système enraciné dans la suprématie blanche. »

La montée de la violence a contraint de nombreuses entreprises de la région de Chinatown d’Oakland – où il y aurait eu plus de 20 attaques contre des Asiatiques au cours des deux dernières semaines – à réduire les heures pendant la saison de shopping chargée avant le nouvel an lunaire de vendredi. Ces réductions sont venues s’ajouter aux effets de la pandémie de Covid-19, qui a réduit les célébrations de la fête.

En plus des vols et autres crimes impliquant le vol, il y a eu des attaques à la lumière du jour non provoquées contre des piétons âgés. Un immigrant thaïlandais de 84 ans a été tué fin janvier à San Francisco lorsqu’un homme est venu en courant de l’autre côté de la rue et l’a percuté, le jetant au sol. Un homme noir de 19 ans, Antoine Watson, a été arrêté dans cette affaire et accusé de meurtre la semaine dernière.

Un autre incident très médiatisé s’est produit le 31 janvier à Oakland, lorsqu’un homme a poussé un Chinois de 91 ans sur le trottoir par derrière. Le suspect a ensuite renversé deux autres Chinois, un homme de 55 ans et une femme de 60 ans, le même jour et dans le même quartier. Yahya Muslim, un homme noir de 28 ans, a été arrêté pour ces attaques. Il était déjà en détention pour une autre affaire de maltraitance envers les aînés lorsque la police l’a identifié comme l’auteur présumé des attaques d’Oakland.

L’effort de transférer la culpabilité des crimes aux Blancs a été accueilli avec mépris sur les réseaux sociaux. L’auteur Ben D’Alessio a déclaré qu’il supprimait les romans de Nguyen de sa liste de lecture. L’écrivain Wesley Yang a déclaré que Nguyen était essentiellement « dire aux pauvres asiatiques qu’ils sont racistes pour avoir voulu la protection de la police. »

Je fais rarement cela, mais j’ai supprimé vos romans de mon "lire" liste. Je … je ne peux plus gérer les tweets. – Ben «La Chapelle du Centre Figuratif» D’Alessio (@El__Ben) 13 février 2021

« Dans quelle mesure devez-vous être à l’abri pour que le jargon des études ethniques soit plus réel pour vous que les corps de grand-mère et de grand-père disposés dans la rue? » A demandé Yang. Il a ajouté qu’une telle rhétorique raciale a permis de couvrir les « sadiques vicieux » qui commettent les crimes tout en refusant la protection des personnes vulnérables qui sont ciblées.

Dire aux pauvres asiatiques qu’ils sont racistes parce qu’ils veulent la protection de la police contre une vague de violence est une erreur. À quel point devez-vous être à l’abri pour que le jargon des études ethniques soit plus réel pour vous que les corps de grand-mère et de grand-père disposés dans la rue? https://t.co/l6iPnz8dz5 – Wesley Yang (@wesyang) 13 février 2021

