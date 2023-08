Alors que les cliniques pivotent après Roe, la bataille fait rage au sujet du service de seringues dans la Virginie-Occidentale ravagée par les opioïdes

CHARLESTON, W.Va. (AP) – Le personnel du Women’s Health Center de Virginie-Occidentale sait ce que c’est que de fournir des services de santé controversés que les responsables gouvernementaux ont cherché à interdire ou à restreindre.

La clinique de Charleston a été le seul fournisseur d’avortement de l’État pendant des années jusqu’à ce que la législature de l’État adopte une interdiction quasi totale de la procédure l’année dernière. La clinique est restée ouverte, fournissant d’autres soins génésiques. Maintenant, il essaie d’ouvrir un programme de service de seringues pour les toxicomanes, qui est un autre service de santé controversé qui a été réglementé par les législateurs républicains dans l’État rouge profond.

La proposition, qui devrait être soumise au conseil municipal de Charleston pour un vote décisif lundi, intervient alors que les prestataires d’avortement à travers le pays pivotent ou étendent leurs services après Roe, souvent à d’autres soins difficiles d’accès pour les communautés marginalisées qui, selon eux, font face à la stigmatisation. et des obstacles similaires à ceux des patientes ayant subi un avortement.

Certains, comme le Women’s Health Center de Virginie-Occidentale, ont ajouté des services d’affirmation de genre pour les adultes transgenres, comme l’hormonothérapie. De plus, la clinique de Virginie-Occidentale et une autre en Oklahoma intègrent des services de réduction des méfaits, qui s’efforcent d’atténuer les effets concomitants sur la santé de l’utilisation de drogues par voie intraveineuse comme le VIH.

La clinique de Charleston propose déjà des soins des plaies, des références pour le traitement des troubles liés à la consommation de substances et une formation sur les médicaments contre les surdoses d’opioïdes. Mais il fait face à une bataille difficile dans le service de seringues pour la Virginie-Occidentale, l’État américain avec le taux le plus élevé d’overdoses d’opioïdes. En 2021, les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré Charleston, la capitale de l’État, le théâtre de «l’épidémie de VIH la plus préoccupante» du pays en raison de la consommation de drogues par voie intraveineuse.

Presque tout le monde en Virginie-Occidentale a été touché par la dépendance et la perte d’une manière ou d’une autre, et de nombreuses personnes ont des convictions fermement ancrées sur la meilleure façon de traiter la dépendance et ceux qui en souffrent, des croyances qui sont souvent en conflit malgré une expérience partagée.

Pam Stevens, qui a perdu son fils Adam de 44 ans à la suite d’une overdose de drogue, vit à un pâté de maisons du Women’s Health Center. Elle croit que le programme permettra involontairement à ceux qui sont dépendants.

Lors d’une récente audience publique, elle a qualifié d’« abomination » l’idée de mettre en place un programme de service de seringues dans la clinique d’avortement de longue date.

« Laissons le Women’s Health Center faire ce qu’il est censé faire : fournir des soins de santé de qualité aux femmes, et non aux toxicomanes qui ont besoin d’aiguilles », a déclaré Stevens.

Danni Dineen, qui a contracté l’hépatite C à cause de l’usage de drogues par voie intraveineuse, a déclaré qu’un programme de service de seringues auquel elle avait participé en proie à sa dépendance ne se limitait pas à avoir accès à des aiguilles. Les spécialistes en toxicomanie ont établi une relation de confiance avec elle et l’ont finalement aidée à suivre un traitement.

Sans service de seringues, « honnêtement et honnêtement, je ne crois pas que je serais ici devant vous aujourd’hui », a déclaré Dineen, coordinatrice des services municipaux pour les personnes aux prises avec la toxicomanie, les troubles de santé mentale et l’itinérance.

Les programmes de service de seringues fonctionnent en permettant aux gens d’échanger des seringues sales utilisées pour s’injecter des drogues contre des seringues propres et stériles. Ce sont des méthodes recommandées par le CDC pour freiner la propagation de l’infection et offrent généralement une gamme de services, y compris l’orientation vers des conseils et le traitement des troubles liés à l’utilisation de substances.

De tels programmes existent à l’échelle nationale, mais ils ne sont pas sans critiques, qui disent qu’ils ne font pas assez pour prévenir la consommation de drogues. Et ce, malgré les recherches du CDC montrant que les personnes bénéficiant d’un service de seringues sont plus susceptibles de se rétablir.

West Virginia Health Right à Charleston offre un service de seringues, mais ce n’est qu’une petite partie des services de l’organisation, qui ciblent les populations sous-assurées. En 2022, pour 100 seringues distribuées par un programme dans la ville légèrement plus petite de Morgantown, qui abrite l’université phare de l’État, Health Right en a distribué moins d’une, selon les données recueillies par l’État.

Le gouverneur républicain de Virginie-Occidentale, Jim Justice, a signé une loi en 2021 exigeant que les fournisseurs de seringues soient agréés par l’État et que les destinataires présentent une preuve de résidence et rendent chaque aiguille après utilisation.

Le conseil municipal de Charleston a suivi avec une ordonnance obligeant les programmes à collecter au moins 90% des seringues distribuées. Les programmes d’échange qui enfreignent les restrictions peuvent être accusés d’une infraction pénale, en ajoutant des amendes de 500 $ à 1 000 $ par infraction. Les programmes doivent également être approuvés par le conseil et la commission du comté.

Le Women’s Health Center se trouve du côté ouest de Charleston, une zone qui a historiquement connu le pourcentage le plus élevé d’appels d’urgence pour surdose de la ville.

Dans l’année qui a suivi l’interdiction de l’avortement, la directrice exécutive Katie Quinonez a dirigé le lancement du Women’s Health Center of Maryland, une clinique sœur située juste de l’autre côté de la frontière de l’État. Les prestataires de Charleston peuvent orienter les personnes vers la clinique du Maryland et couvrir le coût de la procédure en utilisant son fonds d’avortement.

Le personnel de Quinonez s’est tourné vers d’autres domaines où ils pourraient tirer parti de leurs ressources médicales en Virginie-Occidentale : « En regardant les données, la réduction des risques était en tête de liste. »

Les deux pratiques « respectent le fait que les gens sont les experts de ce dont ils ont besoin et de ce qui est le mieux pour leur vie, que le patient et son corps sont les cliniciens les plus qualifiés dans la salle d’examen », a déclaré Quinonez.

Le programme fonctionnerait selon les restrictions décrites dans le code de l’État et de la ville, mais avec certaines dispositions visant à le rendre plus accessible, comme permettre aux personnes sans pièce d’identité délivrée par l’État d’utiliser des lettres de refuges pour sans-abri ou de réadaptation.

Mais certains estiment qu’un programme est plus que suffisant, et le Centre de santé des femmes est le dernier endroit où ils veulent en voir un autre.

Phil Chatting, qui s’est décrit comme un bénévole à long terme au centre de grossesse anti-avortement en crise à côté du centre de santé des femmes, a déclaré qu’il pensait que le programme constituerait un danger pour les familles qui s’y rendent pour obtenir des ressources.

« Sommes-nous plus intéressés à fournir une assistance aux toxicomanes qu’à protéger les passants innocents ? a déclaré Chatting, qui est répertorié comme officier principal du centre dans les dépôts à but non lucratif de décembre 2022. « Cet utilisateur à un moment donné de sa vie a fait le choix de consommer délibérément une drogue, contrairement à cette mère qui tente simplement de subvenir aux besoins de sa famille. »

Le sentiment anti-avortement et les croyances qui le sous-tendent sont toujours répandus, a déclaré Iris Sidikman, coordinatrice de la réduction des méfaits du Women’s Health Center. Pendant des mois à démarcher le quartier pour discuter de la proposition, un résident a demandé : « Alors, votre clinique va distribuer des aiguilles et des avortements ?

« Ce genre de commentaire me montre que les gens qui ne respectent pas le travail d’avortement que nous faisons ne respectent pas non plus le travail de réduction des méfaits que nous faisons », a déclaré Sidikman.

Leah Willingham, l’Associated Press