Alors que les civils de Gaza fuient vers le sud, ceux du nord deviennent de plus en plus désespérés

RAMALLAH, Cisjordanie — Depuis le début de la guerre, l’armée israélienne a demandé à Nisreen Amour de quitter sa maison dans la ville de Gaza et de se diriger vers le sud. Elle a essayé de rester. Même après que 45 proches venus du nord se sont rassemblés chez elle. Même après que son mari soit mort dans une frappe aérienne près de son magasin et ait été enterré dans une fosse commune.

Mais le 25 octobre, après qu’une frappe à proximité ait endommagé sa maison, elle a fui avec sa famille vers l’hôpital al-Shifa, le plus grand de Gaza, où quelque 50 000 autres personnes déplacées avaient trouvé refuge. Elle espérait que l’hôpital serait un endroit sûr, avec accès aux ressources de base.

Mais Shifa s’effondre et fait partie d’un champ de bataille en constante expansion, comme la plupart des autres hôpitaux de Gaza et les installations gérées par les Nations Unies qui ont fourni une couverture aux civils lors des conflits passés. Alors que le nombre de morts augmente et que les forces israéliennes se rapprochent, des centaines de milliers de personnes dans le nord de Gaza sont toujours en danger, rationnant le peu de nourriture et d’eau qui leur reste.

« Nous pouvons supporter la faim, mais nous ne pouvons pas supporter ce nombre de morts qui nous entourent de partout », a déclaré Amour au Washington Post par téléphone plus tôt cette semaine.

Jeudi, les forces israéliennes se sont enfoncées plus profondément dans la ville de Gaza, dans l’espoir d’évincer le Hamas de son principal bastion dans la bande. Le groupe militant a tué plus de 1 400 personnes et en a kidnappé plus de 240 lors d’une attaque brutale le 7 octobre contre le sud d’Israël. Après un mois de guerre, plus de 10 800 Gazaouis ont été tués et plus de 26 000 blessés.

Depuis dimanche, environ 70 000 Gazaouis ont fui à pied du nord au sud le long de la route Salah al-Din pendant des heures d’arrêt des combats. Israël a accepté de prolonger les pauses quotidiennes, ont annoncé jeudi les États-Unis. Cet exode massif fait suite à un déplacement beaucoup plus important au cours de la première semaine de la guerre, après qu’Israël a ordonné à plus d’un million de personnes du nord de Gaza de se déplacer vers le sud.

Personne ne sait exactement combien de civils restent encore dans le nord. Les Nations Unies et d’autres organisations humanitaires qui auraient normalement dû suivre la situation se sont relocalisées vers le sud. Après des semaines d’une guerre aérienne incessante et d’un siège quasi total, les habitants de Gaza se sentent piégés.

« Nous sommes encerclés », a déclaré Osama Aishi au Post dans un message vocal WhatsApp envoyé jeudi à 4 heures du matin alors qu’il écoutait les forces israéliennes combattre les combattants du Hamas dans les rues de son quartier de la ville de Gaza.

Il parlait à voix basse, trop effrayé pour regarder par les fenêtres de son appartement ou allumer la lumière.

Lorsque les frappes aériennes israéliennes ont commencé le 7 octobre, « nous réfléchissions à la façon dont nous pourrions assurer nos besoins fondamentaux tels que la nourriture et l’eau et comment recharger les téléphones et autres produits de première nécessité », a déclaré Aishi. “Maintenant, tout ce que nous espérons, c’est rester en vie.”

Il a déclaré qu’il tenterait de partir jeudi, « mais je ne pense pas que nous y parviendrons ». C’était tout simplement trop dangereux, dit-il. Lorsque The Post a tenté de le contacter plus tard dans la journée, son téléphone était éteint.

Plus tard, des boules de feu ont rempli le ciel nocturne après une rapide succession de frappes près de l’hôpital indonésien, plus au nord, à Beit Lahia, où se réfugient des milliers de Gazaouis, a déclaré Muhammad al-Awaidiya, un journaliste de cette ville, au Post par téléphone. L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le droit international exige que les militaires fassent une distinction claire entre les civils et les militants, et qu’ils prennent toutes les précautions possibles pour éviter tout dommage aux civils.

Israël a accusé le Hamas d’utiliser des civils comme « boucliers humains » et de cacher des combattants, des armes, des tunnels et des centres de commandement dans des zones densément peuplées, notamment dans et autour des hôpitaux et des écoles de l’ONU, ce qui en fait, selon Israël, des cibles militaires légitimes.

« Le Hamas cherche délibérément à causer le maximum de dégâts et de brutalités aux civils », a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué.

Le Hamas a exploité « cyniquement » et « systématiquement » les hôpitaux et autres infrastructures civiles, a déclaré le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, lors d’un récent point de presse.

« Nous savons que la situation civile dans la bande de Gaza n’est pas facile », a déclaré le colonel Moshe Tetro du COGAT, l’agence militaire israélienne qui gère les affaires civiles à Gaza.

« Mais je peux dire qu’il n’y a pas de crise humanitaire dans la bande de Gaza », a-t-il déclaré jeudi aux journalistes.

Pourtant, les agences humanitaires affirment que la situation est catastrophique et qu’elle s’aggrave de jour en jour, exacerbée par les bombardements d’espaces traditionnellement sûrs.

Au moins 120 000 Gazaouis se réfugient toujours dans les installations de l’ONU dans le nord, selon Juliette Touma, directrice des communications de l’UNRWA, l’agence palestinienne pour les réfugiés, même s’il n’y a plus de travailleurs humanitaires pour fournir des services. Des dizaines de milliers d’autres Gazaouis déplacés se trouvent toujours dans des hôpitaux, notamment à Shifa, qui, selon Israël, abrite un centre de commandement clandestin du Hamas.

La Poste ne peut pas vérifier de manière indépendante cette affirmation.

Un hôpital est « protégé par le droit international », a déclaré au Post Tanya Haj-Hassan, pédiatre qui travaille avec Médecins sans frontières, par téléphone depuis Amman, la capitale de la Jordanie. Cibler les hôpitaux, a-t-elle déclaré, viole le droit international et pourrait être considéré comme un crime de guerre.

Mercredi, une frappe aérienne a frappé une école de l’UNRWA dans la ville de Gaza, tuant des dizaines de Palestiniens déplacés, selon les premiers rapports de l’ONU. Touma a déclaré que l’agence ne pouvait pas vérifier en toute sécurité d’autres informations sur l’incident. L’armée israélienne a déclaré avoir ciblé un tunnel du Hamas.

Un tiers des 99 membres du personnel de l’UNRWA tués depuis le début de la guerre – le plus grand nombre dans tous les conflits de l’histoire de l’organisation – et 70 pour cent des installations endommagées de l’UNRWA se trouvent dans le centre et le sud de l’enclave, a déclaré Touma, démentant l’affirmation d’Israël selon laquelle ils étaient des « zones plus sûres ».

« Il n’y a aucun endroit sûr à Gaza – ni au nord, ni au centre, ni au sud », a-t-elle déclaré.

Amour a dormi pendant deux semaines dans la cour de l’hôpital Shifa, dans une petite tente de fortune aux côtés d’autres femmes déplacées. Ils n’avaient aucune intimité. Trouver des toilettes était un véritable combat. Un flot incessant de morts et de blessés se précipitait chaque jour devant eux, dit-elle – des enfants sans membres et des parents sans enfants.

Ghassan Abu Sitta, chirurgien à Shifa, a déclaré que la zone autour de l’hôpital avait été « secouée jusqu’au cœur par des explosions massives » lors d’une panne de communication dimanche soir.

La même nuit, le ministère de la Santé de Gaza a signalé des attaques contre plusieurs autres hôpitaux, dont le seul hôpital psychiatrique de Gaza, tuant huit personnes. D’autres frappes ont tué quatre personnes à l’hôpital ophtalmologique de Gaza et quatre autres à l’hôpital pédiatrique de Rantisi.

L’armée israélienne n’a pas répondu à une demande de commentaires sur ces frappes.

Mardi, Tsahal a déclaré avoir frappé des combattants du Hamas qui se barricadaient dans un bâtiment près de l’hôpital al-Quds dans la ville de Gaza. “L’attaque a conduit à d’importantes explosions secondaires qui indiquent la présence d’un dépôt d’armes du Hamas dans une zone civile”, a indiqué le communiqué.

Les explosions ont effectivement coupé al-Quds du reste de la ville, selon Marwan Jilani, directeur général du Croissant-Rouge palestinien, basé à Ramallah, qui gère l’hôpital. Les 12 000 Gazaouis déplacés présents sur place ne peuvent pas partir, a-t-il expliqué, et les médecins ne peuvent plus atteindre les blessés dans les rues voisines.

Mercredi à 9 heures du matin, Amour s’est dirigé vers le sud sur la route Salah al-Din avec un groupe de 80 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, a-t-elle expliqué. Bientôt, ils aperçurent les chars israéliens.

« On nous a dit, via des haut-parleurs, de porter nos papiers d’identité, de lever la main, de brandir un drapeau blanc, de laisser une distance claire entre chaque personne et que nous ne serions pas autorisés à boire de l’eau ou de la nourriture en cours de route », a-t-elle déclaré.

Tandis qu’Amour marchait, elle croisa au moins une douzaine de corps en décomposition. La puanteur la suivit. À un moment donné, a-t-elle expliqué, les forces israéliennes ont tiré des coups de semonce lorsque quelqu’un du groupe baissait les mains. Plus tard, elle a entendu des coups de feu et des cris derrière elle, mais elle avait trop peur pour regarder en arrière.

Les enfants, affamés et assoiffés, pleuraient et pleuraient.

Après 12 heures, 18 milles et 33 jours de guerre, elle atteint la ville méridionale de Khan Younis. Elle vit avec sa famille, près d’un autre hôpital, trop fatiguée pour penser à la suite.