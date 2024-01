Alors que les chocs climatiques s’aggravent, la FEMA tente une nouvelle approche de l’aide

L’administration Biden est en train de remanier les programmes d’aide en cas de catastrophe du pays, en élargissant l’aide aux survivants des ouragans, des incendies de forêt et d’autres catastrophes et en la rendant plus facile d’accès.

Ce changement, annoncé vendredi par l’Agence fédérale de gestion des urgences, intervient dans un contexte d’un nombre croissant de catastrophes liées au climat. Cela fait suite à des années de critiques concernant les programmes d’aide de l’agence, que les experts ont qualifiés d’insuffisants, trop difficiles d’accès et qui profitent de manière disproportionnée aux Américains les plus riches et les Blancs.

“Les survivants méritent mieux”, a déclaré Deanne Criswell, l’administratrice de la FEMA. «Nous mettons les gens en contact avec l’aide dont ils ont besoin lors de leur pire journée.»

Les changements incluent un accès plus large à un paiement immédiat de 750 $ après l’évacuation d’une maison et pour d’autres besoins urgents, une aide au logement plus importante pour les personnes qui ne peuvent pas rentrer chez elles immédiatement, un accès plus facile à l’argent pour réparer et améliorer leur maison et une réduction des formalités administratives.