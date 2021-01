WASHINGTON – Après un vote mardi a suggéré que le Sénat pourrait probablement acquitter l’ancien président Donald Trump lors de son procès en destitution, les sénateurs démocrates ont cherché mercredi des moyens de plaider contre lui.

De nombreux républicains et démocrates ont admis qu’une condamnation de Trump semblait improbable compte tenu du vote. Mais les dirigeants démocrates du Sénat ont redoublé pour aller de l’avant avec le procès de destitution tandis que d’autres ont suggéré d’essayer autre chose.

Une voie pour les démocrates consiste à poursuivre le procès qui doit reprendre le 9 février – décrivant les violences qui ont fait cinq morts et diffusant des vidéos du Capitole assiégé – afin de documenter le rôle de Trump dans l’émeute du 6 janvier au Capitole. Une autre option que certains sénateurs explorent est de censurer Trump, une mesure plus modeste que la conviction visant à obtenir un soutien plus bipartisan.

Le sénateur Tim Kaine, D-Va., A déclaré qu’il envisageait de proposer une résolution censurant Trump comme une punition qui pourrait attirer plus de républicains à monter à bord que la condamnation et une éventuelle interdiction de fonctions futures. Mais Kaine a déclaré qu’il n’offrirait pas sa proposition à moins qu’au moins 10 républicains ne se joignent.

«J’ai rédigé quelque chose, je ne l’ai pas encore déposé parce que j’essaie d’obtenir les idées des autres sur ce qu’il devrait y avoir», a déclaré Kaine. « Mais j’espère que nous pourrons trouver, nous pourrions le trouver et cela pourrait être une alternative. »

Ses commentaires interviennent après que le Sénat a voté 55 contre 45 mardi pour rejeter une motion du sénateur Rand Paul, R-Ky., Qui a contesté le procès de destitution comme inconstitutionnel parce que Trump a déjà quitté ses fonctions. Paul a perdu le vote, mais cela a signalé que Trump ne serait pas reconnu coupable d’incitation à l’insurrection au Capitole, ce qui nécessiterait une majorité des deux tiers.

Kaine a qualifié le vote de « clarifiant » qu’il n’y aura pas 67 voix pour condamner Trump. Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., a déclaré: « vous savez à peu près où cela va aller. » Lorsqu’on lui a demandé si les mêmes 45 républicains voteraient pour l’acquittement, le sénateur John Thune, RS.D., a répondu: «Ce serait ma supposition, oui. Paul a qualifié le procès de «mort à l’arrivée».

Malgré le vote, les démocrates font pression.

Le sénateur de l’Illinois, Dick Durbin, s’est demandé si les 45 républicains qui avaient voté pour éviter le procès étaient d’accord avec l’argument de Paul, étaient toujours fidèles à Trump ou «craignaient» ses partisans.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a insisté pour que le procès se poursuive.

« Les preuves contre l’ancien président seront présentées, en couleurs vivantes, pour que la nation et chacun de nous les voient », a déclaré Schumer. «Encore une fois, personne ne pourra détourner son regard de ce que M. Trump a dit et fait, et des conséquences de ses actes. Nous allons tous regarder ce qui s’est passé, nous écouterons ce qui s’est passé, puis nous voterons.

Durbin a offert un aperçu de l’affaire de destitution de la Chambre contre Trump depuis le Sénat occupé trois semaines plus tôt par une foule émue. Il a rappelé comment les services secrets ont poussé l’ancien vice-président Mike Pence hors de la salle tout en entendant le défi de compter les votes du collège électoral. Les sénateurs qui se sont enfuis dans les escaliers ont pu voir à travers une fenêtre la foule que Trump aurait exhortée au Capitole.

«Comment quelqu’un qui était dans cette salle le 6 janvier peut-il vraiment affirmer que quelque chose de critique, d’important et d’horrible s’est produit?» Demanda Durbin. «C’était son dernier soupir désespéré de garder la Maison Blanche, même au détriment de la Constitution et de la réalité.»

Le Sénat jugera le rôle de Trump lors du procès. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., N’a pas dit comment il voterait au procès ou si son vote en faveur de la motion de Paul signifiait un vote d’acquittement.

«Eh bien, le procès n’a pas encore commencé», dit-il. «Et j’ai l’intention d’y participer et d’écouter les preuves.»

L’un des cinq républicains qui ont voté contre la motion de Paul, la sénatrice Susan Collins du Maine, travaille avec Kaine pour utiliser la censure comme alternative à un procès.

« Il me semble qu’il y a une certaine valeur à chercher une alternative à la poursuite du procès », a déclaré Collins. « Si l’issue du procès est déjà évidente … alors la question est, y a-t-il une autre manière d’exprimer la condamnation des activités du président en ce qui concerne l’émeute et la pression qu’il a exercée sur les responsables de l’Etat? »

La sénatrice Lisa Murkowski de l’Alaska, un autre des cinq républicains qui se sont joints aux démocrates pour voter contre la motion de Paul, a déclaré qu’elle n’avait pas vu le libellé proposé, mais qu’elle l’envisagerait.

«Je vais devoir voir exactement quel est le langage de la censure», a déclaré Murkowski.

Éviter un procès peut être une cause perdue. « J’apprécie leur réflexion en dehors des sentiers battus », a déclaré le sénateur Roger Wicker, R-Miss. « Nous avons dépassé ce point. »

Les efforts démocrates s’inscrivent dans un contexte d’opposition ou d’indifférence de certains. Le leader démocrate de deuxième rang, Durbin, a déclaré qu’un homme de l’aéroport de Chicago l’avait exhorté la semaine dernière à laisser tomber.

«Quelqu’un assis à proximité a dit: ‘Hé, sénateur, remettez-vous-en. Laissez ce président partir au coucher du soleil. C’étaient ses mots », a déclaré Durbin. «Il est difficile de s’en remettre si vous l’avez vécu. Beaucoup d’entre nous dans cette salle l’ont fait.