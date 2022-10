Alors que les chèques de relance californiens commencent à sortir, ce que vous devez savoir

“Nous envoyons des remboursements d’une valeur de plus de mille dollars pour aider les familles à tout payer, de l’épicerie à l’essence”, a-t-il déclaré.

“Nous savons que c’est cher en ce moment, et la Californie remet de l’argent dans vos poches pour vous aider”, a déclaré le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, un démocrate. dit dans un communiqué .

L’initiative, surnommée la Remboursement d’impôt pour la classe moyenne , survient alors que l’inflation à l’échelle nationale a atteint des sommets historiques. La Californie avait un Excédent record de 97,5 milliards de dollars car il a finalisé son budget, y compris les paiements plus tôt cette année.

Les paiements, qui totaliseront 9,5 milliards de dollars, marquent le plus grand programme de ce type dans l’histoire de l’État.

Pour être admissible à recevoir un paiement, vous devez répondre à certaines exigences.

Vous devez avoir été résident de Californie pendant six mois ou plus au cours de l’année d’imposition 2020 et être actuellement résident de l’État.