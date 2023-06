Alors que les Celtics évaluent les retombées de la défaite du match 7, Brad Stevens voit Joe Mazzulla comme une solution

BOSTON – Tout le monde sait toujours ce qui ne va pas avec les Celtics, mais personne ne semble jamais vraiment savoir pourquoi.

« Pour une raison quelconque », sont les trois mots qui viennent si souvent en réponse aux questions sur les raisons pour lesquelles l’effort, la connectivité et la concentration ont conduit à leur chute. Mais ils doivent connaître la raison et cela doit être résolu s’ils veulent gagner un championnat.

Lors de sa conférence de presse d’après-saison jeudi, Brad Stevens a tenté de mettre le doigt sur le problème. Il les a appelés un groupe incroyablement résilient qui est incroyable avec le dos contre le mur. C’était évident toute la saison, mais surtout quand ils sont revenus de 0-3 à Miami pour forcer un match 7.

Ils ont montré tellement de fois tout au long de l’année que tout comme il semblait que les choses allaient piquer du nez, ils décrocheraient de solides victoires pour rappeler à la ligue qu’ils étaient l’une des équipes à battre. Mais ils ne peuvent jouer par derrière que si longtemps jusqu’à ce qu’il revienne les mordre. Vous ne pouvez tout simplement pas vous en sortir avec ça aux plus hauts niveaux des séries éliminatoires.

C’est la plus grande différence entre les Celtics qui baissent la tête de déception et hissent un trophée au-dessus.

« Il y a toutes sortes de choses et c’est pourquoi la marge est si mince quand vous parlez de faire une conférence de presse effrayante de fin de saison ou de jouer un match de finale ce soir », a déclaré Stevens. « L’une des choses les plus difficiles à avaler, c’est à quel point c’est mince. »

Comme nous l’avons noté après le match 7, cette marge aurait pu être aussi mince que le pied de Gabe Vincent. Si Jayson Tatum n’avait pas roulé sa cheville en atterrissant dessus au début du match 7, il y avait une chance que Stevens ne soit pas assis sur le podium du centre d’Auerbach le jour du coup d’envoi de la finale. Il discutait peut-être avec les joueurs et le personnel en marge du terrain alors qu’ils recevaient des tirs après la fusillade, imaginant comment ils allaient en quelque sorte contenir Nikola Jokić sans perdre la trace de Jamal Murray qui tournait en rond.

Cela nécessiterait le genre d’attention aux détails et de persévérance dont ils ont parfois fait preuve contre Miami. Il leur a juste fallu beaucoup trop de temps pour y arriver, juste assez pour qu’une semaine de leur meilleur basket ne suffise pas pour passer à autre chose.

Les joueurs ont souligné publiquement qu’ils devaient jouer avec un plus grand sens du but à chaque seconde écoulée. Ils comprennent tous, mais c’est plus facile à dire qu’à faire au niveau du championnat. Alors, en tant que dirigeant de cette organisation, que peut faire Stevens pour aider à ramener cet état d’esprit au centre de ses préoccupations ?

« Donc, quand j’ai parlé d’urgence, ce n’est pas comme si vous ne vouliez pas ou que vous n’apportiez pas le bon état d’esprit. Il s’agit de rassembler ces 48 joueurs et de partager les résultats », a déclaré Stevens. « C’est sur nous tous. Ce ne sont pas les entraîneurs, ce ne sont pas les joueurs, je regarde comment puis-je aider tout le monde à mieux faire ça pour que nous jouions tous un rôle là-dedans et nous devons tous jouer mieux pendant 48 minutes si nous voulons gagner. Et chaque match (vaut) tous un en séries éliminatoires.

Qu’ils protégeaient leur entraîneur recrue des critiques externes ou des conséquences de leurs propres lacunes, les joueurs des Celtics de l’ensemble de la liste ont maintenu tout au long de l’année qu’il leur appartenait de trouver cette motivation pour creuser profondément et exécuter au plus haut niveau. Il y a certainement des choses que Joe Mazzulla doit améliorer.

Stevens a concédé qu’il y a des moments où Mazzulla aimerait revenir, mais tous les entraîneurs le feraient. Ainsi, le défi pour Stevens alors qu’il évalue ce qui pousse l’équipe à bout est de savoir comment ne pas être assombri par la frustration de perdre le match 7 d’une manière aussi dévastatrice.

« Il ne fera que s’améliorer dans tout ce qu’il peut apprendre cette année parce qu’il essaie constamment d’apprendre. Et il est responsable », a déclaré Stevens à propos de Mazzulla. «Ces qualités de leadership sont difficiles à trouver. Et je sais qu’il est facile d’en parler, mais quand vous pouvez montrer tout cela à travers les attentes et le microscope sous lequel il était, c’est difficile à faire.

S’il y avait un balayage, en particulier après que Wyc Grousbeck ait réprimandé le vestiaire, l’avenir de Mazzulla avec cette organisation serait au mieux trouble. Ironiquement, il a enchaîné avec une séquence de trois victoires consécutives révélatrices qui l’a vu complètement renverser son approche souvent conservatrice du temps mort et intensifier l’agression défensive pour répondre aux souhaits des joueurs.

Si cela ne s’était pas passé ainsi, il y aurait eu de nombreux appels pour abandonner Mazzulla pour un entraîneur-chef expérimenté qui n’a pas eu besoin d’apprendre à conduire la Ferrari qui lui a été confiée au moment où il obtient son permis de conduire.

Pourtant, Stevens a clairement indiqué qu’il croyait que Mazzulla avait ce qu’il fallait et que le mettre dans les bonnes circonstances pour réussir montrerait ce qu’il peut vraiment faire. Cela commence par avoir une équipe complète autour de lui, en particulier quelqu’un qui a déjà fait son travail dans la NBA et peut conseiller Mazzulla à partir d’une expérience approfondie. Mais il s’agit aussi de la façon dont Mazzulla se prépare pour la saison.

Il a eu l’une des promotions d’entraîneur les plus chaotiques de mémoire, nommé intérimaire pour un entraîneur bien-aimé suspendu mais pas clairement renvoyé qui vient de se qualifier pour la finale et avait la confiance des joueurs à un niveau indélébile. Mazzulla a eu des heures, et non des mois, pour comprendre comment il voulait faire le travail avant le premier jour.

C’est pourquoi Stevens a déclaré que le personnel qui se préparait pour la saison en un peu moins d’une semaine était « un peu plus remarquable » que le public ne pouvait l’apprécier. Il a qualifié cela d’énorme coup de pouce pour Mazzulla d’avoir une intersaison complète pour organiser son programme, affirmant qu’il n’aurait pas pu faire ce que son entraîneur venait de faire.

Stevens était catégorique sur le fait qu’ils allaient embaucher un entraîneur adjoint avec une expérience significative de la NBA. Il n’a pas précisé que c’était quelqu’un avec une expérience d’entraîneur-chef, mais c’est la présomption naturelle. Il est possible qu’ils trouvent quelqu’un qui est un assistant à vie similaire à la façon dont Ron Adams a aidé Stevens à encadrer sa première année avant de rejoindre Steve Kerr pour aider à diriger la dynastie des Warriors.

Mais cette norme semble évidente entre les grondements de Frank Vogel approché au début de la saison et Stephen Silas se présentant à l’installation des Celtics peu de temps après avoir été renvoyé par les Rockets et remplacé par Ime Udoka. Stevens a mentionné jeudi que l’équipe avait tenté d’embaucher quelqu’un à l’époque et avait également essayé lorsque Damon Stoudamire est parti pour Georgia Tech en mars.

Mazzulla doit affiner un sens plus aigu du pouls d’un jeu et acquérir plus d’expérience pour déterminer quand intervenir pour arrêter une course ou laisser les choses se dérouler. Plusieurs sources de l’équipe ont déclaré que ses temps morts pendant le jeu en direct pour sauver l’équipe d’un autre chiffre d’affaires dégonflant ou d’une erreur défensive étaient un signe bienvenu qu’il continuera d’évoluer l’année prochaine. Celui qu’il a appelé au début du troisième quart-temps du match 4 a probablement sauvé la saison. Ce n’est pas que son principe général était erroné, mais que les meilleurs entraîneurs savent reconnaître quand le moment appelle une approche différente.

C’était la chose principale avec Mazzulla toute la saison. Il est venu avec un programme global moderne qui a essayé de simplifier les choses dans leur chaos. Lisez et réagissez en attaque, planifiez la polyvalence en défense. Cela nécessitait encore plus de connectivité et de sensibilisation que jamais auparavant et il était tellement difficile de le mettre en œuvre sans des mois de planification à l’avance.

Alors que Stevens détermine si l’équipe offrira à Jaylen Brown un supermax – il avait l’air plutôt optimiste sur ce front – ou gardera Grant Williams et Payton Pritchard, il devra décider si cette mince marge entre le presseur post-mortem et le match 1 du La finale est vraiment aussi petite qu’elle apparaît sur le papier.

« Je pense que l’objectif n’a pas été atteint, alors je le regarde comme comment pouvons-nous être un peu meilleurs ? Et pourtant, la plupart du temps, quand nous jouions, vous pouviez voir qu’il y en avait beaucoup, n’est-ce pas ? Ce n’est donc pas loin », a déclaré Stevens. «Nous montons tous sur les montagnes russes, et je le fais certainement, des séries éliminatoires. Mais vous aussi, de mon point de vue, devez vous asseoir ici et dire que c’est vraiment difficile d’être dans le mix. Et donc nous devons juste trouver comment nous améliorer un peu, mais rester dans le mix.

(Photo de Joe Mazzulla et Jayson Tatum : Adam Glanzman/Getty Images)