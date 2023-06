Alors que les catastrophes naturelles ravagent les terres autochtones, les résidents non assurés luttent pour reconstruire

Les cendres volent dans les airs alors que Ron Bellerose passe au crible les décombres de sa maison détruite.

Un tas de bobines est tout ce qui reste de son matelas, tandis qu’un poêle et un réfrigérateur carbonisés se trouvent à proximité. Il ne reste plus rien de la maison de cet homme de 63 ans à East Prairie Métis Settlement, dans le nord de l’Alberta, après qu’un incendie de forêt a ravagé la communauté le mois dernier, détruisant sa maison et 13 autres personnes.

Bellerose revient tous les deux jours pour nettoyer et travailler sur la propriété.

« C’est incroyable », a-t-il déclaré. « Tu veux pleurer… tu ne peux pas le mettre en mots. »

Il s’est enfui après un ordre d’évacuation obligatoire avec quelques vêtements et rien d’autre. Il vit dans un hôtel à High Prairie, à environ 35 kilomètres au nord-ouest, et se demande comment reconstruire sa vie.

La récupération sera probablement difficile – Bellerose n’avait pas d’assurance pour ses biens et a déclaré qu’il avait reçu une longue liste de raisons il y a des années pour lesquelles il avait été refusé.

« Ils ont dit que parce que nous n’avions pas de service d’incendie approprié, nous étions trop loin de la bouche d’incendie et que le service d’incendie de High Prairie était trop loin. Le temps qu’ils arrivent ici, il n’y aura plus rien à sauver. « , a déclaré Bellerose.

Le Bureau d’assurance du Canada a déclaré à CBC News qu’il est possible d’obtenir des polices d’assurance pour les propriétaires de maisons dans les communautés autochtones, mais admet qu’elles peuvent être difficiles et coûteuses.

Il y a des discussions actives avec le gouvernement fédéral sur la meilleure façon de couvrir les Premières Nations, en particulier en ce qui concerne les pertes catastrophiques liées aux changements climatiques, a déclaré Craig Stewart, vice-président des changements climatiques et des questions fédérales au Bureau d’assurance du Canada.

« Les réserves autochtones sont un cas particulier. Elles vont nécessiter une attention particulière et certaines solutions », a-t-il déclaré.

Problème commun

Le député néo-démocrate de l’Alberta, Blake Desjarlais, s’est récemment rendu à East Prairie Métis Settlement pour constater lui-même les dégâts. Il comprend l’expérience des feux de forêt de première main. En 2003, alors qu’il était enfant, il a été évacué de l’établissement métis de Fishing Lake en raison d’un incendie de forêt, une expérience qui l’a traumatisé.

Il y a longtemps que les Premières Nations et les Métis ne sont pas assurés, a-t-il déclaré.

Desjarlais veut voir plus d’investissements dans les infrastructures résilientes au climat et la préparation aux situations d’urgence. Il est également partisan d’avoir un programme d’assurance financé par l’État pour les maisons des communautés autochtones, affirmant que cela pourrait faire beaucoup.

« Nous devons simplement leur offrir les ressources, les outils et le partenariat nécessaires pour créer un programme d’assurance résilient et administré par l’État qui garantira qu’ils ne seront pas laissés pour compte », a-t-il déclaré.

La difficulté est que les terres autochtones appartiennent à la communauté, ce qui complique les choses lorsqu’il s’agit d’assurer les maisons individuelles. Pour souscrire une assurance, les propriétaires doivent au minimum obtenir un certificat de possession ou une résolution du conseil de bande. Le Bureau d’assurance du Canada dit qu’ils doivent être en mesure de prouver qu’ils sont propriétaires de la propriété et qu’ils ont un intérêt financier.

Le Bureau d’assurance du Canada a ajouté que l’assurance est toujours disponible, mais les clients pourraient avoir besoin de magasiner.

« Il est urgent que le [federal government] réfléchir — ensemble, en collaboration, en utilisant l’expertise des assureurs — réfléchir à des solutions. Parce que cela ne va pas s’améliorer, malheureusement, pour les communautés autochtones confrontées à ces menaces », a déclaré Stewart.

« Juste un point d’interrogation »

Quand orages massifs a frappé l’île de Vancouver en novembre 2021, Raymond Tony Charlie était imperturbable.

La maison qu’il avait construite pour sa famille en 1985 était en hauteur. Au cours de ses 70 ans, il n’avait jamais vu les eaux de crue du ruisseau Bonsall voisin s’approcher de sa maison, ni le phénomène connu sous le nom de « marée royale », qui est une montée exceptionnelle de la marée haute.

Mais ces deux choses se sont produites. Charlie, sa femme, Lorraine, et le reste de sa famille, dont son fils et ses deux petits-enfants, ont dû être secourus par bateau.

Charlie, un ancien de la tribu Penelakut sur l’île de Vancouver, et sa famille ont été hébergés dans un hôtel Best Western par la Croix-Rouge, où ils s’attendaient à un court séjour jusqu’à ce que les eaux se retirent.

Puis sa maison a été déclarée inhabitable à cause des dégâts causés par l’inondation. À la fin des secours aux sinistrés de la Croix-Rouge, sa tribu a réservé des chambres au Thunderbird Motel à Duncan, en Colombie-Britannique.

C’est là que lui et sa famille demeurent à ce jour.

« Le Thunderbird Motel est bien pour dormir et c’est à peu près tout », a déclaré Charlie. La chambre qu’il partage avec sa femme est encombrée de sacs poubelles remplis de vêtements et d’effets personnels qu’ils ont pu récupérer.

Leur maison a été financée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), qui fournit également une assurance pendant la durée du prêt hypothécaire. Mais une fois payé, l’assurance n’était plus valable.

Charlie a dit qu’il ne savait pas que son assurance habitation était devenue caduque lorsque l’hypothèque a été remboursée. Et 19 mois plus tard, il attend toujours une sorte de calendrier ou de résolution.

« J’espère juste qu’un jour, je serai contacté soit par le gouvernement, soit par la tribu pour me dire quels sont les plans », a-t-il déclaré. « Pour le moment, ce n’est qu’un point d’interrogation. Aucun plan n’est discuté avec nous, rien n’a été dit, nous n’avons rien par écrit.

« Je ne sais pas combien de temps je pourrai supporter ça. »

« Un sentiment perdu »

Natalie Clouston, une autre résidente de l’établissement métis d’East Prairie et dont la maison a également été décimée par le feu de forêt, n’avait pas non plus d’assurance pour son contenu.

« C’est en fait un sentiment de perte parce que nous avons perdu beaucoup de choses. Comme tout », a-t-elle déclaré.

La colonie est propriétaire des maisons de la communauté, mais le président Raymond Supernault a déclaré qu’on leur avait dit qu’ils n’étaient pas admissibles à l’assurance parce qu’ils n’avaient pas de caserne de pompiers.

« L’emplacement de nos communautés est l’un des plus gros problèmes. Ils devraient tenir compte de la distance qui nous sépare de la municipalité, comme High Prairie ou Enilda », a-t-il déclaré.

Supernault a déclaré qu’essayer d’obtenir une assurance habitation pourrait coûter jusqu’à 500 $ par mois et par maison, ce qui pourrait ne pas être économiquement réalisable pour le règlement.

« Je pense que c’est l’essentiel, c’est de le rendre abordable pour les communautés. »

Le bureau du ministre des Services aux Autochtones a déclaré qu’il était en contact avec le gouvernement de l’Alberta pour coordonner la manière dont il peut soutenir l’établissement métis d’East Prairie et d’autres établissements touchés par les incendies de forêt.

Le porte-parole de Services aux Autochtones Canada, Randy Legault-Rankin, a déclaré que le ministère travaille avec les communautés des Premières Nations pour leur fournir les outils nécessaires pour se préparer, prévenir, atténuer et réagir aux catastrophes naturelles comme les incendies de forêt et les inondations.

Il a déclaré que des fonds sont disponibles dans le cadre du Programme d’aide à la gestion des urgences pour aider les Premières Nations à remettre leurs infrastructures et leurs maisons dans les conditions d’avant la catastrophe.

Quant à Bellerose, il espère que sa maison sera reconstruite là où elle se trouvait autrefois et a déclaré qu’il espérait que les choses seraient différentes à l’avenir.

« Nous sommes coincés. Je ne sais pas quel est le plan en ce moment pour l’assurance ou quoi que ce soit. Je suppose que je reviens essentiellement de la même manière … J’achète à nouveau de l’équipement et j’espère que le feu ne se produira pas », a-t-il déclaré.

« La même chose que je fais depuis 20 ans – vivre d’espoir. »