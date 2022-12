Alors que les cas se propagent, le faible nombre de décès de Covid en Chine ne convainc personne

Les corbillards portant des fleurs funéraires noires et jaunes en papier ont rampé en un flot continu vers le crématoire de Dongjiao, dans l’est de Pékin. Plusieurs dizaines de personnes se pressaient autour de la porte fermée en attendant d’être laissées entrer. Un homme incapable de faire la queue ne pouvait que regarder, se demandant quoi faire du corps d’un proche qui venait de mourir de Covid.

L’hôpital ne pouvait pas garder le corps, il y en avait déjà trop dans sa morgue. Lorsqu’il a appelé le crématoire, un employé lui a dit qu’il devait attendre une semaine. Quand il a rappelé, personne n’a répondu.

Un pays qui tente de pleurer ses morts suite à une épidémie de Covid qui se propage rapidement est aux prises avec un système non préparé à l’augmentation des décès. Deux semaines après que la Chine a brusquement abandonné sa politique «zéro Covid», les cas ont grimpé en flèche dans des villes comme Pékin, ainsi que des informations faisant état de décès.

Les directeurs de salons funéraires et les vendeurs de fournitures funéraires décrivent un flot d’appels téléphoniques de familles ayant besoin d’aide pour gérer les corps de leurs proches. Sur les réseaux sociaux chinois, les gens partagent des vidéos et des photos de morgues remplies de corps, ainsi que leurs propres récits personnels de la perte d’êtres chers à cause de l’épidémie.