Alors que les cas de VRS augmentent au Canada, les enfants font face à de longs délais d’attente

Après que son fils ait attrapé le COVID-19 plus tôt cette année, Jessica Botelho a déclaré qu’elle attendait avec impatience son bilan de santé annuel. Alors que Jaxson, trois ans, s’est depuis remis de sa forte fièvre et de ses maux d’estomac, Botelho a déclaré qu’elle voulait s’assurer qu’il ne souffrait pas de complications à long terme.

Mais lorsqu’elle a essayé de prendre rendez-vous à la clinique de son fils en août, on lui a dit que le premier rendez-vous qu’elle pourrait obtenir était en novembre, a-t-elle déclaré.

“[The secretary] dit essentiellement que les gens attendent trois à six mois pour un rendez-vous », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Leur excuse pour tout ce qui se passe est COVID.”

Botelho est l’un des nombreux parents qui ont écrit à CTVNews.ca au sujet de leurs difficultés à prendre des rendez-vous chez le médecin pour leurs enfants au cours des derniers mois. Les réponses envoyées par e-mail n’ont pas toutes été vérifiées de manière indépendante.

Une augmentation des cas de virus respiratoire syncytial (VRS) chez les enfants laisse les hôpitaux pédiatriques du Canada submergés par l’afflux de nouveaux patients. En plus du VRS, les cas de COVID-19 et de grippe contribuent également à une augmentation des infections virales dans les hôpitaux, entraînant ce que les experts appellent une « multidémie ».

Cela a incité les responsables fédéraux de la santé à exhorter les Canadiens à porter des masques faciaux à l’intérieur. Lors d’une mise à jour sur la COVID-19 jeudi, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a déclaré que plusieurs couches de protection seront cruciales pour réduire l’impact d’une poussée automnale de cas de COVID-19, de VRS et de grippe sur les hôpitaux.

L’augmentation des cas de VRS et de grippe chez les enfants à travers le pays «exerce une pression extrême sur les hôpitaux pour enfants et les fournisseurs de soins de santé communautaires», a écrit la Société canadienne de pédiatrie (SCP) dans une déclaration à CTVNews.ca le 2 novembre. 14.

“Malheureusement, cela signifie que les temps d’attente s’allongent”, indique le communiqué.

Malgré les circonstances difficiles, le CPS a déclaré que les pédiatres travaillent dur pour continuer à prodiguer des soins aux patients.

“Bien que nous ne puissions pas parler de toutes les situations, nous pensons que la majorité des pédiatres n’ont jamais cessé de voir des enfants malades en personne”, a écrit l’organisation. “Beaucoup ont réservé des moments précis de la journée pour les enfants symptomatiques ou fébriles afin de protéger leurs autres patients.”

Botelho a déclaré que la clinique que fréquente son fils ne voit que des patients symptomatiques pendant une période d’une heure chaque jour, du lundi au vendredi. Pendant cette période, les parents peuvent se présenter sans rendez-vous avec leurs enfants malades. S’il s’agit d’une urgence médicale, il leur est conseillé de se rendre directement au service d’urgence le plus proche pour obtenir de l’aide.

Botelho a déclaré qu’elle ne savait pas si le fait d’autoriser les patients symptomatiques à la clinique à un moment précis contribuerait réellement à freiner la transmission. En effet, les enfants de moins de deux ans ne sont pas tenus de porter des masques dans la clinique.

“Cela ne fait pas vraiment de différence car s’ils ont moins de deux ans, ils ne portent pas de masque”, a déclaré la mère de deux enfants basée à Toronto. “Donc, je peux toujours y aller avec mon fils d’un an et [he can] finir par tomber malade. »

Avec la transmission continue du COVID-19, ainsi que du VRS et de la grippe, Botelho s’est dite très inquiète des risques que ses enfants tombent malades. À cette pression s’ajoute l’incertitude quant à savoir s’ils pourront voir un médecin dans un délai raisonnable s’ils tombent malades, a-t-elle déclaré.

“C’est frustrant parce que vous savez qu’ils doivent tomber malades et renforcer leur système immunitaire, mais les choses qui existent en ce moment mettent les enfants à l’hôpital et c’est ma grande peur”, a-t-elle déclaré. « Et s’il était malade maintenant, est-ce que je vais attendre des mois pour un rendez-vous ?

“Tout ce que nous voulons, c’est voir le médecin pour nous assurer que nos enfants sont en bonne santé.”

MANQUE D’EXPOSITION CONTRIBUANT À UNE FAIBLE IMMUNITÉ

Lorsque sa fille de deux ans et demi a attrapé une pneumonie le mois dernier, Tanya Copley a déclaré qu’elle avait également du mal à prendre rendez-vous chez le médecin. Basée à Montréal, Copley a déclaré que le pédiatre de sa fille est actuellement en congé de maternité.

Avec une disponibilité limitée à la clinique de sa fille, Copley a dû compter sur des médecins d’autres établissements lors de la prise de rendez-vous pour sa fille. À l’aide des plateformes en ligne Centre Up et Rendez-vous santé Québec, elle a tenté de prendre rendez-vous pour sa fille, mais en raison de la demande, les places ont été rapidement comblées.

“Presque à chaque minute, je rafraîchissais ma page sur le site Web et je ne trouvais rien”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique dimanche. “C’est juste un cauchemar, surtout quand vous savez que votre enfant souffre de quelque chose comme une maladie respiratoire.”

Après quelques jours de recherche, Copley a pu prendre rendez-vous le 22 octobre au Centre Médical Mieux-Être de Montréal, à 40 minutes en voiture de chez elle. Elle a dit qu’elle croyait qu’une partie de la raison de la demande accrue de rendez-vous pédiatriques était que les parents et les garderies “baissaient leur garde”.

«Avant, à la seconde où ils toussaient, la garderie vous appelait et vous disait de venir chercher votre enfant, il est malade», dit-elle. “Maintenant, tout à coup, tout le monde attrape quelque chose et tous leurs petits amis l’attrapent aussi.”

Tanya Copley apparaît avec ses deux filles.

Un manque d’exposition aux maladies respiratoires contribue également à une faible immunité chez les enfants, a déclaré le directeur adjoint de la santé publique, le Dr Howard Njoo. Dans la mise à jour COVID-19 du gouvernement fédéral jeudi, il a déclaré que l’immunité au VRS et à d’autres virus respiratoires est particulièrement faible chez les enfants qui sont restés en grande partie confinés au cours des deux dernières années en raison des mesures de santé publique COVID-19.

Selon la SCP, la pénurie continue de médicaments contre la douleur et la fièvre pour enfants, comme le Tylenol et l’Advil, joue également un rôle dans la demande accrue de rendez-vous au sein du système de santé canadien.

“Cela a certainement été une montagne russe d’essayer de décider quand votre enfant est suffisamment malade ou quand vous avez essayé toutes les autres options assez longtemps avant d’aller aux urgences”, a écrit Copley dans un e-mail à CTVNews.ca jeudi.

Le Dr Allan Grill, chef de la médecine familiale à l’hôpital Markham Stouffville, s’est adressé à CTV News Channel dimanche. Pour les parents essayant de décider d’emmener leurs enfants aux urgences, il a dit de rechercher des symptômes tels que des difficultés respiratoires, des difficultés à manger ou à boire et des douleurs à la poitrine.

Après avoir visité la clinique, Copley a déclaré que sa fille avait reçu des antibiotiques pour traiter sa pneumonie et qu’elle s’était rétablie depuis. À l’avenir, elle pourrait repenser sa stratégie en essayant de prendre rendez-vous chez le médecin pour sa fille, a-t-elle déclaré.

“S’ils ont de la fièvre, je pourrais essayer de chercher quelque chose tout de suite plutôt que d’attendre deux à trois jours”, a-t-elle déclaré. “Ou appeler la clinique pédiatrique plutôt que de s’attendre à ce qu’ils disent que vous devez réserver en ligne.”

LES PARENTS SONT GAUCHES SE SENTANT « BLOQUÉS »

Le lundi de Thanksgiving, a déclaré Stéphanie Paradis, son fils de huit ans s’est réveillé avec une fièvre d’environ 38,9 ° C (102 ° F) pour le troisième jour consécutif, ainsi qu’un mal de gorge et de la toux. À ce moment-là, elle a commencé à envisager de l’emmener à la clinique de garde de leur médecin de famille.

Mais après avoir visité le site Web de la clinique, elle a vu qu’ils n’acceptaient pas les patients présentant des symptômes tels que fièvre, frissons, douleurs musculaires ou toux, a-t-elle déclaré.

“Je n’ai jamais vu ça auparavant”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Je peux honnêtement dire que j’ai été un peu surpris, je me suis senti très coincé.”

Au lieu de cela, Paradis a emmené son fils à l’hôpital général de Guelph, où ils ont attendu quelques heures aux urgences pour un médecin, a-t-elle déclaré. Après avoir fait des radiographies, son fils a reçu des antibiotiques et après une semaine, son état s’est amélioré.

Pendant que son fils recevait l’aide dont il avait besoin, Paradis a dit qu’elle avait l’impression que la situation aurait pu être gérée par son médecin de famille.

« Nous avions l’impression que nous n’avions pas d’autre choix », a déclaré Paradis à propos de la décision de sa famille de se rendre aux urgences. “J’ai l’impression que les gens sont redirigés [to hospitals] parce que les médecins de famille sélectionnent les patients. Cela n’aide pas nos travailleurs de la santé et nos hôpitaux qui sont déjà débordés. »

Stéphanie Paradis apparaît avec son mari, David Paradis, et leur fils, Logan.

Depuis lors, a déclaré Paradis, la clinique de son médecin de famille a changé sa politique. Désormais, les patients présentant des symptômes tels que fièvre, frissons, douleurs musculaires ou toux doivent être testés négatifs à l’aide d’un test rapide d’antigène COVID-19 à domicile avant la visite.

Malgré cela, Paradis a déclaré qu’elle s’inquiétait toujours de savoir si son fils pourrait voir un médecin si tôt s’il tombait à nouveau malade.

“Cela ne me donne pas l’impression qu’il est en sécurité s’il tombe à nouveau malade”, a-t-elle déclaré. “C’est très inquiétant.”

La SCP demande aux Canadiens de plus de six mois de se faire vacciner annuellement contre la grippe le plus tôt possible et de s’assurer qu’ils sont à jour sur leurs vaccinations, y compris les vaccins contre la COVID-19.

“Ceci, en plus de rester à la maison en cas de malaise et de se masquer dans les espaces publics, contribue à ralentir la transmission des maladies virales et à aider à garder les enfants en bonne santé”, indique un communiqué du CPS. « Nous demandons à chacun de faire sa part pour alléger les pressions sur le système de soins de santé pour enfants.