Dans une mer de nouvelles encourageantes sur la bataille américaine contre le coronavirus, certains experts jettent des regards inquiets sur un nuage à l’horizon: le Michigan, où les nouveaux cas et hospitalisations augmentent à une vitesse alarmante. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas a plus que doublé au cours des deux dernières semaines et triplé le mois dernier, de loin le taux de croissance le plus rapide du pays. La moyenne des hospitalisations a augmenté de 55% au cours des deux dernières semaines. Le Michigan signale désormais plus de nouveaux cas chaque jour, par rapport à la taille de sa population, que tout autre État à l’exception du New Jersey. Les épidémiologistes et les experts en maladies infectieuses doivent encore trouver des réponses claires pour expliquer les sauts au Michigan. De nouveaux cas sont en augmentation dans tout l’État dans tous les groupes d’âge, à l’exception des très jeunes et des 60 ans et plus, a déclaré Sarah Lyon-Callo, directrice du bureau d’épidémiologie de l’État.

«Cependant, dans la majorité des cas, nous ne sommes pas en mesure d’identifier une source d’exposition qui les a rendus malades», a-t-elle ajouté. Il y a des explications potentielles. Le 1er février, la gouverneure Gretchen Whitmer a assoupli l’interdiction de manger dans les restaurants à l’intérieur et a donné son feu vert à l’enseignement en personne au lycée et au collège et aux sports au lycée. L’État avait assoupli les restrictions sur les théâtres, les pistes de bowling, les casinos et autres lieux de divertissement en janvier.

Depuis, le taux de nouveaux cas au Michigan est en légère hausse. De nombreux experts estiment que le public a pris l’assouplissement des restrictions trop libéralement. «Parce que le gouvernement a permis à certaines choses de s’ouvrir, les gens ont considéré cela comme une bonne chose à faire», a déclaré Dawn Misra, professeur d’épidémiologie et de biostatistique à la Michigan State University. «C’est une partie vraiment délicate des messages de santé publique. Ce n’est pas parce que vous êtes autorisé à être dans les restaurants et autres lieux qu’ils sont en sécurité. » Pourtant, l’Illinois, un grand État voisin qui a commencé à assouplir lentement ses propres restrictions strictes à la mi-janvier, n’a pas connu d’augmentation significative du nombre de nouveaux cas. L’Indiana voisine non plus, qui a imposé beaucoup moins de limites à ses résidents que le Michigan ou l’Illinois.

Cela conduit certaines autorités à attribuer une grande partie de l'augmentation à un autre coupable: la variante B.1.1.7 du virus, identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne, qui s'est avérée plus contagieuse et potentiellement plus meurtrière que la version originale qui s'est répandue aux États-Unis.

Les responsables fédéraux de la santé se sont déclarés préoccupés par la propagation des variantes, car les États-Unis restent en retard dans leurs tentatives de les suivre. La Grande-Bretagne, avec un système de soins de santé plus centralisé, a lancé l'année dernière un programme de séquençage génétique très vanté qui lui a permis de suivre la propagation de la variante B.1.1.7. Mais les efforts des Centers for Disease Control and Prevention pour localiser les variantes se sont considérablement améliorés ces dernières semaines et continueront de croître, en grande partie à cause des 1,75 milliard de dollars de fonds pour le séquençage génomique dans le plan de relance que le président Biden a promulgué ce mois-ci. Le Dr Rochelle Walensky, directeur de l'agence, a déclaré aux législateurs la semaine dernière qu'entre 10 000 et 14 000 échantillons de test étaient séquencés chaque semaine pour localiser des variantes, et que le CDC visait environ 25 000 échantillons. Des responsables du Michigan ont déclaré cette semaine que la variante B.1.1.7 était apparue dans environ un huitième des milliers d'échantillons de test positifs que l'État avait analysés génétiquement jusqu'à présent cette année. À la mi-mars, les responsables de la santé de l'État ont déclaré que le Michigan représentait 15% de tous les cas connus de la variante aux États-Unis, juste derrière la Floride. Le Dr Lyon-Callo, épidémiologiste en chef de l'État, a déclaré cette semaine que bien que la variante B.1.1.7 soit certainement un acteur de l'augmentation du taux de nouveaux cas, plus de la moitié des 908 cas de variante confirmés dans le Michigan proviennent d'un mois de janvier. épidémie dans les prisons d'État. Cela suggère que la variante est moins répandue dans la population générale que les chiffres ne l'indiquent. Le Dr Jennifer Morse, directrice médicale des départements de santé de district dans 19 comtés de la péninsule inférieure du Michigan, a déclaré que la nature des épidémies dans la région suggère que la variante s'est propagée bien au-delà du nombre limité de cas documentés. «Nous avons eu plusieurs épidémies, et certaines ont été assez rapides et importantes», a-t-elle déclaré. «Je pense que c'est très répandu dans notre région, en regardant comment évoluent nos chiffres et comment ils se propagent.»