Alors que les cas de Covid augmentent, que savoir sur Paxlovid

Les cas de Covid et les hospitalisations ont de nouveau augmenté. Certains Américains craignent de tomber gravement malades à cause de l’infection. Les pilules antivirales Paxlovid restent une option pour atténuer le risque. Mais que savons-nous de l’efficacité du traitement et de qui en bénéficiera ?

Paxlovid réduit la quantité de virus dans le corps. La recherche a montré qu’il est associé à un risque réduit d’hospitalisation ou de décès – mais uniquement pour ceux qui courent déjà un risque plus élevé de maladie grave due à Covid parce qu’ils sont plus âgés ou ont des problèmes de santé sous-jacents. De plus, il existe des inconvénients potentiels : le Paxlovid peut entrer en conflit avec de nombreux médicaments et provoquer certains effets secondaires, dont un particulièrement étrange.

Si vous envisagez de prendre Paxlovid, voici les éléments à considérer :

Comment fonctionne Paxlovid

Le traitement sur ordonnance doit être démarré dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes du Covid. En réduisant la quantité de coronavirus dans le sang au début de l’infection, cela vise à empêcher les symptômes de s’aggraver.

Trois comprimés sont pris deux fois par jour pendant cinq jours. Les doses comprennent :

Deux comprimés de nirmatrelvir, un antiviral qui bloque la réplication du coronavirus.

Un comprimé de ritonavir, un médicament qui entrave les efforts du foie pour métaboliser le nirmatrelvir. Cela laisse davantage de médicament dans le corps.

Qui bénéficierait de Paxlovid ?

« Toute personne présentant un risque élevé de développer des complications devrait envisager de prendre du Paxlovid », a déclaré le Dr Sarju Ganatra, cardiologue à l’hôpital et centre médical Lahey de Burlington, Massachusetts. « C’est ce qui est cohérent avec les essais cliniques et toutes les autres études. »

Les preuves les plus solides soutenant l’efficacité du Paxlovid concernent un groupe de plus en plus restreint : les adultes non vaccinés présentant un risque élevé d’évolution vers un Covid sévère. Cela inclut les personnes âgées de 60 ans ou plus ou souffrant de problèmes de santé tels que le cancer, les maladies cardiaques, le diabète ou l’obésité.

Un 2022 essai trouvé que parmi ces adultes à risque plus élevé, Paxlovid considérablement réduit leur taux d’hospitalisation ou de décès de près de 90 %.

Un nouveau étude de chercheurs de la Cleveland Clinic a examiné les personnes à haut risque qui ont pris du Paxlovid entre avril 2022 et février 2023. La recherche, publiée jeudi dans JAMA Network Open, a révélé que l’antiviral était associé à une probabilité 37 % inférieure d’hospitalisation ou de décès dans les 90 jours et à une probabilité inférieure de 84 % d’hospitalisation ou de décès dans les 90 jours. chance si l’on considère uniquement la mort dans les 90 jours.

On ne sait pas quel avantage substantiel, le cas échéant, le Paxlovid présente pour les personnes qui ne courent pas de risque substantiel de tomber gravement malade à cause de Covid.

Les résidents retraités de Toronto, Bruce Woodrow, 71 ans, et Marianne Moershel, 76 ans, courent un risque plus élevé d’hospitalisation pour Covid en raison de leur âge. Mais ils sont tous deux vaccinés et ne présentent aucun problème de santé à haut risque.

Lorsque le couple marié a été testé positif un jour après l’autre au printemps 2022, Woodrow a pris du Paxlovid, mais Moershel a décidé qu’elle ne se sentait pas assez bien pour aller chez le médecin pour obtenir une ordonnance.

« Ses symptômes et mes symptômes, mis à part le fait d’être espacés d’un jour, ont suivi à peu près le même parcours », a déclaré Woodrow. « Aucun de nous ne peut regarder en arrière et dire que j’ai eu un avantage évident à le prendre, mais aucun inconvénient. »

Paxlovid et long Covid

Un printemps 2022 étude des vétérans présentant au moins un facteur de risque de Covid grave ont constaté que trois mois après avoir pris Paxlovid, ils présentaient un taux 26 % inférieur de divers symptômes considérés comme des signes de Covid long par rapport aux vétérinaires non traités. Selon l’étude, qui n’a pas été évaluée par des pairs, pour 1 000 personnes traitées avec Paxlovid, il y en avait 23 de moins qui présentaient des signes de Covid long.

Le traitement était lié à un risque plus faible de ces symptômes à long terme, que les vétérinaires aient été vaccinés ou aient déjà eu le Covid.

Le Dr Lao-Tzu Allan-Blitz, interniste résident au Brigham and Women’s Hospital de Boston, a déclaré : « Il y a beaucoup plus de recherches à faire » concernant la prévention de longue durée du Covid. Cette condition reste « une énigme », a-t-il déclaré.

Michael Vagnini est un chimiste de 38 ans vivant à Midland, dans le Michigan. Il est vacciné contre le Covid, en bonne santé et physiquement actif, avec un zèle particulier pour l’escalade. Un certain nombre d’amis de Vagnini ont souffert de symptômes persistants après l’infection par Covid. Il a donc pris du Paxlovid lorsqu’il a contracté le Covid en novembre 2022, dans l’espoir que le traitement pourrait le protéger d’un long Covid.

« Je n’étais pas très préoccupé par une maladie grave », a déclaré Vagnini. « Mais j’étais préoccupé par une longue convalescence ou des symptômes persistants. » Après avoir lutté contre la fatigue et des battements de cœur occasionnels pendant quelques mois, il s’est complètement rétabli.

Woodrow se demande si sa décision de prendre du Paxlovid pourrait encore être bénéfique pour sa santé. « Il est possible que si je ne l’avais pas pris, j’aurais peut-être eu de longs problèmes de Covid », a-t-il déclaré. « Mais il n’y a aucun moyen de le savoir. »

Les chercheurs mènent quant à eux des études sur Paxlovid chez les enfants et personnes immunodépriméeset en ceux qui suivent le régime jusqu’à 25 jours comme un traitement pour long Covid.

Quels sont les effets secondaires liés à la prise de Paxlovid ?

Plus particulièrement, le Paxlovid peut produire un goût métallique plutôt étrange, amer et métallique dans la bouche. Cela peut également provoquer de la diarrhée. Le goût métallique disparaît après avoir terminé le régime de cinq jours.

Après avoir pris trois cures de Paxlovid – deux fois alors qu’il recevait une chimiothérapie à base de platine contre le cancer, qui est elle-même connue pour produire un terrible goût métallique dans la bouche – ce journaliste a découvert que le meilleur moyen d’atténuer ce goût dégoûtant était de sucer des bonbons aigres, en particulier Pops soufflés à la pomme verte. Le thé à la menthe poivrée aide également.

Comment Paxlovid interagit avec d’autres médicaments

Le médicament ritonavir, inclus dans Paxlovid, peut affecter non seulement le composant nirmatrelvir, mais également les niveaux de nombreux autres médicaments. Cela comprend certaines statines, anticoagulants, immunosuppresseurs et antidépresseurs. Il est très important que les personnes qui envisagent de prendre Paxlovid informent leur médecin et leur pharmacien de tous les autres médicaments et suppléments qu’elles prennent. Il pourrait être possible d’ajuster la dose d’un médicament ou d’arrêter temporairement de le prendre pour permettre une utilisation sûre de Paxlovid.

Peter Anderson, professeur de sciences pharmaceutiques au campus médical Anschutz de l’Université du Colorado, a noté que depuis l’approbation du Paxlovid, les experts ont élaboré une liste révisée de médicaments notables susceptibles d’entrer en conflit avec le ritonavir et l’a publié sur le site Web des National Institutes of Health.

Qui ne devrait pas prendre Paxlovid

Paxlovid est non recommandé pour les personnes souffrant d’une maladie rénale grave. La prudence est de mise chez les personnes souffrant d’une maladie du foie ou de taux anormaux d’enzymes hépatiques. Le médecin prescripteur peut demander à voir les résultats des analyses de sang de routine dans votre dossier médical récent pour déterminer si vous avez des problèmes de santé rénale ou hépatique.

Le coronavirus à mutation rapide ne semble pas avoir réduit l’efficacité de Paxlovid. Néanmoins, le Dr Jeremy Faust, instructeur à la Harvard Medical School, a averti que les médecins devraient éviter de prescrire de manière excessive un traitement qui n’offre un bénéfice clair et substantiel qu’à un petit segment de la population.

« Chaque fois que vous avez un traitement qui n’apporte aucun bénéfice ou un bénéfice très, très faible, il ne reste que des risques, connus et inconnus », a déclaré Faust. Il a déclaré que chaque fois que les médecins prescrivent un antibiotique ou un antiviral comme Paxlovid, il y a toujours un risque de provoquer l’émergence de souches d’infection résistantes aux médicaments.

Les symptômes peuvent-ils réapparaître ?

On sait que les symptômes de Covid réapparaissent parfois plusieurs jours après que les gens ont fini de prendre Paxlovid. Des chercheurs avoir trouvé que le taux de rebond du Covid est comparable chez les personnes qui ont pris du Paxlovid et chez celles qui n’en ont pas pris. Il se pourrait que les personnes qui prennent du Paxlovid soient plus susceptibles de signaler des symptômes rebondissants, donnant l’impression que cela est plus fréquent chez elles.

La bonne nouvelle est que les rebonds de Covid se résolvent généralement bien d’eux-mêmes et ne sont apparemment pas liés à un risque plus élevé de maladie grave.

Combien coûte Paxlovid ?

Sur un stock de 24 millions de packs de traitement Paxlovid que le gouvernement fédéral a achetés pour les distribuer gratuitement, il reste encore environ 8 millions de traitements.

Une fois qui fournit s’épuise, les assureurs détermineront la couverture et pourront exiger que les gens paient les frais de leur poche. Ils pourraient également exiger des médecins qu’ils soumettent des demandes d’autorisation préalable pour les prescriptions de certains patients, ou refuser purement et simplement à certaines personnes la couverture.

Medicaid doit couvrir Paxlovid jusqu’en septembre 2024. Les personnes bénéficiant de Medicare, y compris les plans Medicare Advantage, doivent s’attendre à une couverture du traitement mais peuvent être soumises au partage des coûts.