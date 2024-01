Alors que les cas de COVID augmentent, les médecins s’inquiètent des conséquences de la désinformation

Alors que les taux de COVID atteignent un nouveau sommet et que le taux de vaccination reste faible, les médecins n’ont pas d’antidote contre ce qu’ils considèrent comme un facteur de risque permanent : la propagation de la désinformation, y compris pendant la campagne présidentielle.

Cette semaine, s’exprimant devant une foule de républicains dans le New Hampshire, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a dévoilé un autre mensonge sur les vaccins contre la COVID.

“Chaque rappel que vous prenez, vous êtes plus susceptible de contracter le COVID”, a déclaré DeSantis, l’un des nombreux dirigeants politiques qui ont constamment et sans preuve contesté la sécurité et l’efficacité des vaccins.

Les experts en santé publique et les médecins craignent que ce type de désinformation continue de façonner la façon dont les gens perçoivent le virus et les outils conçus pour protéger les individus et les communautés contre les pires conséquences du COVID. Ces dernières semaines, les données de surveillance des eaux usées aux États-Unis ont montré que les cas de COVID ont atteint le deuxième niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie, alimentés par une nouvelle souche dominante, une sous-variante omicron appelée JN.1, qui n’est pas aussi bien comprise que les poussées passées. Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 10 000 personnes sont mortes du COVID en décembre et les hospitalisations ont augmenté de plus de 40 % dans les Amériques et dans toute l’Europe.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, seulement 17 % des adultes et des enfants américains éligibles ont reçu les vaccins mis à jour.

La désinformation et la désinformation alimentent actuellement « une révolution vaccinale » d’une manière que Michael Osterholm, épidémiologiste qui dirige le Centre de recherche et de politique sur les maladies infectieuses, n’a pas vu au cours de ses 50 années de travail en tant qu’épidémiologiste.

“Il existe une interaction complexe entre la confiance et la désinformation, et cela crée une boucle de rétroaction dont il est très difficile de sortir.”

Jusqu’au début des années 2000, Osterholm a déclaré que les vaccins étaient « largement fiables » et que « le public suivait les recommandations de la communauté de la santé publique sur les vaccins à recevoir et à quel moment. Dans l’ensemble, la sécurité était acceptée ». Mais pour un segment restreint mais croissant de la population, le maintien de la sécurité publique n’est plus une préoccupation majeure, a-t-il déclaré. “Il s’agit de : ‘Je ne veux pas qu’on me dise quoi faire.’ C’est un domaine dans lequel nous ne savons pas comment y répondre. Ce sont les retombées de la pandémie elle-même. »

Même si nous sommes dans « une vague importante et que tous les chiffres vont dans la mauvaise direction », le public est fatigué de lutter contre la fatigue pandémique, a déclaré le Dr Peter Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College. de Médecine.

“Tout le monde en a marre”, dit-il,

La désinformation joue « un rôle majeur dans l’hésitation à la vaccination et dans la mesure dans laquelle les gens font confiance aux institutions et aux médias », tout en influençant également les décisions personnelles en matière de santé, a déclaré Sander van der Linden, psychologue social qui dirige le Cambridge Social Decision-Making Lab à Cambridge. Université. Un petit groupe de réseaux sociaux à grande diffusion génère une grande partie de la désinformation qui infecte la compréhension que les gens ont du monde qui les entoure, a-t-il ajouté.

MONTRE: Pourquoi les experts s’inquiètent de la variante JN.1 responsable de la dernière vague de COVID

“Il existe une interaction complexe entre la confiance et la désinformation, et cela crée une boucle de rétroaction dont il est très difficile de sortir”, a déclaré van der Linden, auteur du livre Foolproof. “Les gens sont coincés dans cette boucle.”

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID, mute avec le temps à mesure qu’il se transmet d’une personne à une autre. Jusqu’à présent, il a réussi à garder une longueur d’avance sur les efforts de santé publique pour le contenir, et le virus est loin d’être une maladie saisonnière, a déclaré Osterholm. Le COVID fait également un bond dans les pays de l’hémisphère sud, où c’est actuellement l’été, a-t-il ajouté.

“Nous menons une bataille évolutive en cours entre le virus et nous”, a déclaré Osterholm. Grâce à la capacité du virus à produire des sous-variants capables d’échapper au système immunitaire, il a déclaré que les humains pourraient être à nouveau vulnérables tous les six à 12 mois.

Il y a un côté positif : bien que le virus soit répandu et s’aggrave dans les communautés à travers le pays, un mur d’immunité composé de millions d’infections et de vaccinations a entraîné une diminution des hospitalisations par rapport à l’hiver dernier, a déclaré l’épidémiologiste Katelyn Jetelina. Dans le même temps, certaines personnes initialement malades du COVID développent encore des symptômes prolongés du COVID.

Une érosion de la confiance

Lorsque les vaccins contre la COVID sont devenus disponibles pour la première fois, le gouvernement fédéral avait financé et distribué des doses par l’intermédiaire des ministères de la santé publique et des prestataires de soins de santé. Mais ce dernier vaccin contre la COVID a été le premier à être distribué via une assurance commerciale. Désormais, la plupart des patients et des prestataires doivent travailler avec les compagnies d’assurance pour obtenir un remboursement. Le CDC a mis en place des programmes à l’échelle nationale pour aider les Américains non assurés ou sous-assurés à accéder aux vaccins, mais la demande est restée lente.

“Un vaccin, tant qu’il n’est pas administré, n’est rien”, a déclaré Osterholm. “C’est ce que nous examinons en ce moment.”

Les responsables de la santé publique sont confrontés à une réalité différente de celle des précédentes. La perte de financement avec la fin de l’urgence de santé publique a entravé la collecte de données aux niveaux local, étatique et national. Les tests COVID à domicile peuvent être rapides et efficaces, mais peu de personnes signalent les cas positifs à leurs services de santé publique.

“Un vaccin, tant qu’il n’est pas administré, n’est rien.”

“Le problème auquel nous sommes confrontés actuellement, c’est que nous avons beaucoup d’infections”, a déclaré Osterholm. “Il n’y a aucun moyen de savoir à quel point nous avons démantelé tous nos systèmes de surveillance, mais tout le monde semble connaître beaucoup de personnes infectées à l’heure actuelle.”

Certains systèmes de santé aux États-Unis exigent à nouveau des masques pour empêcher la propagation du virus aux patients et au personnel des établissements, mais la réponse est dispersée et l’application incohérente.

Les vaccins restent un moyen sûr et efficace de protéger les gens contre les pires conséquences de la COVID. Le risque de maladie grave, y compris de longue durée de COVID, et de décès est plus élevé chez les personnes non vaccinées. En septembre, environ la moitié des adultes américains ont déclaré qu’ils recevraient probablement le vaccin COVID mis à jour, selon une enquête du KFF. Mais l’adoption actuelle du dernier vaccin est bien loin de ce que les gens disaient autrefois. Dans la même enquête, la plupart des parents ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de faire vacciner leur enfant contre la COVID-19. Et les parents dans l’ensemble avaient davantage confiance dans la sécurité des vaccins contre le VRS et la grippe.

MONTRE: Réponses à vos questions sur la façon de se protéger du COVID, du VRS et de la grippe cet hiver

Les experts affirment qu’une partie de la désinformation provenant des médias sociaux et des dirigeants politiques s’appuie sur la rhétorique et les craintes utilisées depuis longtemps par les défenseurs anti-vaccins. Hotez a déclaré qu’il y avait également des efforts pour « réécrire l’histoire », y compris lors des récentes auditions du Congrès avec le Dr Anthony Fauci, lorsqu’une partie du débat s’est concentrée sur la fausse idée selon laquelle les vaccins – et non le virus – ont tué les Américains.

Selon l’enquête KFF de septembre, 57 % des Américains ont déclaré avoir confiance dans la sécurité du vaccin contre la COVID. Bien que ces vaccins aient été administrés des milliards de fois dans le monde et se soient révélés sûrs et efficaces, des divisions partisanes claires sont apparues : 84 pour cent des démocrates, 54 pour cent des indépendants et 36 pour cent des républicains ont exprimé leur confiance dans les vaccins.

Des chercheurs examinant les décès liés au COVID en Floride et dans l’Ohio ont découvert que les décès excédentaires après que les vaccins aient été rendus accessibles à tous les adultes étaient plus élevés parmi les électeurs républicains que parmi les électeurs démocrates, comme le détaille une étude de juillet publiée dans la revue JAMA Internal Medicine.

“Ces résultats suggèrent que les différences dans les attitudes en matière de vaccination et la participation déclarée entre les électeurs républicains et démocrates pourraient avoir été des facteurs dans la gravité et la trajectoire de la pandémie aux États-Unis”, indique l’étude.

Van der Linden a déclaré que les républicains continuent d’être le public des théories du complot anti-vaccination. Certaines de ces théories sont amplifiées par les dirigeants politiques, notamment le 6 décembre, lorsque le chirurgien général de Floride, le Dr Joseph Ladapo, a fait des affirmations démenties sur les vaccins anti-Covid et a appelé à la fin de leur utilisation. Ces messages suivent un schéma dangereux, a déclaré van der Linden.

« Une désinformation ciblée peut avoir un impact négatif sur les communautés qui y sont exposées à plusieurs reprises », a-t-il déclaré. Avec des plateformes, dont X (anciennement Twitter), permettant le retour des diffuseurs de désinformation, van der Linden a déclaré qu’il est devenu plus difficile de lutter contre la propagation de la désinformation et de la prévenir.

« La désinformation ciblée peut avoir un impact négatif sur les communautés qui y sont exposées à plusieurs reprises. »

Le public américain a besoin d’entendre les responsables politiques de haut rang, a déclaré Hotez. “Pour l’instant, nous n’avons aucune nouvelle de la Maison Blanche”, qui pourrait promouvoir l’importance de se faire vacciner contre le COVID et réfuter la désinformation, a déclaré Hotez.

Mais à mesure que la campagne de 2024 s’intensifie, il s’attend à entendre davantage de messages politiques « militarisant la communication sur la santé et la science qui vont à l’encontre de la santé publique », a-t-il déclaré.

“Après ça”, a déclaré Hotez, “je ne sais pas ce qui se passe.”

Pourquoi les patients hésitent

À Jackson, en Alabama, le Dr Steven Furr a servi des générations de résidents locaux en tant que médecin de famille, répondant aux questions, diagnostiquant les maladies, prescrivant des traitements et administrant des vaccins. Puis, le COVID est arrivé.

Certains patients non vaccinés n’hésitent pas face à la science, mais sont simplement dépassés, a déclaré Furr, qui est également président de l’Académie américaine des médecins de famille. Avec des vaccins disponibles pour éviter des conséquences désastreuses pour le COVID, la grippe et le VRS, Furr a déclaré que certains patients ont « tout simplement perdu la trace » de ce qu’ils ont reçu.

EN SAVOIR PLUS: Comment les adultes non assurés peuvent toujours se faire vacciner contre le COVID

Mais…