Mais des luttes intestines politiques, une planification aléatoire et un mouvement anti-vaccin naissant ont laissé le pays, qui a subi le deuxième plus grand nombre de morts de la pandémie, sans programme de vaccination clair. Ses citoyens n’ont maintenant aucune idée du moment où ils pourraient être soulagés d’un virus qui a mis le système de santé publique à genoux et écrasé l’économie.

RIO DE JANEIRO – Alors que les pays précipitaient leurs préparatifs pour vacciner les citoyens contre le coronavirus, le Brésil, avec son programme de vaccination de renommée mondiale et une solide capacité de fabrication pharmaceutique, aurait dû être un avantage significatif.

Peu de temps après que Covid-19 a été identifié pour la première fois dans le pays en février, le Brésil est devenu un épicentre de la crise sanitaire mondiale. Le président, Jair Bolsonaro, a rejeté les preuves scientifiques, a qualifié le virus de rhume «maigre» qui ne justifiait pas la fermeture de la plus grande économie de la région et a réprimandé les gouverneurs qui ont imposé des mesures de quarantaine et des fermetures d’entreprises.

Alors que les efforts de vaccination commencent en Grande-Bretagne et aux États-Unis, donnant à leurs populations une chance de commencer à imaginer une vie post-pandémique, le moment a trouvé les responsables brésiliens une fois de plus mal préparés et embourbés dans de vifs conflits sur la politique des vaccins.