Alors que les cas de Covid augmentent dans un Los Angeles fatigué, l’apathie aussi

Elle est d’accord avec le changement, ayant été vaccinée et renforcée, et ne porterait plus de masque à moins que cela ne devienne obligatoire. En plus, c’est différent ici, dit-elle. De retour chez eux en Corée, les gens mettaient souvent leurs masques lorsqu’ils quittaient la maison et les gardaient. À Los Angeles, elle a déclaré: “Ils le mettent lorsque vous entamez une conversation.”

À Boyle Heights, un quartier à l’est du centre-ville, le Food 4 Less a montré à quel point les masques faciaux étaient devenus facultatifs. C’était une scène très différente de l’époque où les épiceries représentaient la seule raison de quitter la maison et où les clients portaient des gants en plastique et se déplaçaient dans une direction dans les allées.

Là, une mère a poussé un caddie, des enfants en remorque, à la recherche d’ingrédients pour le déjeuner scolaire. Aucun des membres de la famille n’était masqué. Une femme dans la trentaine portait un masque, contrairement à son mari. Environ la moitié des employés ne portaient pas de couvre-visage.

De l’autre côté de la rue, Mariscos Linda, un restaurant de fruits de mer, a laissé entendre une autre vérité du moment : de nombreuses entreprises n’ont pas pu rebondir complètement. Les cabines en cuir rouge enveloppées de guirlandes et le bar aux néons n’ont pas attiré la foule attendue pour les projections de la Coupe du monde. Le patronage avait diminué au cours des dernières semaines.

“Lorsque les cas augmentent, les clients diminuent et même les travailleurs tombent malades”, a déclaré Jhonatan Chavez, directeur adjoint et cuisinier. M. Chavez, qui travaille au restaurant depuis cinq ans, a déclaré avoir remarqué que les clients semblent se méfier de leur environnement. Peu importe combien de personnes ont essayé de revenir à leurs attitudes et habitudes prépandémiques, les choses ne se sentent toujours pas comme avant.

Jill Cowan et Soumya Karlamangla a contribué aux reportages de Los Angeles. Michel Smith a contribué aux reportages de Chicago. Sharon Otterman , Grace Ashford et Joseph Goldstein a contribué aux reportages de New York.