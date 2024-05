Alors que les cas de COVID augmentent à nouveau, que dois-je savoir sur les nouvelles variantes FLiRT ?

Nous vivons maintenant avec COVID pendant plus de quatre ans. Même s’il reste encore beaucoup à apprendre sur le SRAS-CoV-2 (le virus à l’origine du COVID), au moins une chose semble claire : il est là pour rester.

De la variante originale de Wuhan à Delta, en passant par Omicron et plusieurs autres entre les deux, le virus a continué d’évoluer.

De nouveaux variants ont provoqué des vagues répétées d’infection et ont mis au défi les médecins et les scientifiques qui cherchaient à comprendre le comportement changeant de ce virus.

Nous sommes désormais confrontés à un nouveau groupe de variantes, les variantes dites « FLiRT », qui semblent contribuer à une vague montante des infections au COVID en Australie et ailleurs. Alors d’où viennent-ils et sont-ils préoccupants ?

Un descendant d’Omicron

Les variantes FLiRT sont un groupe de sous-variantes de JN.1 de la lignée Omicron.

JN.1 a été détecté dans août 2023 et a déclaré une variante intéressante par l’Organisation mondiale de la santé en décembre 2023. Début 2024, il était devenu la variante la plus dominante en Australie et dans une grande partie du reste du monde, entraînant de grandes vagues d’infections.

À mesure que de nouveaux variants apparaissent, les scientifiques travaillent dur pour tenter de comprendre leur impact potentiel. Cela comprend le séquençage de leurs gènes et l’évaluation de leur potentiel à transmettre, infecter et provoquer des maladies.

Fin 2023, les scientifiques ont détecté une gamme de sous-variantes de JN.1 dans les eaux usées aux Etats-Unis. Depuis lors, ces sous-variantes de JN.1, notamment KP.1.1, KP.2 et KP.3, sont apparues et sont devenues plus courantes dans le monde.

Mais pourquoi le nom FLiRT ? Le séquençage de ces sous-variants a révélé un certain nombre de nouvelles mutations dans la protéine Spike du virus, notamment F456L, V1104L et R346T. Le nom FLiRT a été inventé en combinant les lettres de ces mutations.

La protéine Spike est une protéine cruciale à la surface du SRAS-CoV-2 qui donne au virus sa forme épineuse et qu’il utilise pour se fixer à nos cellules. Les acides aminés sont les éléments de base qui se combinent pour former des protéines et la protéine de pointe est 1 273 acides aminés de long.

Les chiffres font référence à l’emplacement des mutations dans la protéine de pointe, tandis que les lettres désignent le mutation d’acide aminé. Ainsi, par exemple, F456L désigne un changement de F (un acide aminé appelé phénylalanine) à L (l’acide aminé leucine) en position 456.

Que savons-nous des caractéristiques de FLiRT ?

Les régions de la protéine Spike où les mutations ont été trouvées sont importantes pour deux raisons principales. Le premier est la liaison des anticorps, qui influence la mesure dans laquelle le système immunitaire peut reconnaître et neutraliser le virus. La seconde est la liaison du virus aux cellules hôtes, qui est nécessaire pour provoquer une infection.

Ces facteurs expliquent pourquoi certains experts ont suggéré que les sous-variantes FLiRT pourraient être plus transmissible que les variantes précédentes du COVID.

Il existe également des suggestions très précoces selon lesquelles les sous-variantes FLiRT pourraient échapper à l’immunité des infections antérieures et de la vaccination mieux que la variante parentale JN.1. Cependant, cette recherche n’a pas encore été évaluée par des pairs (vérifiée de manière indépendante par d’autres chercheurs).

Parmi les nouvelles plus positives, rien ne prouve que les variantes FLiRT provoquent une maladie plus grave que les variantes précédentes. Cela ne signifie pas pour autant qu’attraper une infection au COVID provoquée par FLiRT est sans risque.

Dans l’ensemble, cependant, les recherches publiées sur ces nouvelles sous-variantes de FLiRT n’en sont qu’à leurs débuts. Nous aurons besoin de données évaluées par des pairs pour mieux comprendre les caractéristiques de FLiRT.

L’essor du FLiRT

Dans les Etats Unis, FLiRT a dépassé la variante originale JN.1 en tant que souche dominante. Les dernières données en provenance des États-Unis suggèrent que le JN.1 original représente moins de 16 % des cas.

Bien que les sous-variantes FLiRT aient été détectées plus récemment en Australie, elles semblent gagner du terrain. Par exemple, Données sur la santé de Nouvelle-Galles du Sud jusqu’à la mi-mai, la proportion d’échantillons KP.2 et KP.3 continuait d’augmenter.

Dans d’autres parties du monde, comme au Royaume-Uni, les sous-variantes FLiRT sont similaires. en hausse.

En Australie, alors que les températures continuent de baisser et que nous nous dirigeons vers les mois d’hiver, les virus respiratoires augmente généralement en circulation et le nombre de cas atteint un sommet.

On s’attend donc à ce que le nombre de cas de COVID augmente. Et comme les sous-variantes FLiRT montrent des preuves d’une « condition physique » accrue, ce qui signifie qu’elles présentent un défi plus important contre les défenses immunitaires de notre corps, il est possible qu’elles prennent bientôt le relais en tant que sous-variantes dominantes circulant en Australie.

Comment puis-je rester protégé ?

Comme les variantes FLiRT descendent d’Omicron, le booster de courant proposé en Australie, contre Omicron XBB.1.5, est susceptible d’offrir une protection substantielle. Même s’il n’est pas garanti d’empêcher l’infection, les vaccins contre la COVID continuent d’offrir une forte protection contre les formes graves de la maladie. Donc si tu es éligiblepensez à vous procurer un rappel pour vous protéger cet hiver.

Le SRAS-CoV-2 est maintenant un virus endémique ce qui signifie qu’il continuera à circuler dans le monde entier. Pour ce faire, le virus mute – généralement légèrement – ​​pour survivre.

Les nouvelles sous-variantes FLiRT en sont d’excellents exemples, où le virus mute suffisamment pour continuer à circuler et provoquer des maladies. Jusqu’à présent, rien ne suggère que ces sous-variantes provoquent des maladies plus graves. Il est plus probable qu’ils amènent les gens à attraper à nouveau le COVID.

Même si les informations dont nous disposons à ce stade ne nous donnent pas lieu de nous inquiéter spécifiquement concernant les variantes FLiRT, nous sommes néanmoins confrontés à augmentation des infections au COVID une fois de plus. Et nous savons que les personnes plus âgées ou vulnérables, par exemple en raison de problèmes médicaux qui compromettent leur système immunitaire, continuent d’être plus à risque.