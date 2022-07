Alors que les Canadiens regardent la vague de chaleur européenne avec admiration, nous sommes confrontés à nos propres défis climatiques

Des records sont battus à travers l’Europe, et les Canadiens pensent peut-être qu’ils ont eu de la chance cet été, surtout à la lumière du vague de chaleur record en Colombie-Britannique en juin dernier .

Mais bien que nous ayons eu moins de vagues de chaleur cette année par rapport aux étés récents, il s’agit peut-être simplement d’un début tardif.

Une grande partie du sud de l’Ontario est sous un avertissement de chaleur depuis mardi , de Windsor à Ottawa, tout comme une grande partie de la Saskatchewan. Dans le sud de la Colombie-Britannique, les températures devraient être de 32 °C pendant une grande partie de la semaine dans des endroits comme Kamloops et Kelowna, ce qui est juste en deçà des critères d’avertissement de chaleur établis par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).

“Nous avons eu notre tour l’année dernière”, a déclaré le climatologue principal d’ECCC, David Phillips. “C’est ce que nous appelons les journées caniculaires de l’été ; c’est à mi-chemin. Généralement, un mois après la journée la plus longue, vous pouvez avoir la journée la plus chaude. Pas tous les ans, car cela dépend de la masse d’air sous laquelle vous vous trouvez, mais généralement, c’est à ce moment que la chaleur résiduelle de la terre est cédée dans les lacs et les rivières.”

Un climatologue canadien sur le lien entre les changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes Dave Phillips, un climatologue principal d’Environnement Canada, affirme que « les preuves sont concluantes » que le changement climatique est la cause profonde de la tendance à la hausse des conditions météorologiques extrêmes et des catastrophes liées aux conditions météorologiques.

Et, bien que nous ayons eu un démarrage lent, il reste encore beaucoup d’été à venir.

“Nous avons vraiment eu une sorte de printemps frais et humide dans la plupart des régions du Canada”, a déclaré Phillips. « Et nous avons donc entendu parler des vagues de chaleur aux États-Unis et en Inde, au Pakistan, en Chine et en Europe. Et nous nous demandons, vous savez, où en sommes-nous ? Où nous situons-nous là-dedans ?

Parce que la chaleur n’est pas seulement en Europe en ce moment.

Mardi, 100 millions d’Américains étaient sous un avertissement de chaleur ou un avis de chaleur, du Texas à certaines parties de New York.

Une chaleur dangereuse et record est prévue dans une grande partie du centre-sud des États-Unis aujourd’hui et devrait persister pendant une grande partie de cette semaine. Au total, plus de 100 millions de personnes font actuellement l’objet d’avertissements et d’avis liés à la chaleur. Assurez-vous de suivre les consignes de sécurité #heat appropriées. pic.twitter.com/iihx8GduXX —@NWSWPC

Cela ne veut pas dire que les températures n’ont pas grimpé en flèche au printemps ou en été au Canada jusqu’à présent – ​​ce sont juste des “merveilles d’un jour”, a déclaré Phillips. Mais cela va changer pour l’Est du Canada.

“Nos modèles suggèrent que la seconde moitié de l’été sera plus chaude que la première moitié dans l’Est du Canada”, a-t-il déclaré. “Nous voyons cette semaine comme, vraiment, le premier type d’exemple de cela.”

Extrêmes extrêmes

Bien que chaque année soit différente, le changement climatique modifie les conditions météorologiques à travers le monde – comme nous l’avons vu cette année – des sécheresses plus fréquentes aux inondations en passant par les vagues de chaleur. Et le Canada ne sera pas épargné.

“Le réchauffement que nous avons connu est environ le double du réchauffement que la moyenne mondiale a connu”, a déclaré Greg Flato, chercheur à ECCC qui est également vice-président du groupe de travail I du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Flato a déclaré que nous devrions nous attendre à voir des conditions encore plus sèches dans les Prairies, une région qui connaît déjà des étés secs.

“Et à mesure que le climat se réchauffe, ils ont tendance à devenir plus secs”, a-t-il déclaré. “C’est juste une sorte de règle générale partout: que les zones sèches deviennent plus sèches, les zones humides deviennent plus humides à mesure que le climat change. Nous nous attendons donc à voir en général une augmentation des précipitations moyennes à travers le Canada, en particulier dans le nord du Canada. “

L’année dernière, les Prairies ont subi une sécheresse incroyable, bien que Phillips ait noté que les conditions semblent s’améliorer .

En ce qui concerne l’avenir de la chaleur, les zones les plus chaudes devraient devenir plus chaudes.

Prenons, par exemple, Toronto, qui compte plus de 2,9 millions d’habitants. Selon le Atlas climatique du Canada, de 1976 à 2005, le nombre moyen de jours au-dessus de 30 jours C était de 11,9 . Dans le meilleur des cas, entre 2021 et 2050, ce nombre passera à 27,7 jours.

Dans un exemple plus extrême, Medicine Hat, Alta. verra son nombre bondir de 26,4 à 41,2.

Cette carte du Rapport sur le climat changeant du Canada d’ECCC, publié en 2019, illustre les projections de jours de réchauffement au-dessus de 30 C d’un scénario à faibles émissions (RCP 2.6) à un scénario à émissions élevées (RCP 8.5). (ECCC)

Mais serons-nous préparés ?

“Juste en parlant ici de la Colombie-Britannique, les événements que nous avons vus l’été dernier indiquent que nous ne sommes pas vraiment préparés. Cette vague de chaleur était beaucoup plus extrême que celle que nous avons connue dans le passé”, a déclaré Flato.

“Et comme résultat, beaucoup de gens sont morts de cette canicule . De même, l’inondation que nous avons subie a submergé une grande partie de l’infrastructure dont nous disposons – ponts, ponceaux, digues, etc. »

Mais tout n’est pas sombre, a souligné Flato.

“Nous savons ce que nous devons faire”, a-t-il déclaré. “Nous devons réduire la consommation de combustibles fossiles… nous devons commencer à utiliser l’énergie provenant de sources renouvelables, plutôt que de sources non renouvelables. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour changer cela, et beaucoup de choses que nous pouvons faire pour s’adapter aux changements qui sont déjà sur nous.

“Nous avons les outils à notre disposition pour changer de cap, c’est donc entre nos mains.”