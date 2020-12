Le premier jour du camp d’entraînement NBA devrait être accompagné d’optimisme, un moment pour les joueurs et les entraîneurs qui font tous les premiers pas vers ce qu’ils espèrent être un championnat.

Cela s’est tempéré cette année.

Les premiers camps de la pré-saison coronavirus ère ouverte mardi, avec des équipes limitées à des sessions individuelles avec un entraîneur et un joueur dans le même panier pendant les premiers jours, tout cela commence à se produire alors que la pandémie se poursuit et que de plus en plus d’Américains sont testés positifs, y compris au moins trois joueurs de la NBA en ces derniers jours.

Je suis très inquiet si nous pouvons y arriver, a déclaré l’entraîneur de Philadelphie, Doc Rivers.

Il n’est probablement pas seul.

Le directeur général de Golden State, Bob Myers, a déclaré que deux Warriors avaient été testés positifs, ce qui signifie que le club ne commencera pas d’entraînement individuel avant mercredi et n’aura pas d’entraînement complet avant lundi. L’entraîneur de Washington, Scott Brooks, a déclaré que les Wizards avaient un joueur qui avait été testé positif. Et l’entraîneur d’Orlando, Steve Clifford, a déclaré que le Magic Center Mo Bamba, qui avait été testé positif il y a plusieurs mois, était encore loin d’être prêt à jouer à nouveau.

Je ne pense pas que ce soit inattendu », a déclaré Myers. Un peu de preuve que les protocoles et les tests fonctionnent. … Tout cela selon les protocoles de la NBA, sur lesquels j’apprends beaucoup. «

Rivers, qui a noté que le virus devenait un problème majeur pour le football universitaire et la NFL en termes de jeux, a déclaré que l’effet d’une équipe de la NBA perdant un joueur clé ou deux pendant une courte période était essentiellement une saison. pourrait dévaster.

Dans le football, ils jouent une fois par semaine et comptent 1000 joueurs, donc s’il vous manque trois ou quatre joueurs, vous pouvez toujours vous en tirer, a déclaré Rivers. Si nous manquons trois ou quatre joueurs, nous étions en difficulté, surtout avec le nombre de matchs. Joué trois et quatre matchs par semaine. Donc, si l’un de nos garçons ou deux de nos personnages clés attrape le virus et qu’ils ratent 10 jours, 14 jours, cela pourrait être huit matchs en une saison de 72 matchs. Cela peut vous assommer en séries éliminatoires.

Les sorciers n’ont pas dit quel joueur avait été testé positif, bien que Brooks ait déclaré que le joueur ne devrait pas encore être près de l’équipe de Washington et que tout le monde est prêt à partir. Les Warriors n’ont pas non plus révélé qui avait subi des tests positifs, citant les règles de la concurrence et les politiques de confidentialité. Bamba a reçu un diagnostic de COVID-19[feminine joué avec parcimonie le 11 juin à Orlandos, les deux premiers matchs à Walt Disney World lors du redémarrage de la NBA cet été, et servant le reste de la saison pour des tests supplémentaires.

J’espérais maintenant qu’il pourrait être en assez bonne santé pour revenir sur le terrain, a déclaré Clifford. Il pourra faire certaines choses tôt dans le camp, mais il sera limité. Il a eu une période assez difficile ici en termes de tout ce qu’il était capable de faire. Nous devons être prudents et nous assurer que nous l’accompagnons intelligemment.

Les joueurs et les entraîneurs sont testés quotidiennement et c’est probablement le plan pour toute la saison. Les protocoles envoyés aux équipes à la fin de la semaine dernière par la ligue suggéraient que dans de nombreux cas, il faudrait au moins 12 jours pour qu’un joueur puisse jouer à nouveau après avoir été testé positif pour le coronavirus .

La ligue n’a eu aucun test positif alors que les joueurs ont frappé la bulle de redémarrage au cours de l’été. Mais maintenant de retour dans le monde réel, avec les voyages, les hôtels et les avions de retour, l’entraîneur de San Antonio, Gregg Popovich, a déclaré que le défi incomberait aux individus de faire les bonnes choses.

C’est là que les gens entrent et sortent, ce sera beaucoup plus difficile et la discipline devra être encore plus grande », a déclaré Popovich. Mais je pense que la compréhension est que pour le faire fonctionner, nous avons une responsabilité encore plus grande qu’à Orlando. La compétition nous a facilité la tâche à Orlando à mon avis, et comme nous le savons tous, elle a fait un excellent travail. Mais ici, la tâche incombe beaucoup plus aux individus et aux équipes. «

La NBA s’associe à BioReference, une société qui a également effectué des tests dans la bulle, à un coût d’environ 140 USD par test pour des tests standardisés dans toute la ligue, et cette société est susceptible d’avoir du personnel voyageant avec des équipes cette saison. effectuer des essais routiers. La ligue a déclaré que son programme de test n’aura pas d’incidence sur les capacités de test de BioReferences à l’échelle nationale ou n’utilisera pas les ressources de santé publique à un moment où de plus en plus d’Américains recherchent des tests.

Je suis assez à l’aise avec ça, a déclaré l’entraîneur de Boston Brad Stevens. Comme nous l’avons vu avec la bulle, la NBA coupe chaque t et chaque point. Ils ont merveilleusement communiqué avec nous… et j’ai hâte de me réunir et de commencer bientôt à pratiquer en groupe.

Certaines équipes peuvent commencer cette formation de groupe et des séances 5 contre 5 vendredi. La plupart des autres clubs NBA peuvent commencer dimanche. Les blessures seront une préoccupation, tout comme le conditionnement, mais les chiffres des tests quotidiens semblent tout éclipser.

En tant qu’entraîneur, vous souhaitez rejoindre le souci de votre équipe d’être plus de basket-ball, a déclaré Rivers. Et je pense que les préoccupations de chaque entraîneur ne sont probablement pas le basket pour le moment.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports