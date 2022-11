Alors que les bulletins de vote par correspondance renversent le 3e siège du conseil du comté de DeKalb, les démocrates sont sur le point de prendre la majorité pour la première fois depuis 2014 – Shaw Local

DeKALB – Si les résultats des élections non officielles sont valables pour la course de 24 sièges au conseil du comté de DeKalb, les démocrates sont sur le point de prendre une majorité dans six districts, renversant le corps partisan pour la première fois depuis 2014.

D’autres bulletins de vote par correspondance en suspens seront probablement comptabilisés dans les prochains jours, et les résultats des élections ne seront pas certifiés et définitifs avant deux semaines après les élections générales de mardi. Les électeurs démocrates se sont également avérés avoir remporté la majorité des votes du comté de DeKalb dans plusieurs courses fédérales et étatiques, y compris la candidature réussie de JB Pritzker à la réélection au poste de gouverneur et la victoire au troisième mandat de la représentante américaine Lauren Underwood pour le district 14, selon les résultats.

Une offre démocrate pour le bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb montre une marge de 780 voix mercredi, avec la républicaine Tasha Sims en tête sur la démocrate Linh Nguyen jusqu’à présent.

À partir de mercredi, les démocrates devraient détenir une majorité de 14 à 10 sièges sur les républicains au conseil du comté, qui devrait évincer trois titulaires républicains après que les premiers votes par correspondance ont été ajoutés au décompte mercredi matin. Les responsables du comté ont confirmé que la dernière fois que les démocrates détenaient une majorité au conseil d’administration, c’était après les élections générales de novembre 2014.

Selon les derniers résultats des élections, les démocrates semblaient prêts à prendre six districts, laissant les républicains avec quatre, tandis que deux districts devraient avoir une représentation bipartite.

Trois républicains sortants – Dianne Leifheit, Bill Cummings et Laurie Emmer – perdront leur candidature à la réélection si les résultats actuels sont maintenus. Cela renverrait le district 4 (cantons de Sycamore et Cortland) et le district 8 (partie nord-est du canton de DeKalb) aux démocrates.

Le district 8 pourrait voir le visage revenir

Dans le district 8, les démocrates Chris Porterfield et la titulaire Michelle Pickett ont battu les titulaires républicains Dianne Leifheit et William « Bill » Cummings, faisant basculer le district vers la gauche, selon des résultats non officiels.

À 19 heures mercredi, Porterfield a reçu 1 720 votes et Pickett en a reçu 1 557, devançant Cummings et Leifheit avec 1 238 et 1 208 votes, respectivement.

Porterfield n’est pas nouveau au conseil d’administration, cependant, après un passage de 2015 à 2020, il a été évincé par le nouveau venu Cummings. Mardi, il semble qu’il lui ait rendu la pareille. Il a dit qu’il était ravi de travailler avec le conseil bipartite.

“Donc, ce que j’attends vraiment avec impatience, c’est de pouvoir travailler ensemble, à la fois républicains et démocrates, pour faire avancer les choses pour le comté”, a déclaré Porterfield, un administrateur des admissions à la retraite de la Northern Illinois University. “Je pense que nous pouvons le faire.”

Porterfield a déclaré que sa première participation au conseil avait contribué à élargir sa perspective sur les résidents plus ruraux du comté de DeKalb.

“Les universitaires sont dans une bulle, les agriculteurs sont dans une petite bulle, et l’une des grandes choses à propos du conseil du comté est que j’ai rencontré des agriculteurs et que j’en suis venu à comprendre un peu plus à quoi ressemblait leur vie”, a déclaré Porterfield.

Les démocrates du comté de DeKalb se sont rendus aux élections mardi avec l’assurance qu’au moins trois districts avec des races incontestées, les districts 6, 7 et 9 leur appartiendraient entièrement. Les républicains pourraient dire la même chose avec la course incontestée du district 2.

“Le conseil du comté, maintenant nous sommes majoritaires en tant que démocrates, nous avons donc des choses à faire”, a déclaré Anna Wilhelmi, présidente du parti démocrate du comté de DeKalb. “Je suis donc vraiment fier de notre équipe.”

Wilhelmi a déclaré qu’attirer des entreprises avec des syndicats dans le comté ainsi que créer des politiques gouvernementales qui promeuvent l’énergie propre et aident à atténuer les effets du changement climatique sont en tête de liste des priorités des démocrates au conseil d’administration.

Les nouveaux arrivants démocrates s’apprêtent à renverser le district 4

Le démocrate Stewart Ogilvie, (à droite) candidat au conseil du comté de DeKalb pour le district 4, s’entretient avec la présidente du parti démocrate du comté de DeKalb, Anna Wilhelmi, le mardi 8 novembre 2022, lors d’une soirée de surveillance électorale au parcours de golf River Heights à DeKalb.

Les démocrates sont également sur le point de prendre le contrôle du district 4, alors que les bulletins de vote par correspondance ajoutés aux décomptes mercredi semblaient faire tomber la républicaine sortante Emmer de son siège qu’elle était sur le point de retourner mardi soir.

À 19 heures mercredi, le nouveau venu démocrate Brett Johansen détient une avance étroite de 38 voix sur les 1 655 voix d’Emmer, alors que le meilleur obtenteur reste le nouveau venu démocrate Stewart Ogilvie avec 1 785 voix. La course de la nouvelle venue républicaine Elizabeth Lundeen devrait également échouer, recueillant 1 575 votes, selon des résultats non officiels.

Johansen a déclaré mercredi qu’il ne s’attendait pas du tout à ce que les résultats changent par rapport à sa défaite apparente de mardi.

“Eh bien, je me suis couché la nuit dernière en pensant que j’avais perdu et je me suis réveillé ce matin en pensant que j’avais perdu et j’ai reçu un SMS à 10h30 [a.m.] qu’ils ont ajouté lors du vote par correspondance », a déclaré Johansen. “J’étais plutôt sous le choc.”

Johansen, membre du syndicat local 73 des tôliers, a déclaré qu’il n’avait pas d’ambitions politiques, mais lorsqu’il a été appelé à froid par les démocrates du comté, il a accepté de se présenter.

“Je suis très heureux d’avoir mon mot à dire sur les choses qui se passent dans notre ville et notre comté”, a déclaré Johansen. “Et si vous voulez changer quelque chose… si vous n’êtes pas prêt à faire le travail vous-même, alors vous ne devriez pas rester sur la touche à vous plaindre des autres.”

Dans un mercredi tardif publication matinale sur les réseaux sociaux de la page de campagne d’Emmer, l’ancienne combattante républicaine a juré de continuer son service et sa défense des anciens combattants, mais n’a pas cédé la course.

“Je suis d’accord avec la volonté des électeurs”, lit-on dans la déclaration d’Emmer. « Une porte fermée ouvre de nouvelles et plus de portes. Félicitations à tous les élus et réélus. Je ne concède pas encore parce que tout le courrier dans les bulletins de vote doit être compté.

La deuxième fois est le charme pour le candidat du district 3 prêt pour le siège

Le président républicain du comté de DeKalb, Tim Bagby, est toujours au sommet du tableau des chefs du district 3 (parties du canton de Sycamore), avec 1 973 votes à 19 heures mercredi.

La nouvelle venue démocrate Amber Quitno – qui a présenté une candidature infructueuse au conseil de comté en 2020 – est sur le point de prendre la deuxième place du district, avec 1 876 voix. La candidature du nouveau venu républicain Keegan Reynolds semble avoir échoué, avec 1 467 voix à ce jour.

La candidature de Quitno pour 2020 l’a vue perdre par une marge d’environ 50 voix. Cette fois, elle devance Reynolds de 409 voix jusqu’à présent. Elle a qualifié sa campagne de 2022 de “plutôt exténuante”, mais a cité le porte-à-porte comme un point fort.

“J’ai vraiment hâte d’être assermenté et d’y entrer et de faire avancer les choses”, a déclaré Quitno. “Je suis heureux de voir que nous avons pu rétablir l’équilibre et renverser la donne.”

Quitno a déclaré qu’un autre avantage pour elle était d’ajouter plus de femmes aux postes élus.

Shell (Celeste) DeYoung Dunn, candidate démocrate pour le district 11 du conseil du comté, (à droite) et Anna Wilhelmi, présidente du parti démocrate du comté de DeKalb, examinent les résultats des élections par téléphone le mardi 8 novembre 2022, lors d’une soirée électorale à River Heights Terrain de golf à DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Que signifie la composition partisane pour le gouvernement du comté ?

Une fois les résultats certifiés, les élus de chaque parti politique du comté formeront un caucus pour nommer trois démocrates et trois républicains qui siégeront à un comité ad hoc, selon le code du comté de DeKalb. Ce comité sera chargé de nommer le prochain président, vice-président et dirigeants (présidents et vice-présidents) du conseil de comté pour chacun des comités du comté, à voter lors de la première réunion du conseil.

Le parti majoritaire obtient également le premier choix sur qui préside les comités du comté, qui inclut des groupes bipartites qui débattent des politiques et reçoivent des mises à jour mensuelles du personnel du comté sur le développement économique, les finances, les opérations de préservation forestière, les services sanitaires et sociaux, les autoroutes, la planification et le zonage et les bureaux du shérif du comté et des procureurs de l’État.

En vertu du code du comté, le vice-président du conseil du comté doit être membre du parti minoritaire, défini actuellement comme républicain. Le président du conseil de comté servira également de président du comité exécutif du comté, un petit groupe de membres élus du conseil qui décident de ce qui est inscrit à l’ordre du jour de chaque réunion pour les votes politiques.

Dans l’état actuel des choses, les démocrates détiendront plus de voix au total au sein du conseil de comté. Si les républicains restent le parti minoritaire, en vertu du code du comté, ils auront le droit de présider trois comités de comté.