Alors que les Britanniques cèdent à la crise du coût de la vie, beaucoup ont recours aux «banques chaudes»

Londres

CNN

—



Dans un centre communautaire du centre de Londres, un jeune enfant joue dans une zone de fortune pendant que son soignant berce sa poussette et discute avec un ami.

Le centre Oasis de Waterloo se trouve dans un bâtiment de quatre étages qui dégage une atmosphère chaleureuse et invitante, avec des chaises moelleuses et de nombreuses plantes en pot.

Mais ce n’est pas votre lieu de rencontre habituel dans la rue principale. C’est un refuge pour les familles et la population locale pour échapper à la pression amère de la crise du coût de la vie en Grande-Bretagne – ne serait-ce que pour l’après-midi.

Des milliers de banques chaudes ont ouvert leurs portes à travers le Royaume-Uni cet hiver, alors que les budgets des ménages sont encore plus serrés par la flambée des factures d’énergie et que l’inflation atteint un sommet de 40 ans, laissant de nombreuses personnes se démener pour payer les nécessités de base. Il y a plus de 3 000 organisations enregistrées qui gèrent des banques chaleureuses en Grande-Bretagne, selon la Warm Welcome Campaign, une initiative qui signale les réponses communautaires à la crise du coût de la vie.

“Beaucoup de gens ont du mal”, a déclaré Charlotte, une travailleuse communautaire et familiale au centre, à CNN. Son nom complet n’est pas divulgué pour des raisons de confidentialité.

“Nous n’avons même pas encore vraiment atteint le pic de la crise de la vie”, ajoute la mère de quatre enfants de 33 ans. “Personne ne devrait choisir de mettre de la nourriture sur la table ou de mettre le chauffage en marche.”

Le centre est financé par des dons de particuliers et d’entreprises locales, ainsi que par des revenus de subventions provenant de fiducies caritatives.

Le coût de la vie a fortement augmenté depuis début 2021, selon les données du gouvernement britannique. D’octobre 2021 à octobre 2022, les prix intérieurs du gaz et de l’électricité ont augmenté de 129 % et 66 % respectivement, selon la même étude.

La facture énergétique annuelle moyenne a bondi de 96 % par rapport à l’automne dernier pour atteindre 2 500 £ (environ 3 000 $), le gouvernement britannique étant intervenu pour plafonner le coût unitaire des factures de gaz et d’électricité à ce niveau jusqu’en avril 2023. Cependant, le montant total que les consommateurs paient pour leur l’énergie dépend de leurs habitudes de consommation, de leur lieu de résidence, de la façon dont ils paient l’énergie et du type de compteur qu’ils utilisent, selon l’organisme de réglementation britannique Ofgem.

Charlotte, qui travaille et utilise l’espace chaleureux de Waterloo, dit qu’elle limite sa consommation de gaz et d’électricité dans son appartement. Au lieu d’allumer le chauffage le soir, elle et son partenaire s’assoient sous des couettes et utilisent des bouillottes pour rester au chaud, dit-elle.

Elle prévoit également que les dépenses énergétiques de son ménage augmenteront à Noël, car ses enfants, qui ont entre 4 et 17 ans, passent plus de temps à la maison pendant les vacances scolaires. Pour le moment, Charlotte passe la plupart de ses journées au hub et a déclaré que cette habitude se poursuivrait pendant les vacances pour aider à réduire ses dépenses à la maison.

Grace Richardson est responsable des services pour adultes chez Future Projects à Norwich, dans l’est de l’Angleterre, une organisation qui offre des soins de santé, un logement et un soutien financier aux résidents. Elle dit que son équipe a commencé à planifier au cours de l’été pour fournir un espace chaleureux au Baseline Centre de l’organisation, situé dans une zone très pauvre.

“Cet hiver en particulier, il est extrêmement important que nous offrions un espace où les gens peuvent tout éteindre à la maison et ils peuvent économiser de l’argent”, a-t-elle déclaré à CNN.

« Nous avons des gens ici qui travaillent à temps plein et ils n’arrivent pas à joindre les deux bouts. C’est là que réside la vraie différence. »

Des jeunes parents aux retraités en passant par les étudiants dans la vingtaine, Richardson dit que des personnes de tous horizons utilisent l’espace chaleureux, avec environ 25 participants chaque jour. La banque chaude, où le personnel sert les repas, est subventionnée par des subventions de la mairie et de fondations privées ou d’entreprises, ainsi que par des dons de particuliers.

Michael John Edward Easter, 57 ans, dit que le service au Baseline Center a été une bouée de sauvetage pour lui cet hiver.

Easter, qui souffre d’un lymphœdème dans les deux jambes et d’arthrite dans un genou, est incapable de travailler. S’adressant à CNN plus tôt ce mois-ci, il a déclaré qu’il n’avait allumé le chauffage dans son appartement d’une chambre que deux fois jusqu’à présent cette année pour éviter une flambée des coûts énergétiques et compenser une augmentation de 50% de sa facture hebdomadaire de supermarché.

Il dit qu’il “était dans le pétrin” lorsqu’il a contacté pour la première fois le Baseline Center en janvier pour obtenir des conseils sur l’aide sociale, car il faisait face à des problèmes de mobilité et avait soif de sens de la communauté.

“J’étais tellement honteux et gêné, mais j’ai dû crier à l’aide”, dit-il. « J’avais besoin d’aide et je ne savais tout simplement pas vers qui me tourner. Si je suis totalement honnête, je suis très seul.

Richardson suggère que le besoin de banques chaudes est le résultat de l’inaction du gouvernement.

«Je pense que cela montre à quel point notre gouvernement est actuellement éloigné de la réalité de la vie réelle. Je pense que ça crie… le fossé entre nous et eux, ça ne fait que s’élargir », dit-elle. « Nous n’arrêtons pas d’appeler cela une crise du coût de la vie, comme si c’était une période que nous allons traverser et que nous en sortirons de l’autre côté. Allons-nous? C’est la vie ou la mort.”

Les prix de l’énergie ont grimpé en flèche dans toute l’Europe depuis l’automne 2021, en partie à cause de la guerre de la Russie en Ukraine. Mais les prix de l’énergie au Royaume-Uni ont augmenté plus fortement que dans des économies comparables telles que la France et l’Italie, ont déclaré des analystes à CNN Business cet été.

En novembre, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le ministre des Finances Jeremy Hunt ont annoncé une hausse des impôts et une réduction des dépenses publiques dans le but de sortir le pays d’une récession qui devrait durer un peu plus d’un an et réduire son économie d’un peu plus de 2 %, selon le Bureau de la responsabilité budgétaire. Le Royaume-Uni est la seule économie du G7 qui reste plus petite qu’elle ne l’était avant la pandémie de coronavirus, selon l’Office for National Statistics.

Le gouvernement britannique a également annoncé un programme de soutien aux factures énergétiques d’une valeur de 400 £ par ménage éligible, qui subventionnera partiellement les factures d’énergie domestique de l’hiver 2022 à 2023, ainsi qu’un soutien financier supplémentaire pour aider les retraités à payer leurs frais de chauffage cet hiver dans le cadre du Winter Fuel Régime de paiement.

En décembre, plus d’un million de ménages équipés de compteurs à prépaiement n’ont pas échangé leurs bons mensuels d’aide à l’énergie – inclus dans le programme gouvernemental d’aide à la facturation de l’énergie – a rapporté la BBC.

Mais Michael Marmot, chercheur principal en épidémiologie et inégalités de santé, affirme que des années d’austérité, un soutien gouvernemental dérisoire, des coupes dans les dépenses de protection sociale et d’infrastructures et un manque de réglementation sur le marché de l’énergie au Royaume-Uni ont plongé des millions de personnes dans la précarité énergétique.

« La pauvreté s’est accumulée au cours des douze dernières années et s’est aggravée », déclare Marmot, directeur de l’Institute of Health Equity de l’University College London.

«Nous avons l’air du pire dans les pays du G7, nous sommes le seul en termes de reprise… qui n’est pas revenu là où nous étions avant la pandémie. C’est une mauvaise gestion à une échelle colossale.

On estime que 3,69 millions de ménages au Royaume-Uni étaient en situation de précarité énergétique en décembre 2020, contre 6,99 millions de ménages en décembre 2022, a déclaré à CNN Simon Francis, qui coordonne la End Fuel Poverty Coalition.

Ce chiffre devrait augmenter régulièrement, avec plus des trois quarts des ménages britanniques – 53 millions de personnes – qui devraient être en situation de précarité énergétique d’ici la nouvelle année, selon une étude de l’Université de York dans le nord de l’Angleterre.

L’organisation de défense des droits de l’homme Save the Children a distribué 2 344 subventions directes à des familles à faible revenu au Royaume-Uni au cours de l’année écoulée, a rapporté le Guardian. Le chef de l’organisme de bienfaisance a également appelé le gouvernement à fournir davantage de soutien aux familles, car il prévoit de graves difficultés financières pour des millions de personnes en janvier.

« Que voulez-vous qu’une société qui fonctionne bien fasse ? Au minimum, les gens devraient pouvoir manger, nourrir leur famille, avoir un logement sûr… et un logement sûr comprend un logement suffisamment chaud », ajoute Marmot.

Susan Aitken, chef du conseil municipal de Glasgow en Écosse, a déclaré que les banques chaudes ne sont «pas une solution» à la crise du coût de la vie, mais plutôt «un service d’urgence». Le conseil a établi plus de 30 banques chaudes à travers la ville dans des espaces tels que des salles paroissiales, des bibliothèques, des sites sportifs et des cafés, et ce nombre devrait augmenter, selon Aitken. Le service fonctionne sur les budgets du conseil et les dons de bienfaisance.

“La solution est que les gens puissent rester chez eux”, dit-elle.

« C’est déjà assez grave que les banques alimentaires soient devenues un élément permanent des communautés à travers le Royaume-Uni maintenant. Avoir des endroits où les gens doivent aller parce qu’ils n’ont pas les moyens de chauffer leur propre maison est une mise en accusation absolue (de la politique gouvernementale).

CNN a contacté le gouvernement britannique pour obtenir des commentaires, mais il n’a pas répondu.

De retour au centre Oasis, les habitants se présentent pour tout, des cercles de tricot aux clubs parascolaires offrant des repas chauds gratuits.

Steve Chalke, le fondateur du hub, dit qu’environ 200 personnes utilisent l’installation quotidiennement pour se réchauffer. Il dit qu’il ne présente pas le service comme une banque chaleureuse car il est “déshumanisant”. Au lieu de cela, il coordonne des événements dirigés par la communauté qui se déroulent dans des lieux chaleureux à travers la ville.

“L’idée est de ne pas s’enquérir et de ne pas demander”, dit-il. « C’est stigmatisant et c’est traumatisant, vous savez, donc vous finissez par vous sentir comme une non-personne. Nous voulons donc éliminer cette stigmatisation de toutes les manières possibles. »

Francis, le coordinateur de la End Fuel Poverty Coalition, affirme que l’un des défis les plus importants pour lutter contre la pauvreté énergétique est de supprimer le tabou que les gens peuvent ressentir lorsqu’ils demandent de l’aide.

“Je pense que l’un des problèmes de la précarité énergétique… c’est qu’il s’agit d’une forme de pauvreté assez cachée. Les gens en quelque sorte… essaient de le couvrir et essaient de s’en sortir », dit-il. “Nous n’allons pas connaître toute l’étendue de la douleur que les gens souffrent cet hiver, car il y aura des moyens pour que les gens déguisent ce qu’ils font.”

Les coûts de santé mentale de la précarité énergétique sont considérables, selon un rapport de 2020 de l’UCL Institute of Health Equity. Le rapport indique que les jeunes vivant dans des maisons froides sont sept fois plus susceptibles de présenter des symptômes de mauvaise santé mentale que ceux vivant dans des maisons chaudes.

“Il y a étonnamment beaucoup de gens qui ont du travail, mais ce n’est pas suffisant pour se maintenir à flot, du moins sans avoir besoin d’aide”, explique Bintu Tijani, une mère de quatre enfants qui se rend au centre Oasis au moins trois fois par semaine. réchauffer. “Cela a un impact significatif sur le bien-être, la santé mentale et le bien-être des gens.”

Dans la perspective de Noël et du Nouvel An, Francis se dit également préoccupé par la pression que le traitement nécessaire pour les conditions médicales exacerbées ou causées par le froid aura sur le National Health Service (NHS) britannique.

«Nous demandons toujours au gouvernement de se rendre compte que s’il ne prend pas de mesures pour soutenir ceux qui sont les plus vulnérables… il va voir une énorme augmentation du nombre de personnes se présentant à la porte du NHS pour demander de l’aide parce qu’ils vivent maintenant dans une maison froide et humide et que cela les rend malades », dit-il.

Le NHS britannique est déjà sous pression en raison de pénuries de personnel, de grèves historiques d’infirmières pour cause de salaires et de conditions de travail médiocres et d’un arriéré de traitements résultant de la pandémie de coronavirus.

Aitken, le conseiller de Glasgow, pense que ce Noël sera “un moment assez misérable” pour beaucoup.

“Un Noël où vous devez rationner la durée pendant laquelle vous pouvez mettre votre chauffage dans votre maison n’est un bon Noël pour personne.”