Alors que les bombes tombent et que les postes frontières ferment, les habitants de Gaza n’ont nulle part où fuir.

Sa’ed Darabeh se rendait à l’hôpital lorsqu’une frappe aérienne a ravagé son quartier, détruisant un bâtiment et un marché. Le médecin de 29 ans ne s’est jamais rendu au travail. Sa femme, également médecin, se trouvait dans un autre hôpital et a survécu, tout comme leur fils en bas âge qui se trouvait avec ses grands-parents, a déclaré un ami de la famille au Washington Post.

Personne dans la famille n’avait le temps de pleurer. L’épouse, le frère et la mère de Darabeh, tous professionnels de la santé, ont repris le travail. Son père, également médecin, dirigeait la prière dans la cour de l’hôpital de Darabeh mardi, la voix empreinte d’angoisse tandis qu’il regardait son fils aîné, emmailloté dans un drap blanc.

Tandis qu’un autre médecin l’embrassait, le père de Darabeh répétait : « Qu’Allah protège vos enfants, Puisse Allah protéger vos enfants », avant que sa voix ne s’éteigne.

Israël a annoncé lundi un « siège complet » de la bande de Gaza, deux jours après une attaque sans précédent des militants du Hamas, qui a tué plus de 1 000 personnes, dont de nombreux civils.

« Vous vouliez l’enfer – vous l’aurez », a déclaré mardi le général israélien Ghassan Aliyan, préfigurant une invasion à grande échelle de Gaza, dont les gens craignent qu’elle ne se produise à tout moment.

Israël a bombardé Gaza avec des frappes aériennes pendant quatre jours, tuant plus de 900 personnes, selon le ministère palestinien de la Santé. Les habitants se préparant à une attaque terrestre disent qu’ils n’ont nulle part où aller.

Plus de 180 000 personnes ont été déplacées, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, un chiffre qui devrait augmenter.

La plupart des gens trouvent refuge dans les écoles gérées par l’UNRWA, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies.

« Les gens recherchent ce drapeau bleu. Pour eux, le bleu de l’ONU est un signe de sécurité, et ils y emmènent leurs familles », Tamara al-Rifai, directrice des relations extérieures et de la communication de l’UNRWA. a déclaré à Al Jazeera.

Bien que les bâtiments de l’ONU soient protégés contre les attaques par le droit international, au moins 14 bâtiments de l’UNRWA ont été endommagés, dont une école, a-t-elle indiqué.

Le siège et les bombardements incessants ont perturbé toutes les facettes de la vie à Gaza. Plus de 2 millions de personnes vivent dans cette bande, qui est deux fois plus grande que Washington DC mais compte trois fois plus d’habitants. Quatre-vingts pour cent des habitants vivent dans la pauvreté et plus de 90 pour cent n’ont pas accès à l’eau potable.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a conseillé dimanche aux habitants de Gaza de partir immédiatement « parce que nous opérerons avec force partout ».

Mais Israël a fermé le passage d’Erez, le seul chemin piétonnier de Gaza vers le pays. Rafah – le seul passage fonctionnel avec l’Égypte et la seule issue pour les habitants de Gaza – a été frappé à plusieurs reprises par l’armée israélienne, notamment mardi, forçant sa fermeture.

Les analystes estiment que le gouvernement égyptien s’inquiète probablement des conséquences intérieures d’un afflux massif de Palestiniens. Dans ses premiers commentaires sur le conflit mardi, le président Abdel Fattah al-Sissi a déclaré que la sécurité nationale était sa priorité absolue, « et je ne la négligerai sous aucun prétexte ».

L’ordre de siège du ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a coupé le peu d’eau, d’électricité, de nourriture et de carburant qu’Israël autorise dans la bande, où les gens vivent sous un blocus paralysant depuis 2007.

Internet est au mieux intermittent, tout comme l’électricité et le service cellulaire. L’amie de la famille de Darabeh, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité, a déclaré qu’elle avait trop peur pour quitter sa maison.

« Les grèves tombent de partout », dit-elle. Sa mouneh, le terme arabe désignant sa réserve de produits séchés et en conserve, « me suffit pour vivre trois jours », dit-elle.

L’armée israélienne a déclaré avoir touché plus de 1 300 cibles à travers Gaza depuis le début de la campagne aérienne, notamment des installations de stockage d’armes et des centres de commandement et de contrôle appartenant au Hamas et au Jihad islamique palestinien. Vidéo des frappes lancées par Tsahal montrent des bâtiments explosant si rapidement que, vus d’en haut, ils ressemblent presque à des lumières scintillantes. Les cibles éclatent en boules de feu, s’effondrant et avalant les structures voisines.

Les frappes ont provoqué des destructions massives le long des principales artères et dans les zones civiles. Des images filmées et partagées par des journalistes locaux montrent des quartiers entiers en ruines, le centre-ville de Gaza étant une ville fantôme aux tons gris.

Au moins un hôpital et un centre médical ont été mis hors service par les bombardements israéliens, a indiqué mardi le ministère de la Santé, ajoutant qu’une douzaine d’ambulances ont été touchées et ne sont plus opérationnelles.

Le docteur Medhat Abbas, directeur du plus grand hôpital de Gaza, al-Shifa, a déclaré au Post que ce sont les pires conditions qu’il ait vues à Gaza « de toute ma vie, et j’ai 60 ans ».

Des frappes près de l’hôpital ont fait exploser les fenêtres et effondré le plafond de la crèche, a déclaré Mohammed Zaqout, directeur général des hôpitaux du ministère de la Santé de Gaza.

« Aucun hôpital n’a été épargné par les agressions répétées contre Gaza », a-t-il déclaré dans une vidéo sur Facebook.

Au moins six journalistes ont été tués dans l’enclave depuis samedi, selon le Comité pour la protection des journalistes. Hisham al-Nwajha, correspondant du média Khabar Press basé à Gaza, a publié des mises à jour sur sa page Facebook. Il a promis que la couverture médiatique « se poursuivrait 24 heures sur 24 et ne s’arrêterait pas ».

Son dernier message, publié aux premières heures de mardi, indiquait que des frappes aériennes visaient le quartier de Remal. Sa femme a déclaré que son mari avait été blessé et subissait une intervention chirurgicale.

« Priez pour lui », a-t-elle supplié.

Son média a annoncé plus tard qu’il était décédé des suites de ses blessures. « [My] marié, ma vie, l’amour de mon cœur et le compagnon de mon chemin, m’a devancé jusqu’aux jardins du bonheur », a écrit sa femme.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a qualifié mardi la situation de « poudrière », exhortant les États influents à intervenir et à aider à la désamorcer.

« L’imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire », a déclaré Turk dans un communiqué, ajoutant que toute restriction qui ne peut être justifiée par des nécessités militaires peut équivaloir à une punition collective. .

Mkheimer Abusada, un éminent analyste politique de Gaza, a déclaré qu’il commençait à paniquer à mesure que les bombardements se faisaient plus forts et plus proches. Comme la plupart des habitants de Gaza, il n’a nulle part où aller.

« Ce qu’il faut, c’est [a] un passage sûr, un couloir humanitaire », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin d’une trêve immédiate. Maintenant. Deux heures. Six heures. Une trêve d’un jour.

« Nous pouvons vivre sans électricité. Sans carburant. Avec peu de nourriture. Mais le plus important désormais, c’est la zone de sécurité.