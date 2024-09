Alors que les Bears échouent en attaque, il est juste de se demander : le développement de Caleb Williams est-il entre de bonnes mains ?

INDIANAPOLIS — Quatrième et but depuis la ligne d’un yard. C’est le moment d’utiliser l’un de vos meilleurs jeux. C’est le moment d’envoyer un appel dont vous êtes sûr à 99,99 % qu’il fonctionnera pour un touchdown.

Qu’a appelé le coordinateur offensif Shane Waldron pour les Bears de Chicago contre les Colts d’Indianapolis dans cette situation au deuxième quart-temps dimanche ?

Un jeu d’option de vitesse vers la gauche avec le quart-arrière recrue Caleb Williams et le porteur de ballon D’Andre Swift.

Sérieusement. C’est ce que Waldron a envoyé pour Williams après que trois courses consécutives du running back Khalil Herbert depuis le fusil de chasse ont amené les Bears depuis la ligne des 4 yards des Colts à quelques centimètres du score.

« C’est un jeu que nous avons pratiqué », a déclaré l’ailier rapproché Cole Kmet après la défaite 21-16 des Bears contre les Colts au Lucas Oil Stadium.

« Nous voulions obtenir un certain look. Je ne sais pas si nous avons obtenu le look que nous voulions. C’est donc quelque chose que je vais devoir examiner. Je ne peux pas vraiment dire avec certitude ce qui s’est passé. Mais nous voulions obtenir un certain look qu’ils montraient sur la vidéo sur la ligne de but et il faut leur donner du crédit, ils ont bien joué. »

Nous entrerons dans les détails de ce « look » sous peu. Mais plus vous regardez les Bears échouer en attaque, plus vous vous demandez si le développement de Williams est entre de bonnes mains avec Waldron.

Williams a lancé pour 363 yards et deux touchdowns et deux interceptions. Le receveur débutant Rome Odunze a réalisé six réceptions pour 112 yards et un touchdown, tandis que Kmet a réalisé 10 réceptions pour 97 yards et un touchdown.

Williams a montré des signes de développement, mais d’autres questions ont été soulevées, à commencer par : Pourquoi avez-vous utilisé l’option sur le quatrième et le but à partir du 1 ? Waldron ne rencontrera pas les médias avant sa fenêtre de jeu habituelle jeudi à Halas Hall, laissant Williams, Kmet, Swift et l’entraîneur Matt Eberflus en discuter.

« C’était difficile d’être sur la ligne des 5 yards ou plus, la ligne des 1 yard, et de ne pas y arriver », a déclaré Williams, qui a réussi 33 passes sur 52. « C’est un jeu que nous avons pratiqué toute la semaine, sachant que lorsqu’ils contournent la ligne des 5 yards pour atteindre la ligne des 1 yard, leur défense change et ils se retrouvent dans ces défenses 6-1 et des choses comme ça. Ils s’écrasent généralement (les extrémités défensives). »

« Je suppose que je n’ai peut-être pas été assez rapide sur le bord ou quoi que ce soit d’autre. Mais ils n’ont pas percuté comme ils le font habituellement ou comme nous l’avons vu sur la vidéo. Ils ont fait un bon jeu. Ils avaient un joueur supplémentaire en surplomb là-bas et c’était peut-être à cause de la formation au pistolet ou quoi que ce soit d’autre. »

Au lieu d’un score de 6-1, les Colts avaient deux linebackers et cinq défenseurs en retrait. Le « joueur en surplomb » supplémentaire était le linebacker Zaire Franklin. L’ailier défensif Tyquan Lewis n’a pas écrasé Williams comme les Bears l’avaient prévu.

Franklin a cependant fait la différence. Williams a lancé le ballon depuis la ligne des 5 yards vers Swift près de la ligne des 8 yards. Franklin s’est débloqué et a poursuivi Swift au-delà de la ligne des 10 yards, où Lewis l’a finalement arrêté pour une perte de 12 yards sur un jeu qui était à moins d’un yard de la zone des buts.

« C’était prévu », a déclaré Swift. « C’est à nous de l’exécuter. Voyons ce que j’aurais pu faire différemment pour que cela se produise. »

C’était la pire action des Bears au cours d’une première mi-temps au cours de laquelle ils ont mené 49 actions offensives sans marquer aucun point. Cela a soulevé davantage de questions et d’inquiétudes sur les choix de jeu de Waldron, mais aussi sur sa planification de jeu, étant donné que tous les joueurs interrogés à ce sujet ont déclaré avoir beaucoup pratiqué l’option de jeu la semaine dernière.

La séquence complète des Bears depuis la ligne des 4 yards est déconcertante. Pourquoi Herbert a-t-il remplacé Roschon Johnson après que ce dernier se soit battu pour un gain d’un yard sur un quatrième et un à partir de la ligne des 5 yards pour mettre les Bears dans cette situation de marquer ? Pourquoi les Bears n’ont-ils pas fait une fois trois courses consécutives sous le centre vers Herbert, dont une course sauvage ?

Et, de manière générale, pourquoi est-ce toujours aussi difficile pour les Bears de courir avec le ballon, y compris contre les Colts, qui ont concédé 261 yards au sol la semaine dernière aux Packers de Green Bay ?

Lors du quatrième essai et but, Williams a déclaré qu’il avait la possibilité de changer l’option de jeu, mais que les Bears ont rompu le groupe alors qu’il restait 10 secondes au chronomètre de jeu. Le ballon a ensuite été lancé alors qu’il restait cinq secondes à jouer, selon la retransmission.

« Je ne voulais pas monter là-haut et alerter le jeu ou changer le jeu… avoir environ cinq (secondes) ou à peu près quand tout le monde était prêt », a déclaré Williams. « À ce moment-là, il fallait appeler et exécuter le jeu et se lancer. »

Williams a déclaré qu’il aurait peut-être pu modifier le jeu s’il avait eu plus de temps. Cela ne fait que soulever davantage de questions sur le processus offensif des Bears. Pourquoi les décisions de jeu apparemment tardives deviennent-elles une tendance ?

« Nous avons aimé le jeu », a déclaré Eberflus. « Nous devons simplement nous rendre au deuxième niveau, rejoindre le secondeur, nous placer dans la zone et l’amener là-bas. Nous allions lancer le ballon sur le dernier joueur sur la ligne de mêlée. Nous devons mieux exécuter. »

Ce n’était pas un moment de recrue pour Williams, mais un autre mauvais moment pour toute l’attaque, à commencer par la décision de Waldron de l’appeler.

Une autre erreur de l’entraîneur a été de faire jouer son unité de field goal après leur premier touchdown, de demander un temps mort et de rater leur conversion à deux points. Le plan aurait dû être établi bien avant que Williams ne frappe Odunze pour le premier touchdown de sa carrière en NFL.

« Nous devons être meilleurs là-bas », a déclaré Eberflus. « C’est la responsabilité des entraîneurs. Nous devons être meilleurs là-bas, du haut en bas, du haut en bas. Nous devons donc faire un meilleur travail là-bas. »

Les entraîneurs des Bears devraient être très responsables de ce désordre. Le match de dimanche a été compliqué, mais une grande partie de ce désordre était de leur faute.

« Nous allons continuer à nous battre. Nous allons continuer à travailler sur le jeu de course », a déclaré Williams. « Et nous allons continuer à nous améliorer en attaque. Nous allons bientôt y arriver. »

