Alors que les banques font faillite et que les rendements stagnent, des endroits sûrs pour l’argent des investisseurs

Leurs options incluent des moyens traditionnels tels que les fonds du marché monétaire ou les bons du Trésor à court terme et des réserves de valeur plus volatiles, telles que l’or. Certains investisseurs sont même allés jusqu’à supprimer tout risque de contrepartie de leurs portefeuilles en investissant dans les crypto-monnaies.

La vitesse à laquelle une banque peut être considérée comme insolvable a considérablement augmenté avec les améliorations de la communication et de la technologie, ce qui incite les entreprises, les institutions et les particuliers fortunés à repenser les moyens de stocker leur argent en toute sécurité.

Contrairement aux nombreuses faillites bancaires du XIXe et du début du XXe siècle où les déposants devaient physiquement faire la queue devant une banque afin de retirer leurs fonds lorsqu’ils estimaient que la banque n’était plus sûre, cette fois, nous avons assisté à un nouveau phénomène : la banque numérique. courir. Désormais, des millions de dollars peuvent être transférés d’une institution à une autre en quelques secondes, simplement en décrochant un téléphone.

Au cours du premier semestre de cette année, nous avons vu trois des plus grandes faillites bancaires de l’histoire des États-Unis, lorsque Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic se sont toutes effondrées en raison d’une mauvaise gestion des risques. Le La FDIC a dû intervenir et reprendre les banques, garantissant 549 milliards de dollars d’actifs détenus dans leurs livres dans le processus.

Dans un effort pour lutter contre l’inflation, la Réserve fédérale a commencé à augmenter agressivement les taux d’intérêt à court terme au premier trimestre de 2022 et l’a fait à son rythme le plus rapide – de 0% au début de 2022 à plus de 5% en mai 2023 – depuis la période de stagflation de la fin des années 1970. On peut dire que cela a créé l’environnement qui a causé les faillites bancaires décrites ci-dessus.

Jusqu’à présent, le gouvernement a été disposé à fournir un filet de sécurité aux déposants pris dans une faillite bancaire. Mais la capacité de soutien n’est pas infinie, n’est pas sans coût significatif pour le système financier et est soumise à la volonté politique – certains pourraient dire des caprices – des dirigeants politiques, et ne peut être considérée comme sans risque.

Les bons du Trésor offrent une liquidité élevée, car ils sont émis avec différentes échéances, allant de quelques jours à un an, et peuvent être facilement négociés sur le marché secondaire. Au moment d’écrire ces lignes, les bons du Trésor rapportaient environ 5 %, un taux nettement plus élevé par rapport à de nombreux produits bancaires similaires.

Pour les clients dont les soldes de compte dépassent les limites FDIC dans les banques, nous avons recommandé des allocations aux bons du Trésor. Les bons du Trésor, émis par le Département du Trésor des États-Unis, bénéficient de la pleine confiance et du crédit du gouvernement, ce qui les rend largement reconnus comme l’une des options d’investissement les plus sûres disponibles.

Plus haut sur le spectre des risques se trouve l’or, qui a été une réserve de valeur pendant littéralement des milliers d’années et est considéré comme la réserve de valeur et d’échange la plus ancienne de l’histoire du monde. Contrairement aux monnaies fiduciaires, la valeur de l’or n’est pas fixée par un système bancaire central et n’est généralement pas soumise à la volonté politique des gouvernements. De plus, il a souvent été un refuge pour les investisseurs en période de crise et d’instabilité financière, sa valeur s’appréciant à mesure que le risque augmente dans le système financier.

Un investisseur peut facilement s’exposer à l’or via des ETF très liquides qui offrent la possibilité de monétiser sa valeur très rapidement mais comportent un certain risque de contrepartie. L’or peut également être détenu sous forme physique, ce qui limite le risque de contrepartie mais en augmente le coût et diminue sa liquidité.

L’or a également tendance à maintenir ou à augmenter sa valeur pendant les périodes de baisse du dollar américain. Cependant, l’or peut être très volatil, ne génère pas de rendement (flux de trésorerie) et, sous sa forme physique, peut être coûteux à stocker ou à négocier.