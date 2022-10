Alors que les banques centrales mondiales entreprennent des hausses énormes, l’Australie a fait un pas plus petit

Les notes des membres de son conseil d’administration indiquaient qu’il était préférable de ralentir ses hausses afin “d’évaluer les effets des augmentations importantes des taux d’intérêt à ce jour et de l’évolution des perspectives économiques”.

“Une augmentation plus faible que celle convenue lors des réunions précédentes était justifiée étant donné que le taux de trésorerie avait été considérablement augmenté en peu de temps et que le plein effet de cette augmentation était à venir”, indique le procès-verbal.

La sous-gouverneure Michele Bullock a déclaré qu’une multitude de facteurs avaient été pris en considération pour sa récente petite étape, y compris les sombres perspectives des marchés mondiaux.

“L’environnement économique international s’est également détérioré assez fortement”, a-t-elle déclaré à l’Association australienne de l’industrie financière.

“Pour ces raisons, le Conseil a estimé qu’une augmentation plus faible en octobre était justifiée alors qu’il faisait le point sur l’évolution de la consommation, des salaires et de l’économie internationale”, a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré que la banque centrale avait plus de flexibilité pour “la taille et le calendrier des augmentations de taux” parce que son conseil d’administration tenait plus de réunions que les autres banques centrales de la région. La RBA est en mesure d’obtenir des effets similaires avec des augmentations de taux individuelles plus faibles, a-t-elle déclaré.