Alors que les baisses de prix de Tesla concèdent des milliards, Musk est poussé à dépenser en publicité

Puis Musk a fait une promesse. « Je pense que ce que vous dites a du mérite et je crois qu’il est important de prendre en compte les suggestions. Nous allons essayer un peu de publicité et voir comment cela se passe », a-t-il déclaré.

« Il y a des fonctionnalités étonnantes à propos de Teslas que les gens ne connaissent tout simplement pas, même si évidemment beaucoup de gens qui suivent le compte Tesla et mon compte dans une certaine mesure, cela prêche à la chorale et la chorale est déjà convaincue. » » Musk a dit.

« Cette année, 525 dollars de réduction sur chaque voiture représentent la moitié du budget publicitaire de Netflix, et 1 000 dollars représentent le budget publicitaire total de Netflix et je vois leurs publicités partout. Pourquoi ne pas faire de la publicité pour ces choses dont vous nous avez parlé ici ? » a déclaré Kevin Paffrath, qui dirige l’ETF The Meet Kevin Pricing Power dans le sud de la Californie. Il fait spécifiquement référence aux caractéristiques de sécurité, notamment la technologie de déploiement des airbags, comme aux avantages de Tesla qui pourraient attirer les consommateurs par le biais de la publicité.

Sa campagne autrefois solitaire a récemment trouvé des alliés dans un domaine auquel Musk accorde une attention particulière : les médias sociaux. Un sondage en ligne mené par @TroyTeslike, un autre fan actif de Tesla sur les réseaux sociaux, a révélé que la moitié des plus de 8 000 personnes interrogées pensaient que Tesla devrait commencer à faire de la publicité, en battant les stratégies de croissance comme davantage de réductions de prix et en ajoutant de la technologie aux Model S et Model X haut de gamme. .

Alors que la croissance des ventes unitaires de Tesla de ses voitures et SUV est à la traîne et que le lancement de son pick-up Cybertruck se profile à l’horizon, Black insiste sur le fait que Tesla, en réalité Elon Musk, devrait plutôt abandonner une opposition de longue date aux dépenses dans de grandes campagnes médiatiques. .

À bien des égards, Gary Black est considéré comme un grand partisan du géant des véhicules électriques Tesla. Le gestionnaire de fonds de Chicago a eu Tesla comme sa participation n°1 ou n°2 depuis l’ouverture de son fonds en 2021, et apparaît souvent sur les réseaux sociaux (et parfois sur CNBC) pour en parler, généralement avec son soutien. Mais il y a une chose que Black a en tête ces derniers temps : Tesla gaspille de l’argent en baisses de prix pour maintenir des taux de croissance élevés.

La prémisse de Black, en effet, est que Musk devrait reconsidérer dans quelle mesure Tesla compte sur les baisses de prix plutôt que sur les dépenses en publicité pour faire connaître des fonctionnalités telles que la baisse du coût des véhicules électriques et des fonctionnalités de sécurité telles que les mises à jour logicielles en direct. Cela devient particulièrement urgent étant donné que l’action Tesla, bien qu’en hausse d’environ 140 % cette année, est toujours un tiers en dessous de son sommet de 2021 et est à la traîne du S&P 500 au cours de l’année dernière.

« Je commencerais par identifier les avantages recherchés par les clients, qui sont probablement certains [about performance] mais d’autres le sont [about] le luxe et même d’autres sont symboliques, [being] une personne qui aide à sauver la planète », a-t-il déclaré. « Je découvrirais quels sont ces avantages, je ciblerais un segment de ces acheteurs et je mettrais un thème intéressant autour de ces avantages. De cette façon, vous pouvez avoir des idées amusantes tout en restant en contact avec les acheteurs sur ce qui les intéresse vraiment. »

Il est possible de deviner ce qu’une campagne publicitaire Tesla efficace pourrait faire, a déclaré Allen Weiss, PDG de MarketingProfs, une société de recherche et de formation en marketing, qui a souligné de nombreuses fonctionnalités au-delà de la simple sécurité qui intéressent les consommateurs.

En effet, la part de marché américaine de Tesla parmi les véhicules électriques a diminué même s’il réduit les prix . Les livraisons au troisième trimestre se sont élevées à 435 059 unités, en forte hausse par rapport aux 343 830 un an plus tôt, mais en dessous des ventes unitaires du deuxième trimestre (466 140) et des ventes du premier trimestre (environ 423 000). Dans un communiqué de presse, Tesla a imputé les chiffres du troisième trimestre, qui ont manqué les projections des analystes, aux « temps d’arrêt prévus pour les mises à niveau des usines ».

« Je ne pense pas que l’on obtienne une telle élasticité de la demande en réduisant un modèle Y de 55 000 $ à 48 000 $ », a déclaré Black. « Au lieu d’une réduction de prix de 2 000 $, faisons 1 800 $ et essayons de faire plus de publicité. »

Le défi de Tesla est qu’à mesure qu’elle grandit, elle entre en concurrence plus directe avec des entreprises expérimentées en marketing, a déclaré Weiss. Gué a déjà dépensé ostensiblement pour promouvoir son pick-up F-150 Lightning, et Moteurs généraux a diffusé des publicités pour le Super Bowl au cours des trois dernières années. Weiss a déclaré que le fabricant suédois de véhicules électriques Polestar fait également de la publicité, dépensant environ 20 millions de dollars cette année. Polestar et BMW ont tous deux vanté les mérites des véhicules électriques lors de l’émission télévisée du Super Bowl, l’achat télévisé américain le plus cher, et la société de données industrielles iSpot estime que environ un quart des dépenses publicitaires automobiles en 2022 était destiné aux véhicules électriquesune décision qu’Ives a qualifiée de « raz-de-marée » qui, selon lui, va s’accentuer.

« D’autres constructeurs automobiles sont habitués à se concentrer davantage sur les avantages pour le client, alors que Tesla ne l’est pas », a déclaré Weiss. « Allez sur le site Web de Ford et cliquez sur électrique et vous verrez immédiatement des mots comme design qui fait tourner les têtes, performances impressionnantes et sensations fortes. Allez sur la page des véhicules électriques de BMW et vous voyez « performances et luxe de pointe ». Allez sur le site de Tesla et vous voyez le prix. »

Musk lui-même a reconnu lors de l’assemblée annuelle qu’il était souvent confronté à des personnes qui lui disaient que les véhicules électriques étaient trop chers.

« J’ai parlé à beaucoup de gens qui pensent toujours que les Tesla sont extrêmement chères », a déclaré Musk. « Je me dis, non, le [average selling price] d’une Tesla est inférieur au prix de vente moyen aux États-Unis »

Tesla n’a pas besoin de dépenser autant que Ford ou GM en publicité, a déclaré Ives, arguant qu’une campagne ciblée pourrait se concentrer sur les avantages spécifiques de Tesla ou des véhicules électriques.

« Il existe des différences chez Tesla que les gens ne connaissent pas », a-t-il déclaré. La publicité peut également être déployée pour soutenir l’image de marque de luxe de Tesla, même si le coût moyen de ses voitures baisse, a-t-il déclaré. « Vous commencez à changer les perceptions. «

Le « mot d’ordre » chez Tesla lorsqu’il atteint sa pleine échelle est le volume et les marges d’exploitation, a déclaré Ives. Black soutient qu’il vaut la peine de découvrir bientôt si davantage de publicité sera utile. Même Musk est peut-être convaincu, et l’ironie de sa longue réticence à faire de la publicité ne lui a pas échappé lors de l’assemblée annuelle :

« Je trouve ironique que Twitter [X] est fortement dépendant de la publicité et me voici « n’utilise jamais de publicité » et j’ai maintenant une entreprise qui en dépend fortement. Je suppose que je devrais dire que la publicité est géniale et que tout le monde devrait la faire. »