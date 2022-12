Alors que les autorités assouplissent les restrictions, la Chine fait face à de nouveaux risques de pandémie

Alors même que les nouveaux cas de Covid ont atteint des sommets sans précédent, les habitants sont descendus dans la rue pour protester contre les blocages qui ont paralysé la vie quotidienne dans de nombreuses villes. Alarmés, les responsables ont commencé à assouplir les restrictions.

Les chercheurs craignent que la Chine ait du mal à rouvrir le pays et à soulager la pression sur son économie sans risquer une marée de morts. Une telle poussée catastrophique pourrait constituer une menace importante pour les dirigeants politiques.

“Nous prétendons souvent que la Chine a le choix entre” zéro Covid “et l’ouverture”, a déclaré le Dr Siddharth Sridhar, virologue à l’Université de Hong Kong. « Il n’y a jamais eu de choix. Le simple fait est que la Chine n’est pas prête pour une vague de cette ampleur.

Rien n’a autant retardé les préparatifs de la Chine que sa difficulté à vacciner les personnes âgées. Les deux tiers des personnes âgées de 80 ans et plus sont vaccinées, mais seulement 40% ont reçu une dose de rappel, une lacune critique car les vaccins fabriqués en Chine offrent une protection plus faible que les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna.