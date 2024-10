Alors que les attitudes envers les immigrants changent, ce refuge d’Ottawa essaie simplement de les garder au chaud

Ashley Potter examine un présentoir de vêtements d’hiver donnés, où se trouvent plusieurs maillots des Sénateurs d’Ottawa suspendus au milieu des manteaux et des pulls d’hiver.

Bientôt, les nouveaux immigrants au Canada pourraient se retrouver comme supporters de l’équipe de hockey d’Ottawa.

« Nous devons nous assurer que les gens sont bien habillés pour pouvoir affronter les éléments de leur premier hiver canadien », a déclaré Potter à l’émission The House de la radio CBC.

La maison13h24Un accent particulier sur l’immigration : les refuges toujours aux prises avec l’afflux de nouveaux arrivants L’animatrice Catherine Cullen visite la Mission d’Ottawa pour rencontrer des immigrants récents, alors que la directrice des services de première ligne, Ashley Potter, explique l’impact de l’augmentation du nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile sur le refuge.

Potter est le gestionnaire des services de première ligne à la Mission d’Ottawa, qui fournit de la nourriture, un abri et des vêtements aux personnes vulnérables de la ville.

Il est chargé de jongler avec les ressources limitées de la Mission et la demande croissante de ses services – alimentée ces dernières années par l’augmentation du nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile.

En octobre dernier, le pourcentage d’immigrés dormant dans son refuge a atteint un niveau record.

Selon le rapport annuel de la Mission pour l’exercice 2023-2024, les demandeurs d’asile représentaient 61 % des personnes occupant les lits de ses refuges en octobre 2023.

Le refuge et centre de soutien de la Mission d’Ottawa sur l’avenue Daly, au centre-ville d’Ottawa, en mai 2020. (Michel Aspirot/Radio-Canada)

En septembre 2024, cette part était tombée à 36 pour cent. Potter a attribué cette réduction au temps plus chaud et à l’ouverture par la Ville d’Ottawa de centres d’urgence.

Mais le temps plus froid arrive et de nombreuses personnes dans la ville n’ont pas de chez-soi.

« Nous avons eu des gens qui ont été forcés de dormir dans notre salon sur des chaises en plastique, en espérant qu’un lit leur serait disponible le lendemain », a déclaré Potter.

Arriver sans nulle part où aller

Rexford dort à la Mission depuis cinq mois. CBC a accepté de n’utiliser que son prénom car, en tant que demandeur du statut de réfugié, son statut d’immigration est en cours de révision et il craint que cela n’affecte sa demande d’asile.

Il a fui le Ghana après que le pays a adopté une loi en février interdisant de s’identifier comme 2SLGBTQ+. Il est arrivé à Ottawa en mai.

Rexford est arrivé directement à la mission d’Ottawa depuis l’aéroport et a commencé sa vie au Canada en dormant sur le sol de la chapelle du refuge. Il est actuellement sur une liste d’attente pour un logement.

Même si la Mission s’engage à aider toute personne dans le besoin qui se présente à sa porte, les nouveaux arrivants comme Rexford déplacent les clients vulnérables existants, a déclaré Potter. Beaucoup souffrent de dépendance et luttent encore plus lorsqu’il n’y a pas de place au refuge.

Rexford (à gauche) a fui le Ghana après que le pays a adopté une loi en février interdisant de s’identifier comme LGBTQ+. Il est arrivé à Ottawa en mai et réside à la Mission depuis cinq mois. (Kirsten Everson/CBC News)

« Ils ne vont pas consacrer du temps à faire la queue pendant des heures pour pouvoir voir s’ils accèdent à un lit », a déclaré Potter. « Ils essaient d’aller dans un autre refuge, ou on les voit simplement utiliser [drugs] dans la rue. »

Au cours des deux dernières années, a déclaré Potter, les réponses du refuge aux surdoses ont augmenté de 500 pour cent.

Parfois, ceux qui font une overdose sont des gens qui sont « nouveaux dans le pays et qui sont très optimistes et veulent se mettre au travail », a déclaré Potter.

« Et puis, vous savez, deux, trois mois plus tard, je vois leur nom sur un rapport d’overdose », a-t-il déclaré. « Je ne peux qu’imaginer quel a été le voyage entre l’optimisme et le désespoir jusqu’à voir maintenant la dépendance s’y ajouter. »

Un lit, de la nourriture et une formation professionnelle

Jeanne Mitavu est penchée sur un blanc de dinde et découpe des tranches précises et régulières.

Elle fait partie des 30 étudiants — pour la plupart des nouveaux arrivants au Canada — qui apprennent à préparer des milliers de repas de Thanksgiving pour nourrir les résidents vulnérables d’Ottawa.

Les étudiants sont tous inscrits au programme de formation en services alimentaires de la Mission, créé en 2004 par le chef Ric Watson pour enseigner les compétences en restauration.

Aujourd’hui, Watson estime que les trois quarts de la classe sont des nouveaux arrivants au Canada.

« Tout ce qu’ils voulaient, c’était une vie meilleure et changer de vie », a déclaré Watson à l’animatrice de The House, Catherine Cullen. « Et ils venaient d’un passé qui était effrayant pour beaucoup d’entre eux. Nous savions donc que nous devions simplement les aider. »

Mitavu est originaire du Rwanda. Elle est arrivée au Canada en août 2022 avec son mari – qui a été accepté au Canada dans le cadre du Programme fédéral des travailleurs qualifiés – et leurs quatre enfants.

Lorsqu’elle a atterri au Canada, un ami l’a invitée à goûter aux plats traditionnels de Thanksgiving, notamment de la dinde, de la salade et de la tarte à la citrouille.

Jeanne Mitavu (à droite) est arrivée au Canada en provenance du Rwanda en août 2022 avec son mari et leurs quatre enfants. Elle est reconnaissante d’avoir la chance de se réinstaller au Canada et soutient que les nouveaux arrivants sont bons pour le pays. (Jennifer Chevalier/CBC News)

« Nous avons vraiment apprécié [the food] parce que c’était la première fois que nous en mangions », a déclaré Mitavu. « C’est comme un signe de reconnaissance de ce que les agriculteurs ont fait la saison précédente. Nous avons vraiment apprécié cette culture de Thanksgiving ici au Canada. »

Mitavu est reconnaissant d’avoir la chance de se réinstaller au Canada. Interrogée sur le débat actuel sur les niveaux d’immigration, elle affirme que les nouveaux arrivants sont bons pour le pays.

« Quand on ouvre les portes à beaucoup de personnes venant de différents continents, on apprend, on échange. C’est bien », dit-elle.

Mitavu a déclaré qu’à mesure qu’elle poursuit le programme de formation, elle a hâte d’apprendre à cuisiner les aliments de toutes les différentes cultures du Canada.

« Ce travail de restauration donne l’opportunité d’embrasser le monde en… un seul endroit », a déclaré Mitavu.

Les inquiétudes concernant la politique d’immigration augmentent

Au cours des deux dernières années, les provinces et le gouvernement fédéral ont examiné le système d’immigration du Canada et réduit le nombre de nouveaux arrivants autorisés à entrer au pays.

Selon un sondage, les sentiments des Canadiens à l’égard de l’immigration sont en train de changer. En septembre, l’Institut Angus Reid a constaté que les inquiétudes des Canadiens concernant l’immigration ont quadruplé au cours des deux dernières années.

« Cela a vraiment contextualisé la mesure dans laquelle les Canadiens pensent maintenant, spontanément, à cette question », a déclaré Shachi Kurl, président de l’Institut Angus Reid.

En outre, un quart des personnes interrogées ont déclaré que l’immigration et les réfugiés figuraient parmi les principaux problèmes auxquels le pays était confronté, ce qui le plaçait à égalité avec le changement climatique. (Le sondage a révélé que le coût élevé de la vie, les soins de santé et l’abordabilité du logement restent des préoccupations majeures pour la plupart des Canadiens.)

Shachi Kurl est présidente de l’Institut Angus Reid de Vancouver. (Richard Marion/Radio-Canada)

« Je ne suis pas surpris, à ce stade, où l’on a l’impression que la vie est plus difficile et moins abordable, que les gens considèrent l’immigration parmi de nombreuses causes, problèmes ou facteurs potentiels de ce qui ne va pas et disent ‘Eh bien, [immigration] fait partie du problème », a déclaré Kurl.

« Je pense que le consensus autour de l’immigration, s’il a jamais existé, n’existe plus depuis un moment. Peut-être que nous n’en avons pas parlé ouvertement. »