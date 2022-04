Alors que les attaques contre les minorités afghanes se multiplient, les talibans ne tiennent manifestement pas leurs promesses

Une série d’attaques cette semaine dans tout l’Afghanistan a tué au moins 77 personnes, dont des enfants. Au moins une – et probablement la plupart – des attaques ont été menées par ISIS Khorasan (ISIS-K), l’affilié de l’État islamique actif principalement en Afghanistan et au Pakistan. Les attaques dévastatrices déstabilisent davantage une nation déjà en chute libre économique et augmentent encore le doute quant à la capacité des talibans à protéger le peuple afghan – en particulier les minorités – de la violence et de la terreur.

Les attaques ont commencé mardi, avec des doubles attentats à la bombe au lycée Abdul Rahim Shaheed et à proximité du centre d’éducation Mumtaz, tous deux dans la capitale Kaboul. Il y a eu au moins six morts et 17 blessés au lycée Abdul Rahim Shaheed dans le quartier à prédominance chiite et hazara Dasht-e-Barchi, a rapporté mardi Al Jazeera. Bien qu’aucun groupe n’ait encore revendiqué la responsabilité des attaques, l’Etat islamique a été connu pour avoir ciblé Dasht-e-Barchi dans le passé. Des employés du gouvernement de la province de Kunduz ont également été ciblés cette semaine – une attaque dont l’Etat islamique a revendiqué le mérite.

Les attaques se sont poursuivies jeudi, avec un attentat à la bombe contre une mosquée chiite à Mazar-e-Sharif, dans le nord de l’Afghanistan. Cette attaque, dont ISIS-K a revendiqué le mérite vendredi, a tué au moins 31 personnes et en a blessé beaucoup d’autres, a rapporté Pamela Constable dans le Washington Post vendredi. L’Associated Press a mis le nombre de morts beaucoup plus bas, à 12, dans un rapport de samedi. Dans une déclaration vendredi revendiquant la responsabilité de l’attaque, l’Etat islamique a déclaré que la bombe se trouvait dans un sac laissé dans la mosquée Seh Doken ; il a explosé lorsque la mosquée s’est remplie de fidèles. « Lorsque la mosquée était remplie de prières, les explosifs ont explosé à distance », a affirmé le communiqué de l’Etat islamique, alléguant également que 100 fidèles avaient été blessés. À peu près au même moment, a rapporté vendredi le New York Times, l’Etat islamique a attaqué un bus dans la province de Kunduz, tuant quatre personnes et en blessant 18.

Après que le gouvernement taliban a annoncé qu’il avait arrêté le « cerveau » de l’attentat de Mazar-e-Sharif dans la province de Balkh vendredi, une explosion dans une mosquée de la province de Kunduz a tué au moins 30 personnes et une mine a explosé près d’un marché à Kaboul, mettre fin à la semaine déjà dévastatrice avec encore plus de destruction.

On ne sait pas si l’ISIS-K est derrière toutes les attaques, mais les attaques de cette semaine indiquent que les talibans n’ont pas autant de contrôle sur la situation sécuritaire en Afghanistan que les dirigeants l’avaient indiqué après que les forces américaines et de l’OTAN aient quitté le pays en August, ou n’est pas particulièrement intéressé à assurer la protection des minorités. Cela n’arrange pas les choses que le pays soit confronté à une déstabilisation provoquée par des sanctions économiques contre les dirigeants talibans, associées à la persécution par les talibans des femmes, des journalistes, des défenseurs des droits humains et d’autres groupes. Mais l’inaction des talibans envoie un message fort.

C’est probablement l’intention, cependant, a déclaré Faiz Zaland, un universitaire et analyste politique à Kaboul, au Washington Post. « Ces attaquants tentent de créer un élan d’insécurité, pour montrer que même avec les talibans au pouvoir, ils ne peuvent pas être arrêtés », a-t-il déclaré. « Ils annoncent un printemps et un été de destruction. »

Les talibans et ISIS-K ont attaqué des minorités

Les talibans et l’ISIS-K sont tous deux considérés comme des groupes extrémistes sunnites, adhérant à une interprétation stricte de l’idéologie de la secte qui considère les musulmans chiites comme des apostats ou des non-croyants. Bien que les talibans aient l’habitude de cibler les chiites d’Afghanistan, le groupe a convenu avant sa prise de pouvoir que les minorités seraient protégées sous un nouveau gouvernement taliban.

Les Hazara, une minorité ethnique qui pratique principalement l’islam chiite, ont été historiquement marginalisés, avec peu de possibilités d’éducation ou d’emploi. Ils constituent le troisième groupe ethnique d’Afghanistan, derrière les Pachtounes et les Tadjiks.

Mais avant même que les talibans ne prennent le contrôle du gouvernement afghan pour la deuxième fois en août dernier, il y a eu un certain nombre d’attaques contre les chiites, et plus particulièrement contre les Hazaras. En mai dernier, par exemple, une attaque brutale contre une école de filles dans un quartier majoritairement hazara de Kaboul a fait au moins 90 morts ; les talibans ont nié toute responsabilité dans l’attentat. Mais avant même que les talibans ne reviennent au pouvoir, les groupes minoritaires manquaient de protection de la part du gouvernement ; protection que – malgré une histoire de ciblage des minorités chiites au cours de sa première période de règne dans les années 1990 – les talibans ont déclaré qu’ils fourniraient, en particulier à la suite d’un certain nombre d’attaques contre les communautés Hazara par ISIS-K.

Cependant, alors que les talibans ont déclaré qu’ils n’interféreraient pas avec le culte chiite et protégeraient tous les groupes ethniques, le groupe est responsable de la mort de dizaines de Hazara au cours des huit derniers mois, ainsi que des déplacements forcés massifs de personnes Hazara.

Non seulement le gouvernement taliban menace directement les Hazaras, mais il ne peut pas ou ne veut pas les protéger, ainsi que d’autres minorités, contre les attaques d’autres groupes, à savoir ISIS-K, Asfandyar Mir, un expert principal à l’US Institute of Peace qui se concentre sur l’extrémisme en Afghanistan et Pakistan, a déclaré à Vox par e-mail. « Lorsque les talibans sont poussés sur des questions de droits et de bien-être économique du peuple afghan, ils résistent en vantant leur capacité à assurer la sécurité de tous les Afghans, y compris les minorités », a-t-il déclaré. « Pourtant, sous les talibans, les minorités vulnérables – en particulier les Hazara – continuent d’être l’une des principales cibles de la violence. C’est une source d’énorme insécurité et soulève des questions sur la capacité des talibans à assurer la sécurité en général et contre les minorités en particulier.

Bien que les talibans aient mis en place une sorte de répression contre l’Etat islamique depuis son arrivée au pouvoir, a déclaré Mir, « l’étendue de la violence de l’Etat islamique – de certaines parties du nord à Kaboul jusqu’aux régions frontalières orientales – suggère que la répression des talibans qui dure depuis des mois contre ISIS-K et les supposés sympathisants du groupe n’a pas été en mesure de réduire de manière significative l’activité clandestine du groupe dans la plupart des régions du pays où il était basé et opérationnel avant la prise de contrôle des talibans.

Cette répression – dans laquelle les talibans ont présenté des innocents comme des membres de l’Etat islamique et se sont engagés dans une répression ciblée des communautés salafistes dont sont issues de nombreuses recrues de l’Etat islamique – a peut-être en fait eu l’effet inverse et poussé les gens vers l’Etat islamique, a déclaré Mir. Et, sans véritable alternative politique aux talibans, ISIS-K peut être la seule option viable d’appartenance ou d’exercice d’un sentiment de pouvoir pour de nombreux Afghans.

Le but ultime est d’éroder la légitimité des talibans, telle qu’elle est

Mir a déclaré samedi à Vox lors d’un entretien téléphonique séparé que, selon lui, l’attaque contre la mosquée de Kunduz était probablement également l’œuvre de l’Etat islamique en raison de sa pratique soufie de l’islam sunnite – le résultat final est une déstabilisation supplémentaire. Cela fait suite à la prise en charge par l’Etat islamique de l’attaque de la mosquée à Mazar-e-Sharif, indiquant que de telles tragédies n’ont fait que s’intensifier depuis qu’il y a eu une légère accalmie dans les attaques terroristes en hiver.

Mir a déclaré à Vox qu’il s’agissait probablement d’une « décision délibérée » de la part des dirigeants de l’Etat islamique, car ils ont ressenti le nouveau gouvernement pour ses faiblesses en matière de sécurité. En outre, « le printemps est traditionnellement la saison des combats » en Afghanistan, a déclaré Mir ; les attaques de la semaine dernière peuvent être interprétées comme une annonce de cela et une indication qu’il n’y a que plus de violence à venir.

« ISIS-K est susceptible de viser deux séries de cibles : une série concerne les minorités, [that] comprend les chiites, les chiites hazaras, puis le « mauvais » type de sunnites », comme ceux qui adorent à la mosquée soufie Khanaqa-e-Malawi Sekandar et à la madrasa de Kunduz vendredi. Les autres, a déclaré Mir, sont des responsables talibans de haut niveau, en particulier dans les provinces orientales de Kunar et Nangarhar, où se trouve la base de soutien de l’Etat islamique. « Afin de faire valoir un point important, j’ai le sentiment que l’Etat islamique essaiera de cibler quelqu’un de haut placé dans les talibans », a-t-il dit, martelant la mauvaise direction des talibans et son incapacité à protéger même ses propres responsables.

Ces attaques, si elles sont effectivement menées, favoriseraient l’objectif possible de l’Etat islamique d’établir une branche du califat de l’Etat islamique en Afghanistan – bien que cela soit actuellement difficile à imaginer, étant donné qu’ils ne contrôlaient aucun territoire significatif après le retrait américain. « Le groupe veut aussi renverser le gouvernement pakistanais, [and] punir le gouvernement iranien d’être l’avant-garde des chiites », a-t-il déclaré, d’où les récentes attaques et menaces au Pakistan.

Mais l’objectif final d’ISIS-K « est difficile à cerner », a déclaré Mir. « Une lecture plus approfondie de leurs documents suggère également que l’ISIS-K est obsédé par la punition des civils et de ceux qu’ils considèrent comme des non-croyants dans les attaques faisant de nombreuses victimes pour leur supposée apostasie – presque comme une fin en soi. »

Cependant, le fait demeure qu’ils sont enfermés dans une bataille idéologique avec les talibans, et s’il s’agit d’utiliser la terreur pour créer davantage d’instabilité, de chaos, de doute et de violence afin de délégitimer le gouvernement taliban, les attaques contre des civils la semaine dernière pourraient ont certainement cet effet – qu’ils aient ou non tous été perpétrés par ISIS-K.