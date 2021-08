Alors que les athlètes rapportent des médailles à la maison, les gaffes gâchent la fièvre olympique de l’Inde au milieu de toute l’excitation

La 32e édition des Jeux Olympiques a vu l’Inde envoyer son plus grand contingent avec plus de 120 athlètes, et les experts ont même prédit qu’avec la qualité que nous avons cette année, nous pourrions battre notre record de médailles et même enregistrer des chiffres à deux chiffres pour la première fois. Cependant, au milieu de tout l’enthousiasme, certaines gaffes ressortent alors que le pays célèbre ses sportifs.

De la boxe au tir, l’Inde compte dans ses rangs des batteurs mondiaux et l’excitation a atteint un nouveau sommet grâce à cela. Avant les Jeux, les athlètes ont reçu le genre d’adieu qu’ils méritent. Le ministre des Sports de l’Union nouvellement nommé, Anurag Thakur, ainsi que le MoS Nisith Pramanik étaient présents à l’aéroport de Delhi lorsque le premier groupe d’athlètes est parti pour Tokyo.

Les gouvernements des États n’étaient pas non plus en retard dans leurs efforts, car presque tous les États ont annoncé des prix en espèces pour les médailles des vainqueurs des Jeux de Tokyo. Tout comme le gouvernement d’Arvind Kejriwal à Delhi. Quatre athlètes olympiques – Deepak Kumar, Manika Batra, Amoj Jacob et Sarthak Bhambri – sont cette fois originaires de Delhi. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement de Delhi a annoncé de beaux prix en espèces à hauteur de Rs 3 crore pour tous les athlètes de Delhi qui remportent une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo. Rs 2 crore seront attribués à ceux qui remportent une médaille d’argent et Rs 1 crore à ceux qui reçoivent une médaille de bronze aux Jeux olympiques. En outre, Rs 10 lakh seront également attribués à tous les entraîneurs de ces athlètes susmentionnés qui recevront des médailles.

Parmi les quatre athlètes, Manika Batra, la médaillée d’or des Jeux du Commonwealth était le meilleur pari de Delhi pour une médaille cette année. Transmettant ses meilleurs vœux à Manika et aux trois autres athlètes de Delhi, le gouvernement AAP a placé des affiches à divers endroits de la capitale avec des photos des quatre athlètes avec Sumit Nagal. Cependant, sur la photo, il y a eu un gâchis. Manika, qui a déjà reçu les plus hautes distinctions sportives du pays – les prix Rajiv Gandhi Khel Ratna et Arjuna – est présentée comme une pagayeuse gauchère alors qu’en réalité, elle est une joueuse droitière.

Pourquoi est-ce plus embarrassant parce que le gouvernement de Delhi avait créé une université des sports de Delhi avec le médaillé des Jeux de Sydney, Karnam Malleswari, comme vice-chancelier afin de promouvoir le sport.

Malheureusement pour Manika, les choses ne se sont pas passées comme prévu car elle a été évincée des épreuves de double mixte et de simple avant même d’avoir pu atteindre les demi-finales, étape qui assure une médaille. Elle a cependant écrit l’histoire en devenant la première pagayeuse indienne à participer au troisième tour du tournoi de tennis de table.

Eh bien, ce n’est tout simplement pas à Delhi qu’un éventuel noble effort d’un gouvernement d’État a rencontré un résultat malheureux. Dans l’Assam, le gouvernement dirigé par Himanta Biswa Sarma avait placé des affiches offrant son soutien à la seule athlète indienne représentant l’État à Tokyo, Lovlina Borgohain. Alors que les affiches lisaient : « Félicitations et meilleurs vœux à Lovlina Borgohain pour sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo, vous êtes la fierté de l’Assam », la photo ci-dessous était celle d’Assam CM Himanta Biswa Sarma au lieu de celle du boxeur. Une autre affiche de ce type a été vue avec La photo du ministre des Sports de l’État, Bimal Borah, porte le même message.

La boxeuse indienne *Lovlina Borgohain* est entrée en demi-finale assurant une médaille olympique à l’Inde, la seule question maintenant est la couleur de la médaille. Pour ceux qui veulent savoir *à quoi elle ressemble*, voici quelques-uns des *panneaux d’affichage exposés à Guwahati* ! pic.twitter.com/wiY7ee9cxk– Kiran Mazumdar-Shaw (@kiranshaw) 3 août 2021

Le gouvernement de l’Assam avait même organisé un rallye cycliste auquel Sarma lui-même participait avec ses collègues du cabinet, les députés des partis au pouvoir et de l’opposition. Aucun prix en espèces n’a été annoncé par le gouvernement de l’État.

Cependant, il a été rapporté plus tard que les affiches avaient été retirées et que de nouvelles affiches qui présentaient à la fois le Médaille de bronze olympique boxeur de l’Assam et le ministre en chef de l’Etat ont été hébergés.

