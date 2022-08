Alors que les arriérés hospitaliers augmentent, les ambulanciers paramédicaux ont du mal à fournir des soins en temps opportun

Les ambulanciers paramédicaux Colin Waterhouse et Josh Picknell sont dans leur ambulance à Ottawa un vendredi après-midi lorsque l’appel arrive : un code 4, ce qui signifie qu’ils doivent s’y rendre rapidement.

Avec des lumières clignotantes et des sirènes retentissantes, ils se précipitent vers l’adresse de l’appel et évaluent le patient ; il doit aller à l’hôpital. Se déplaçant rapidement, le trajet jusqu’à l’hôpital Queensway Carleton, dans l’ouest d’Ottawa, est rapide. Mais lorsque les ambulanciers arrivent à l’hôpital, la ruée vers l’activité s’arrête.

Il y a six ambulances déjà garées à l’extérieur et la salle d’urgence est pleine à craquer.

Les deux ambulanciers devront attendre avec leur patient, en le surveillant, jusqu’à ce que ses soins puissent être transférés à l’hôpital. “Essentiellement, nous sommes coincés ici”, a déclaré Waterhouse.

L’expérience est connue sous le nom de “délai de déchargement”. Cela signifie que leur ambulance restera garée à l’hôpital pour le moment, plutôt que de reprendre la route, où elle pourra répondre à d’autres appels entrants au 911.

Des ambulanciers paramédicaux et des ambulances font la queue à la rampe d’urgence de l’hôpital Michael Garron à Toronto le 12 avril 2021. (Frank Gunn/La Presse Canadienne)

“Pendant que je suis ici avec ce patient, je pourrais être ici pendant des heures. Je ne peux pas répondre à un appel. Tous ces ambulanciers paramédicaux sont mis hors service pendant que nous attendons de sortir de l’hôpital”, a déclaré Waterhouse. . “Vous avez donc un plus petit nombre d’ambulances en circulation dans la ville pour répondre aux urgences.”

Ce temps d’attente s’additionne. L’an dernier, le Service paramédic d’Ottawa a emmené 72 000 patients dans les hôpitaux et a passé 49 000 heures à attendre en retard de déchargement. Au cours des cinq premiers mois de 2022, les ambulanciers paramédicaux d’Ottawa ont passé 25 000 heures à attendre dans les hôpitaux, avec les 28 000 patients qu’ils y ont emmenés.

À ce rythme, le service estime qu’il pourrait perdre plus de 60 000 heures pour décharger les retards d’ici la fin de l’année.

C’est une situation qui affecte évidemment les patients et leurs familles aussi, a déclaré Waterhouse.

“Ils sont à juste titre frustrés”, a-t-il déclaré. “Parce qu’ils s’attendent assez raisonnablement à appeler le 911, ils obtiendront rapidement une ambulance, et ils se rendront à l’hôpital et seront vus immédiatement.”

La pression extraordinaire sur les hôpitaux partout au Canada a un effet d'entraînement sur les ambulances et les ambulanciers paramédicaux. Le National a obtenu un accès exclusif à l'intérieur du Service paramédic d'Ottawa, car il fait face à un nombre sans précédent d'incidents de «niveau zéro» – lorsqu'il n'y a plus d'ambulances pour répondre aux appels au 911.

Selon le Service paramédic d’Ottawa, les longues attentes dans les hôpitaux sont le résultat de plusieurs raisons, notamment l’augmentation du nombre d’appels au 911, le manque d’accès aux médecins de famille et la pénurie de personnel dans l’ensemble du système de soins de santé.

« Tout le poids tombe sur le système hospitalier pour gérer l’ensemble du système de soins de santé – et il n’est tout simplement pas capable de le faire », a déclaré Ben Ripley, surintendant du Service paramédic d’Ottawa.

“A cause de cela, nous constatons des arriérés dans la salle d’urgence … et à cause de cela, nous voyons nos camions assis là pendant des heures.”

Niveau zéro

Les retards de déchargement ne sont pas uniques à Ottawa; ils sont un problème dans de nombreux hôpitaux à travers le pays, alors que le système de santé s’effondre le poids du manque de personnel qui ont été qualifiées d’endémiques.

Ils entraînent également un autre problème ressenti à Ottawa et au-delà : le « niveau zéro », lorsque toutes les ambulances d’un service répondent déjà aux appels ou attendent à l’hôpital. Cela signifie qu’il n’y a pas d’ambulances à envoyer aux appels entrants du 911.

Ottawa a enregistré 1 041 cas de niveau zéro cette année, de janvier à juillet – ce qui, selon les ambulanciers paramédicaux, peut se produire plusieurs fois en une seule journée.

C’est un problème qui s’est développé au fil des ans, au point de devenir monnaie courante, a déclaré Picknell.

“Il est très rare d’avoir des niveaux décents au travail”, a-t-il déclaré. “Quand j’arrive et qu’il y a des ambulances disponibles, c’est surprenant pour moi.”

Lorsque la disponibilité des ambulances est faible, cela affecte également le temps de réponse, note Josh Picknell, paramédic d’Ottawa. (Yanjun Li/CBC)

Lorsque la disponibilité des ambulances est faible, cela affecte également le temps de réponse, a déclaré Picknell, notant que lorsque cela se produit, il pourrait être l’unité la plus proche disponible pour un appel dans toute la région d’Ottawa – et être toujours à 30 ou 40 minutes.

“C’est en partie là qu’il y a beaucoup de frustrations parmi les médecins, parmi les patients avec lesquels nous traitons, il n’est pas approprié pour les personnes dans des circonstances graves et mettant leur vie en danger d’attendre aussi longtemps pour une ambulance. Ce n’est tout simplement pas approprié.”

Le centre névralgique du Service paramédic d’Ottawa est le Centre de communications ambulancier central d’Ottawa, qui reçoit les appels d’urgence qui parviennent aux ambulanciers paramédicaux chaque jour. Les CBC Le National avait un accès exclusif au Centre un vendredi soir d’août, alors que l’opération atteignait le niveau zéro.

Un écran au centre de communications 911 du Service paramédic d’Ottawa s’affiche alors qu’il enregistre un « niveau zéro », où aucune ambulance n’est disponible pour répondre aux appels entrants, comme indiqué par les marqueurs rouges. (Stephanie Kampf/CBC)

« Cela se produit presque quotidiennement, explique le chef Pierre Poirier. “Et particulièrement ces derniers mois, ça a été terrible.”

Pour continuer à répondre pendant un niveau zéro, les ambulances seront soit envoyées depuis une communauté voisine, soit l’appel sera mis en file d’attente jusqu’à ce que quelqu’un soit disponible.

Et tout comme les retards de déchargement, le niveau zéro – parfois appelé code zéro, code critique, code noir ou code rouge dans d’autres régions – n’est pas unique à Ottawa, a déclaré Poirier.

“Notre expérience est reproduite dans tout le pays. Ce n’est pas seulement dans la ville d’Ottawa et ce n’est pas seulement dans la province de l’Ontario. C’est dans tout le pays – d’un océan à l’autre.”

Les gens ne devraient pas avoir peur d’appeler le 911, malgré les pressions actuelles sur le système de santé, déclare Pierre Poirier, chef du Service paramédic d’Ottawa, que l’on voit ici au centre de communications 911. Mais il dit que plus d’aide est nécessaire pour un système en crise. (Yanjun Li/CBC)

Bien qu’il n’y ait pas de statistiques recueillies à l’échelle nationale sur le phénomène, le chef du service paramédic de Hamilton, Mike Sanderson, affirme qu’en Ontario, les petits services dans les zones rurales et les grands services urbains connaissent une « fréquence croissante d’événements de niveau zéro ».

Sanderson est également coprésident d’un groupe de travail sur les retards de déchargement des hôpitaux avec l’Ontario Association of Paramedic Chiefs (OAPC).

À Hamilton, a-t-il dit, ils ont eu 209 événements de code zéro jusqu’à présent cette année – une augmentation marquée par rapport aux deux dernières années.

“Nous sommes à un peu plus de sept mois dans l’année civile et nous avons eu plus du double du nombre d’événements de code zéro que nous n’en avons eu au cours de toute l’année dernière – et sept fois plus que ce que nous avons rencontré au cours de la première année de la pandémie”, a déclaré Sanderson.

“Il existe une corrélation directe avec la fréquence des événements de code zéro et le temps que les ambulanciers paramédicaux doivent attendre que les hôpitaux acceptent le transfert des soins pour les patients ambulanciers entrants.”

Selon les chefs paramédics du Canada (PCC), sur la base de discussions anecdotiques avec leurs membres, les niveaux zéro existent à des degrés divers dans toutes les provinces, et les retards de déchargement sont un problème dans la plupart des provinces .

Les soins communautaires comme solution

À Ottawa, le service paramédical prend des mesures pour atténuer le problème, notamment une initiative où les patients sont répartis dans les hôpitaux locaux en fonction de leur capacité, au lieu de se rendre automatiquement au centre le plus proche.

Le service a également introduit des programmes paramédicaux communautaires, qui utilisent des ambulanciers paramédicaux spécialement formés qui fournissent une évaluation, un diagnostic et un traitement des patients dans la communauté pour aider à prévenir les appels d’urgence.

Des programmes similaires sont également offerts par l’intermédiaire d’organismes de soins de longue durée, pour aider à améliorer la qualité de vie des personnes âgées, leur permettant de rester chez eux le plus longtemps possible et de réduire les visites aux urgences, ainsi que pour les patients de la communauté ayant des soins complexes. Besoins.

“Nous essayons d’aider le système de santé à combler les lacunes… et non pas à emmener les gens à l’hôpital, mais à fournir quand même ces excellents soins à domicile”, a déclaré Poirier.

Des ambulanciers paramédicaux d’Ottawa sont montrés stationnés à l’extérieur de l’hôpital Montfort en juin 2022. (Jean Delisle/Radio-Canada)

Une autre initiative mise en œuvre dans trois hôpitaux de la région — Queensway Carleton, Ottawa General et Montfort — consiste à affecter un ambulancier paramédical au service des urgences qui peut surveiller jusqu’à quatre patients jusqu’à ce que le transfert des soins à l’hôpital ait lieu, libérant ainsi des équipes qui sinon faire face à un délai de déchargement. (À l’Hôpital Montfort en particulier, cet ambulancier fait partie de l’équipe du service des urgences de l’établissement.)

Et malgré les pressions actuelles sur le système, Poirer dit que les gens ne devraient pas avoir peur d’appeler s’ils ont besoin d’aide médicale. “S’il vous plaît, appelez le 911, mais utilisez le système de manière appropriée”, a-t-il déclaré.

Même au niveau zéro, a-t-il dit, le service dispose généralement d’ambulanciers paramédicaux à intervenant unique capables de prodiguer des soins; c’est un pont qu’ils ont mis en place ces dernières années “pour s’assurer que nous pouvons toujours fournir ce service de soins de santé initial et ce service médical initial aux patients dans le besoin”.

Si aucune autre ressource n’est disponible, le Service des incendies d’Ottawa répondra également aux appels hautement prioritaires.

Mais le système est “en crise”, a déclaré Poirier, et de l’aide est nécessaire. “Nous avons besoin de gens pour défendre les intérêts du service paramédical”, a-t-il déclaré.

Colin Waterhouse a été ambulancier pendant 11 ans, qualifiant cela de “meilleur travail au monde”. Mais au milieu d’une pression intense sur les hôpitaux et le système de santé au sens large, son service ressent également la pression. (Yanjun Li/CBC)

Quant à Waterhouse et Picknell, leur délai de déchargement à l’hôpital était d’environ 1,5 heure cette fois.

“Mais nous pouvons parfois être avec ces patients pendant de très nombreuses heures… les regarder pendant qu’ils attendent… et c’est normal depuis un certain temps”, a déclaré Picknell.

Et bien que Waterhouse pense qu’il a le “plus beau travail du monde”, il dit qu’il n’est pas sûr de pouvoir continuer à le faire, si le statu quo actuel se poursuit indéfiniment.

“Si vous deviez me dire aujourd’hui que la situation actuelle est la même pour le reste de ma carrière, je démissionnerais demain.”