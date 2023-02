Alors que les alliés de l’Ukraine se précipitent pour envoyer plus d’équipements, des embouteillages aux frontières surviennent

Commentez cette histoire Commentaire

BRUXELLES — Le temps presse pour que les bailleurs de fonds de l’armée ukrainienne rassemblent de grandes quantités de nouveaux équipements et les acheminent le long des lignes d’approvisionnement qui sont rapidement submergées par les expéditions que Kiev attend comme prévu lancer une contre-offensive de printemps contre les forces russes retranchées, ont déclaré mardi de hauts responsables américains. Des dépôts et ports européens aux points de rassemblement centraux et au-delà de la frontière sur les routes et les rails de l’Ukraine, le flux croissant met à l’épreuve la capacité de le transporter en temps réel, ont déclaré des responsables.

Il y avait un sentiment d’urgence palpable lorsque de hauts responsables militaires et de la défense se sont réunis ici pour la dernière réunion du Groupe de contact de la défense ukrainienne, la coalition de plus de 50 nations fournissant une assistance en matière de sécurité.

“Ce que l’Ukraine veut faire au premier moment possible, c’est (…) créer une dynamique et établir des conditions sur le champ de bataille qui continuent d’être en sa faveur”, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lors d’une conférence de presse.

“Nous pensons qu’il y aura une fenêtre d’opportunité” pour les forces de Kiev pour percer ce qui est essentiellement une ligne de front statique, a déclaré Austin. Mais l’effort pour apporter les munitions nécessaires, ainsi que de nouveaux systèmes de défense aérienne et de blindage supplémentaires sur le champ de bataille, alors même qu’ils entraînent les Ukrainiens à les utiliser, “est une tâche monumentale”, a-t-il déclaré.

Un haut responsable de l’administration Biden a déclaré qu’il y avait eu “une évolution dans la nature du soutien” de la coalition d’aide. “Je me souviens de l’époque où nous pensions que les Patriots n’arriveraient jamais”, a déclaré le responsable, faisant référence aux systèmes sophistiqués de défense aérienne Patriot que les États-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas ont maintenant accepté de fournir. “Je pense que tout le monde regarde autour de la table et dit quoi de plus” peut être fourni.

Mais “l’autre chose que je pense n’est pas appréciée, c’est à quel point il est difficile de faire entrer toutes ces choses en Ukraine sous la forme d’un paquet cohérent”, a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement. .

Trois principaux centres de transport sont actuellement utilisés pour rassembler les équipements destinés à l’Ukraine – en Pologne, en Slovaquie et en Roumanie. Sans un effort majeur pour déplacer rapidement les fournitures hors des bases et à la frontière, on craint que les artères ne soient bloquées et l’armement sera bloqué.

« Nous nous concentrons sur leur équipement, mais nous voulons leur donner toute la capacité » de lancer la contre-offensive. “Si les gens veulent attendre jusqu’à la fin mars pour envoyer ce matériel en Ukraine, les trois nœuds de transport que nous utilisons actuellement seront complètement saturés et [it] n’y arrivera pas à temps. … C’est ce qui rend cette courte fenêtre encore plus courte », a déclaré le responsable.

Une fois le matériel militaire donné passe par les hubs jusqu’à la frontière, les Ukrainiens récupèrent du matériel pour le distribuer à l’intérieur du pays. Plus cela bouge à un moment donné, ont déclaré des responsables, plus le risque d’embouteillages est grand.

À l’intérieur de l’Ukraine, les convois “sont soumis à des attaques russes”, a déclaré le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, lors de la conférence de presse avec Austin. «Ils maintiennent une bonne sécurité opérationnelle, varient les horaires, ne définissent pas de modèles, empruntent des itinéraires différents. … Je dirais que ce n’est pas sans risque, mais c’est modéré et un succès jusqu’à présent.

Le haut fonctionnaire a déclaré que “nous avons une longueur d’avance” sur les complications pour le moment. “Nous ne sommes pas dans une situation où tout va s’effondrer, mais nous devons résoudre les problèmes dont nous savons qu’ils ont été des points de stress jusqu’à présent.”

Une grande partie de la coordination a lieu au Commandement européen des États-Unis en Allemagne, où les planificateurs ont du mal à faire livrer des véhicules blindés nouvellement fournis depuis les ports et d’autres parties de l’Europe vers des zones où les forces américaines et autres entraînent les troupes ukrainiennes à les utiliser.

Les pays donateurs sont également encouragés à prendre l’initiative de coordonner un flux harmonieux d’armements. L’Allemagne, qui pendant des mois a résisté à l’envoi de ses chars de combat principaux Leopard en Ukraine, est maintenant à la tête d’une collection d’au moins une demi-douzaine de pays qui font également don des Leopards de leurs propres arsenaux – surnommés le “groupe panzer” – pour s’assurer qu’un le flux constant de chars et de véhicules de combat d’infanterie n’obstrue pas les voies de transit.

Les pénuries de munitions sont également devenues un problème, car les pays de l’OTAN, principalement, se démènent pour augmenter la production afin de répondre aux besoins de l’Ukraine et de reconstituer leurs propres stocks.

“L’Ukraine utilise une quantité de munitions que nous… n’aurions peut-être pas imaginée”, a déclaré le ministre néerlandais de la Défense, Kajsa Ollongren. “Personne ne savait le 24 février de l’année dernière quel genre de guerre cela allait être, combien de temps cela allait durer, que ce serait une guerre d’artillerie et de troupes au sol”, a-t-elle déclaré.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’alliance étudiait les moyens de renforcer l’industrie de la défense dans les pays de l’alliance. “À court terme, l’industrie peut augmenter la production en ayant plus d’équipes, en utilisant davantage les installations de production existantes”, a-t-il déclaré lundi.

“Mais pour vraiment avoir une augmentation significative, ils doivent investir et construire de nouvelles usines.”

Certains pays ayant fait don de la totalité de leurs stocks d’une arme ou d’un type de munition particulier, “cela commence potentiellement à affecter la défense de l’alliance”, a déclaré le responsable de l’administration. “Nous n’en sommes pas encore là, mais vous le voyez dans cinq ou 10 ans.”