Avec les élections fédérales allemandes à moins de six mois et l’alliance d’Angela Merkel en plein désarroi sur la corruption et la mauvaise gestion de la pandémie, les Verts ont fait un bond dans les sondages, suscitant l’idée d’un nouveau chancelier vert.

Le printemps est arrivé avec une poussée de nouvelle croissance pour les Verts allemands, donnant lieu au plus grand bouleversement potentiel de la politique allemande depuis la guerre – l’élection du premier chancelier vert du pays.

Selon un sondage, les chrétiens-démocrates au pouvoir et l’alliance chrétienne-socialiste n’ont que deux points d’avance sur les Verts, mais tout le monde n’est pas époustouflé par cette idée. Gunnar Beck, leader de l’opposition allemande, dit qu’il « très concerné » à la flambée des votes verts avec les élections fédérales dans moins de six mois.

Parce que les Verts ne sont pas du végétarisme et de la conduite de voitures électriques en Allemagne, ils promeuvent une idéologie imprégnée de la gauche radicale et cela, dit-il, est inquiétant.

S’adressant exclusivement à RT.com, l’Alternative für Deutschland Euro MP a averti: «Le Parti Vert n’est pas une question d’écologisme.

«C’est maintenant un parti culturel marxiste et internationaliste donc ils feraient pression pour un État européen beaucoup plus centralisé, une union fiscale, une impression toujours plus d’argent par la Banque centrale européenne, la solidarité dans plus de domaines politiques, la transition verte … en bref tout ce qui est subsumé sous le terme «The Great Reset».

«Le problème, c’est que bon nombre des idées venant des Verts n’ont jamais été essayées et les jeunes électeurs ont une grande confiance déplacée en eux. Ils ne connaissent pas le coût et les conséquences culturelles et économiques des politiques vertes, il y aura donc un désenchantement généralisé après quelques années de ce marxisme culturel radical.

«En termes de migration, par exemple, les Verts n’ont pas caché le fait qu’ils aimeraient voir l’Allemagne transformée au-delà de toute reconnaissance et je pense que nous pourrions voir beaucoup plus d’immigration que même les niveaux très élevés que nous avons vus sous Angela. Merkel. »

Alors que le gouvernement de Merkel a été secoué par une série de scandales récents impliquant des politiciens de haut niveau profitant de contrats gouvernementaux pour des équipements de protection pendant la pandémie de Covid-19, le partenariat CDU / CSU a perdu de son éclat pour beaucoup, mais Beck pense que la partie n’est pas finie … .

Il suggère que l’actuel favori pour le poste le plus élevé, le patron de la CDU, Armin Laschet, sera remplacé par le dirigeant populaire de la CSU, Markus Söder, en tant que candidat de l’Union, donnant un coup de pouce indispensable à l’alliance.

« Il est tout à fait possible qu’ils choisissent un nouveau candidat à Söder pour se présenter à la chancelière, au lieu de Laschet et cela devrait aider quelque peu à relancer la fortune de la CDU-CSU », dit Beck. «L’alliance passera par l’élection mais très probablement avec moins de sièges, alors que les Verts devraient améliorer de manière assez significative leur dernier résultat. Le résultat le plus probable est une nouvelle coalition de la CDU / CSU avec les Verts, auquel cas les Verts seraient très influents dans de nombreux postes clés du cabinet.

«Donc, indépendamment du fait qu’ils obtiennent la plus grande part des voix ou viennent en une seconde, je pense que les Verts auraient un effet profond sur la politique allemande à tous égards. Je pense que dans l’ensemble, ils poursuivront la politique de Merkel, mais à un rythme beaucoup plus rapide.

Pour Beck, les perspectives sont sombres.

«Malheureusement, beaucoup de dégâts pourraient être causés sur la manière de faire comprendre aux gens ce que les politiques vertes impliquent réellement en termes d’augmentation des inégalités et de réduction du niveau de vie.

«Et c’est quelque chose dont nous devrions tous nous préoccuper.»

