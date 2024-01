Alors que les agences sont confrontées à l’incertitude budgétaire, les démocrates proposent une augmentation de salaire de 7,4 % pour le gouvernement fédéral.

Après que les employés fédéraux ont reçu leur premier salaire avec une augmentation de 5,2 % cette année, les démocrates de la Chambre et du Sénat tournent une fois de plus leur attention vers l’augmentation des salaires fédéraux de l’année prochaine.

Mais dans le cadre d’une résolution permanente qui finance désormais le gouvernement jusqu’en 2024, de nombreuses agences tentent de trouver un moyen de financer les taux de rémunération déjà plus élevés de leurs employés.

Pourtant, dans ce qui est devenu une tradition annuelle, le représentant Gerry Connolly (Démocrate de Virginie) et le sénateur Brian Schatz (Démocrate d’Hawaï) ont réintroduit mardi la loi fédérale sur l’ajustement des taux de revenu (FAIR) à la Chambre et au Sénat. S’il est adopté, le Loi ÉQUITABLE donnerait à la plupart des employés civils fédéraux une augmentation de salaire moyenne de 7,4 % l’année prochaine. La législation prévoit une augmentation générale de 4 %, plus un ajustement salarial local de 3,4 % en moyenne.

Les deux législateurs, aux côtés de dizaines de co-parrains démocrates, ont déclaré qu’une forte augmentation pour les employés fédéraux n’était que juste compte tenu des années passées de gel des salaires, de fermetures de gouvernement et de réductions des séquestres.

“Qu’il s’agisse d’inspecter notre nourriture, de mener des recherches médicales ou de prendre soin de nos anciens combattants, les travailleurs fédéraux jouent un rôle important dans notre vie quotidienne et méritent un salaire qui reflète cela”, a déclaré Schatz dans un communiqué mardi.

Bien que les démocrates bicaméraux fassent pression chaque année pour l’adoption de la loi FAIR, le Congrès n’a jamais donné suite à aucune version de la législation. En règle générale, l’augmentation de salaire adoptée pour les employés fédéraux est inférieure à ce qui est inclus dans le FAIR Act. Par exemple, en 2023, le FAIR Act proposait une augmentation de 8,7 %, mais l’augmentation réelle reçue par le gouvernement fédéral était de 5,2 % en moyenne.

Pendant des années, les augmentations de salaire fédérales ont principalement découlé des plans de rémunération alternatifs des présidents, mais le Congrès a parfois légiféré sur les montants d’augmentation pour les fonctionnaires fédéraux civils. Quoi qu’il en soit, le financement d’une augmentation de salaire fédérale – qu’elle soit spécifiée dans la loi ou autorisée par le président – ​​provient inévitablement des crédits du Congrès.

Mais en vertu d’une résolution continue, les budgets des agences restent stagnants, tandis que d’autres coûts budgétaires, tels que les salaires des employés fédéraux, continuent d’augmenter.

« C’est une autre raison pour laquelle il est essentiel d’adopter des crédits pour l’ensemble de l’année, plutôt qu’une résolution continue. Cela permet au Congrès de fournir une autorisation budgétaire adéquate pour couvrir l’augmentation de salaire », a déclaré John Hatton, vice-président du personnel de la National Active and Retired Federal Employees Association (NARFE), dans un e-mail adressé à Federal News Network. “Les résolutions continues maintiennent les décisions de financement passées statiques, sans tenir compte de l’augmentation des coûts, qu’il s’agisse de la rémunération des employés, des obligations contractuelles ou de toute autre circonstance changeante.”

Les Centers for Medicare et Medicaid Services (CMS), par exemple, n’ont pas connu d’augmentation substantielle de leur financement de base depuis des années. Pour cette raison, CMS doit trouver comment gérer le financement supplémentaire nécessaire à l’augmentation de salaire tout en fonctionnant dans le cadre d’une résolution continue, a déclaré Marc Richardson, directeur de CMS pour le groupe d’innovation et de technologie du marché, lors d’un événement informatique de l’AFCEA Bethesda Health mardi. .

La réintroduction par Connolly et Schatz du FAIR Act marque la dixième année consécutive de pression des démocrates en faveur d’une augmentation plus importante pour le gouvernement fédéral civil. Les législateurs, avec le soutien de nombreux syndicats fédéraux et organisations de défense, ont déclaré que la loi FAIR contribuerait à aligner les salaires fédéraux sur ceux du secteur privé.

En 2023, les salaires des employés fédéraux étaient en retard d’environ 27,5 % par rapport à ceux des travailleurs du secteur privé, a rapporté le Conseil fédéral des salaires.

“Le FAIR Act est une étape importante pour combler cette lacune”, a déclaré Doreen Greenwald, présidente nationale du National Treasury Employees Union, dans un communiqué. “En faisant du gouvernement fédéral une option plus compétitive pour les travailleurs qualifiés, les agences fédérales peuvent recruter et retenir les employés nécessaires pour mieux servir le peuple américain.”

La satisfaction salariale des employés fédéraux diminue également. Actuellement, 57 % des fédéraux se disent satisfaits de leur salaire – une baisse de 10 % au cours des trois dernières années seulement, selon les résultats de l’enquête sur le point de vue des employés fédéraux (FEVS) du Bureau de gestion du personnel.

“Les augmentations de salaire pour 2024 n’ont pas suffi à compenser la hausse de l’inflation et le déficit salarial élargi entre le fédéral et le privé”, a déclaré Randy Erwin, président national de la Fédération nationale des employés fédéraux, dans un communiqué. “Le Congrès doit comprendre que pour attirer et retenir une main-d’œuvre qualifiée qui sert au mieux le peuple américain, nous devons verser à nos fonctionnaires des salaires compétitifs.”

Pour la loi FAIR, les législateurs ont calculé le pourcentage d’augmentation proposé en combinant l’indice des coûts salariaux (ECI) et les niveaux d’inflation au cours de l’année dernière. L’ECI du Bureau of Labor Statistics mesure l’augmentation des salaires du secteur privé au fil du temps.

Il existe un précédent juridique pour ces calculs. En vertu de la loi FEPCA (Federal Employee Pay Comparability Act) de 1990, le gouvernement peut accorder une augmentation de salaire de base égale à l’ECI par rapport au deuxième trimestre de l’année précédente, moins un demi pour cent. L’ECI étant de 4,5 % en 2023, le FAIR Act comprend une augmentation de base de 4 %.

En plus de l’augmentation de salaire de base proposée de 4 %, l’ajustement local de 3,4 % proposé dans la loi FAIR s’aligne sur les taux d’inflation en 2023.

Bien que la FEPCA autoriserait techniquement ce montant, aucun président depuis 1994 n’a mis en œuvre la totalité de l’augmentation autorisée par la loi. Au lieu de cela, la plupart des années, les présidents ont approuvé un plan de rémunération alternatif avec un montant d’augmentation inférieur, invoquant généralement les contraintes budgétaires et l’incertitude économique comme raisons pour cette alternative.

Une récente analyse des données du Federal News Network a montré que les augmentations de salaire fédérales étaient à la traîne par rapport aux taux de rémunération du secteur privé, tels que mesurés par l’ECI, depuis plus d’une décennie.

Il faudra probablement attendre mars pour déterminer ce que pense l’administration Biden d’une augmentation de salaire en 2025. Lorsque la Maison Blanche publiera sa proposition de budget annuel, elle pourrait donner une indication sur le plan de rémunération pour l’année prochaine pour les employés civils fédéraux.

