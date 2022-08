Alors que les actions chutent à nouveau, voici comment protéger votre portefeuille

Il s’agit d’une version mise à jour d’une histoire initialement diffusée le 21 juillet 2022.

Mais ensuite, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a pris la parole lors du symposium économique annuel de Jackson Hole la semaine dernière et a fortement indiqué que la banque centrale américaine augmenterait probablement les taux plus agressivement que ne le prévoyaient les investisseurs, et il a dit que les ménages américains peuvent s’attendre à “quelques douleurs” à venir.

Et certains analystes disent que les actions pourraient encore baisser. “Soyez prudent à ce stade, car il n’est pas tout à fait clair que le creux soit atteint pour ce cycle, et encore moins pour 2022. Il y aura plus de volatilité à venir dans les prochains mois, alors mettez en garde contre emptor”, a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements. pour l’Alliance des conseillers indépendants.

Bien que le chemin à parcourir puisse être cahoteux, il existe des moyens d’atténuer les dommages potentiels à votre portefeuille dans les mois à venir.