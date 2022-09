Alors que Leonardo DiCaprio et Camila Morrone se séparent, les mèmes “25 ans est la limite d’âge” deviennent viraux

La superstar hollywoodienne Leonardo DiCaprio et l’acteur-mannequin Camila Morrone semblent avoir touché des eaux agitées alors que des informations sur leur rupture ont été diffusées sur Internet. Le couple a décidé de se séparer après plus de quatre ans de relation, a rapporté le magazine PEOPLE. La paire a été initialement liée en 2018 lors d’une sortie à Aspen, au Colorado, et se renforce depuis. Le couple a fait ses premiers débuts en couple aux Oscars en février 2020.

Depuis que des informations sur leur rupture ont fait surface sur Internet, les internautes ont commencé à organiser des mèmes “25 ans, c’est la limite d’âge”. Le couple avait 22 ans d’écart d’âge. Cela a soulevé plusieurs sourcils dès le début de leur relation. L’écart d’âge du duo de célébrités dans la relation a été un point de discorde largement discuté pour beaucoup. Alors qu’une série de relations passées de Leo étaient avec des femmes de moins de 25 ans, il n’est jamais sorti publiquement avec une femme de plus de cet âge.

Cependant, interrogée sur leur écart d’âge significatif, Morrone avait précédemment déclaré à Vulture qu’elle pensait que les gens pouvaient sortir avec qui ils voulaient, sans jugement ni répercussions, quelle que soit leur différence d’âge. Elle a précisé qu’il y avait beaucoup de couples heureux avec une petite différence d’âge.

Cependant, avec la rupture, une publication sur Instagram sur le fait que Leo ne sort pas avec une femme de plus de 25 ans et comment la nouvelle de leur séparation est arrivée quelques jours après que Camila a eu 25 ans est devenue virale. Voici le poste :

Alors que les deux célébrités n’ont pas encore abordé la question en public, les rapports suggèrent que DiCaprio et Morrone étaient éperdument amoureux l’un de l’autre et semblaient assez sérieux au sujet de leur relation. Alors que Morrone était connue depuis longtemps comme la petite amie de Leo, elle était une habituée de sa maison. DiCaprio l’a également présentée à ses parents et a passé beaucoup de temps avec elle au milieu du verrouillage de COVID-19.

Plus tôt, DiCaprio (47 ans) et Morrone (25 ans) ont été aperçus en train de passer le week-end du 4 juillet ensemble sur une plage de Malibu, mais tout ne semblait pas aller bien pour le couple magnifique. Le magazine PEOPLE a rapporté que DiCaprio avait été aperçue à Los Angeles alors qu’elle dînait avec des amis et d’autre part, et Morrone avait été aperçue à Saint-Tropez avec sa mère.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici