Alors que l’Égypte accueille la COP27, le prisonnier politique Alaa Abdel Fattah pourrait mourir, selon sa famille

Les responsables égyptiens font face à un examen de plus en plus minutieux de la manière dont le pays peut accueillir la prestigieuse conférence tandis que des milliers de groupes de défense des droits des personnes disent avoir été injustement emprisonnés restent derrière les barreaux – y compris Alaa Abdel Fattah, un programmeur informatique et militant britannique égyptien qui a entamé une grève de la faim partielle pendant plus plus de 200 jours.