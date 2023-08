Alors que l’économie trébuche sur une poussée judiciaire, Israël mise sur un boom énergétique

Commentez cette histoire Commentaire

CHAMP GAZIER DE KARISH, entre Israël et le Liban — À cinquante milles au large des côtes d’Israël, une plate-forme imposante flotte sur les eaux bleues scintillantes de la Méditerranée, traitant du gaz naturel foré à des milliers de mètres sous terre. Le pétrolier de 400 pieds et 70 000 tonnes, attaché au fond marin par 14 câbles, est comme une ville flottante – empilée avec des dortoirs d’employés, des gymnases, des zones de contrôle et des salles de panique fortifiées. Le projet de 2 milliards de dollars est géré par une équipe de 145 Israéliens et travailleurs étrangers. Ils sont formés pour superviser le raffinage du gaz sur place et répondre aux risques de sécurité uniques d’une installation israélienne à seulement 15 milles des eaux libanaises, qu’Israël considère comme un territoire ennemi.

« Nous le faisons très discrètement, mais cela a une influence substantielle sur l’économie d’Israël », a déclaré Shaul Zemach, directeur général de la filiale israélienne d’Energean. La société de gaz naturel basée à Londres a mis la plate-forme en ligne l’automne dernier après un accord maritime historique entre Israël et le Liban – une percée diplomatique qui comprenait le Hezbollah, le groupe militant soutenu par l’Iran.

Israël affirme qu’un accord historique a été conclu avec le Liban sur les frontières maritimes

S’exprimant par-dessus le vacarme vrombissant des machines, Zemach a pointé du doigt deux tuyaux en acier transportant du carburant sur la plate-forme pour le traitement et l’exportation vers le réseau national israélien – où le gaz représente plus de 70 % de son électricité.

Le gaz naturel a transformé Israël, autrefois un pays pauvre en ressources, en une centrale énergétique régionale. La découverte d’importants gisements offshore il y a une décennie a permis au pays de devenir largement autosuffisant et a ouvert des opportunités d’exportation lucratives. La demande est particulièrement élevée maintenant, alors que les marchés européens se bousculent pour remplacer les importations russes de pétrole et de gaz perturbées par la guerre en Ukraine.

Mais la ruée vers le gaz d’Israël coïncide également avec une montée des tensions régionales – de la Cisjordanie au Liban – et une crise intérieure sans précédent, alors que le pays est secoué par des manifestations de masse contre le plan controversé du gouvernement visant à affaiblir la Cour suprême.

Après que les législateurs ont franchi la première phase de la refonte judiciaire le mois dernier, la valeur du shekel a chuté et le marché boursier de Tel-Aviv a chuté. Les banquiers et les chefs d’entreprise ont mis en garde contre la fuite des capitaux et Moody’s a abaissé la cote de crédit souverain d’Israël, citant « une détérioration » de la gouvernance.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté à plusieurs reprises les avertissements d’une catastrophe imminente, affirmant qu’Israël avait des alternatives – y compris le gaz naturel – pour l’aider à surmonter la tourmente.

« Nous augmentons les exportations de gaz vers l’Europe. Nous avons ouvert des appels d’offres pour des centaines de milliards de dollars pour l’exploration gazière en Israël », a-t-il déclaré mercredi dans une vidéo publiée sur Twitter, récemment rebaptisé X. « Israël est en train de devenir une superpuissance énergétique. … Qui l’aurait cru ?

Il y a environ 1,75 billion de pieds cubes de réserves dans le seul champ de Karish ; elle produit déjà 35 % du gaz consommé par Israël. Zemach pense qu’il pourrait y avoir des puits encore plus abondants plus bas, deux à trois kilomètres (plus d’un mile) en dessous du niveau d’extraction actuel.

Mais malgré la demande européenne, les experts disent que le secteur gazier relativement naissant d’Israël – qui devrait valoir 55 milliards de dollars d’ici 2064 – ne représentera qu’une petite partie de son économie dans un avenir prévisible.

« Netanyahu essaie de détourner l’attention vers le secteur du gaz et vers les autres ressources qui, selon lui, aideront l’économie d’Israël », a déclaré Eldad Ben Aharon, expert en politique étrangère d’Israël et chercheur à l’Institut de recherche sur la paix de Francfort. « Mais si nous faisons un zoom arrière et que nous examinons le potentiel du gaz par rapport à la détérioration de l’économie, ce n’est pas convaincant. »

Il n’y a aucune garantie, a-t-il dit, que l’infrastructure et la coopération régionale à plusieurs niveaux requises pour le forage suivront le rythme des prévisions. Même dans le meilleur des cas, a-t-il dit, les bénéfices du gaz ne peuvent pas commencer à compenser les dommages économiques causés par la refonte judiciaire de Netanyahu – en particulier dans le secteur technologique israélien, qui représentait 54 % du marché d’exportation du pays l’année dernière et plus d’un – dixième de ses effectifs.

Les leaders de la technologie ont été à l’avant-garde des manifestations de rue au cours des sept derniers mois, scandant pour que Netanyahu recule ou risque un préjudice économique durable. Les investissements dans les entreprises technologiques ont chuté de 68% depuis le début de 2023, le rythme d’investissement le plus bas depuis 2018, selon un rapport du mois dernier du Start-Up Nation Policy Institute. De nombreuses entreprises technologiques fondées en Israël transfèrent leur argent et leurs employés à l’étranger.

Les exportations de gaz naturel font partie de « l’approche multidimensionnelle de Netanyahu pour ‘diversifier’ l’économie », a déclaré Eran Etzion, l’ancien responsable de la planification au ministère israélien des Affaires étrangères. Mais les « chiffres ne s’additionnent pas ».

Netanyahu essaie également de développer des partenariats mondiaux comme alternative à ceux avec les États-Unis et l’Europe, a déclaré Etzion, et considère le développement du gaz comme un moyen de forger de nouveaux liens avec des voisins autrefois hostiles. Il s’agit notamment de l’Égypte, qui abrite les seules installations de liquéfaction de la région, nécessaires pour exporter le carburant vers l’Europe et le golfe Persique – où Israël a élargi ses liens ces dernières années dans le cadre des accords d’Abraham négociés par les États-Unis.

Plus tôt cette année, la société pétrolière et gazière publique des Émirats arabes unis et British Petroleum (BP) ont annoncé une offre d’acquisition d’une participation dans NewMed, l’une des plus grandes sociétés gazières d’Israël. En 2021, le fonds souverain des Émirats arabes unis a acheté une part de 1 milliard de dollars dans Tamar, le deuxième plus grand gisement d’Israël.

« L’atmosphère a complètement changé », a déclaré Hezi Kluger, un ancien ministre israélien de l’énergie qui a supervisé le développement du secteur au début des années 2000.

Il a déclaré que de nouveaux accords avec des sociétés internationales telles que Chevron – le titan de l’énergie basé en Californie qui a acquis la plus grande société de gaz naturel travaillant en Israël pour environ 4 milliards de dollars en 2020 – ont reçu l’approbation tacite de l’Arabie saoudite. Au cours des décennies précédentes, a noté Kluger, les entreprises multinationales évitaient activement de traiter avec Israël afin de ne pas mettre en danger leurs liens avec les Saoudiens.

Alors que les sociétés de gaz naturel peuvent compter sur des gains exceptionnels à court terme pendant la guerre en Ukraine, les experts prédisent que le marché atteindra son apogée d’ici une décennie alors que l’Europe passera aux énergies renouvelables. Les entreprises israéliennes se présentent comme des fournisseurs de transition, intervenant jusqu’à ce que de nouvelles sources d’énergie puissent être établies à grande échelle. La demande devrait augmenter alors que les pays européens s’efforcent de rompre leurs liens avec Gazprom, le géant russe de l’énergie.

Le Qatar est devenu un important fournisseur de gaz naturel liquéfié (GNL) en Europe et prévoit d’augmenter sa capacité d’exportation de plus d’un tiers d’ici 2026. Les États-Unis ont augmenté leurs exportations de GNL vers l’Europe de 141 % au cours de l’année écoulée et prévoient pour une augmentation supplémentaire de 40 % dans les années à venir.

Les Palestiniens ont leurs propres ambitions, notamment un projet de 1,5 milliard de dollars pour extraire du gaz naturel au large de la bande de Gaza. Le projet a été bloqué par Israël pendant plus de deux décennies, mais un accord avec des partenaires grecs et égyptiens devrait être finalisé dans les mois à venir.

L’Autorité palestinienne, au bord de l’effondrement, est mise à l’épreuve à Jénine

Les exportations de gaz pourraient finalement rapporter des millions de dollars à l’Autorité palestinienne à court d’argent, qui lutte pour contenir la montée de la violence entre les forces israéliennes et une nouvelle génération de militants à travers la Cisjordanie.

Israël, quant à lui, est sur le point d’être « aspiré dans un conflit » avec le Hezbollah à sa frontière nord avec le Liban, a déclaré aux journalistes cette semaine Tzachi Hanegbi, chef du Conseil de sécurité nationale d’Israël.

Du milieu de la Méditerranée, le tumulte intérieur d’Israël et ses conflits régionaux semblent bien loin. Zemach considère sa plate-forme comme un symbole rare de coopération et une raison d’espérer.