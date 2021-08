Alors que l’économie atteint son apogée, les gains boursiers pourraient être plus difficiles à obtenir

« C’est un monde auquel nous n’avons pas eu à faire face depuis plus de 40 ans, et je ne pense pas que vous puissiez simplement sortir votre livre de jeu habituel des deux dernières décennies », a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley. Groupe de conseil. « Les évaluations de presque tout sont extraordinairement élevées, ce qui signifie qu’il n’y a pas de place pour l’erreur. »

Le Congrès et la Réserve fédérale ont fourni des milliers de milliards de mesures de financement et de liquidité qui vont bientôt se tarir ou au moins commencer à s’évaporer, laissant les investisseurs se demander ce qui les attend avec leurs portefeuilles.

Wall Street parle de plus en plus d’un pic de croissance à la fois de l’économie et des bénéfices des entreprises alors qu’une reprise alimentée par les mesures de relance cède la place à des schémas plus normalisés.

« Les excellents résultats du deuxième trimestre nous ont permis de nous en sortir [growth scare] narratif à chaque fois qu’il est apparu ces dernières semaines », a déclaré Colas. « Maintenant que la majeure partie de la saison des bénéfices est passée, cependant, et que les tendances de la volatilité saisonnière s’affirment, nous pouvons voir le récit de la peur de la croissance percer de manière plus convaincante. »

Les facteurs d’une inflation plus élevée, d’un ralentissement de la croissance et d’une baisse des mesures de relance se produisent dans un contexte de sentiment élevé des investisseurs alors que les principales moyennes des marchés boursiers planer autour de records.

En fait, cet optimisme débordant fait clignoter des signes avant-coureurs, selon Bank of America.

La jauge du sentiment des investisseurs de la société qui mesure les allocations de portefeuille de Wall Street aux actions est la plus proche d’un signal de « vente » depuis mai 2007, peu de temps avant que le marché ne soit sur le point d’atteindre des sommets records qui s’effondreraient bientôt pendant la crise financière.

« Nous avons constaté que l’optimisme de Wall Street sur les actions était un indicateur à contre-courant fiable », a déclaré Savita Subramanian, stratège en actions et quantitatifs de Bank of America, dans une note aux clients. Des allocations plus élevées aux actions finissent par indiquer une baisse à venir, a montré la jauge.

Subramanian a déclaré que le niveau actuel de l’indicateur indique des rendements des prix au cours des 12 prochains mois de seulement 7 % par rapport à la prévision moyenne de 13 % depuis la fin de la crise financière en 2009.

Certes, un ralentissement de l’économie ne signifie pas des rendements négatifs, et les conditions actuelles pourraient n’indiquer rien de plus qu’un refroidissement pour un marché en feu depuis qu’il a atteint son plus bas niveau pandémique fin mars 2020. Après tout, même si les mesures de relance budgétaire ralentissent, la Fed reste déterminée à maintenir sa politique ultra souple jusqu’à ce qu’elle constate beaucoup plus de progrès en matière d’emploi.

« Avec la reprise toujours en cours, les investisseurs ne devraient pas être effrayés par les gros titres annonçant un ralentissement de la dynamique », a déclaré Seema Shah, stratège en chef chez Principal Global Investors. « Une fois que les marchés ont digéré la transition vers un rythme d’expansion plus durable, la décélération de la croissance est généralement associée à des rendements des actions plus faibles, mais toujours positifs. »

En fait, les deux derniers pics des cycles de bénéfices ont conduit à des gains de marché à deux chiffres sur des périodes d’un, trois et cinq ans, a déclaré Jason Pride, directeur des investissements de la fortune privée chez Glenmede.

« Plutôt que d’être obsédés par les pics de croissance à court terme, les investisseurs seraient sages de voir la situation dans son ensemble », a déclaré Pride dans sa note hebdomadaire sur le marché.

Néanmoins, les signes d’un ralentissement de la croissance sont inquiétants.

Le marché obligataire en particulier indique un ralentissement substantiel à venir, le bon du Trésor à 10 ans ne rapportant que 1,18% lundi après-midi. Le rendement de référence inférieur à 1,25% est le signe que le marché obligataire « signifie que tout n’est pas bien économiquement », a écrit Christopher Harvey, analyste principal des actions chez Wells Fargo.

Boockvar, le chef des investissements de Bleakley, a déclaré que l’environnement économique actuel pourrait causer des problèmes à un marché qui s’est appuyé sur des investisseurs prêts à payer systématiquement à des multiples de valorisation plus élevés.

« L’une des caractéristiques du marché des actions dans les années 1970 était une compression multiple », a-t-il déclaré. « La forte hausse des taux d’intérêt a beaucoup à voir. Mais cela devient un environnement plus difficile avec un épisode de stagflation, même s’il s’agit de stagflation-lite. »