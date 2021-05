Alors que l’économie américaine redémarre après la pandémie, certaines parties de celle-ci sont gravement brisées

Un travailleur fait fonctionner un chariot élévateur pour déplacer des paquets de bois Hampton pour une commande d’expédition chez Burton Lumber à Salt Lake City, Utah, le jeudi 6 mai 2021. George Frey | Bloomberg | Getty Images

L’économie américaine tente de redémarrer son moteur après avoir sombré dans sa plus profonde récession depuis des générations, mais diverses contraintes de la chaîne d’approvisionnement menacent le rebond du pays. Le pays est confronté à des pénuries majeures dans tous les domaines, de la main-d’œuvre aux semi-conducteurs, en passant par le bois et les matériaux d’emballage. On ne peut même pas compter sur les piscines cet été, les États-Unis étant à court de chlore. La rareté à gauche et à droite empêche non seulement l’économie d’atteindre son plein potentiel, mais fait également craindre une hausse de l’inflation, les entreprises étant obligées de relever les prix dans un contexte de faiblesse de l’offre. « Ces pénuries de main-d’œuvre et de non-main-d’œuvre affecteront la vitesse à laquelle l’économie se rétablira », a déclaré Michael Gapen, responsable de la recherche économique américaine chez Barclays. « Les intrants main-d’œuvre et non-travail sont des compléments dans la production. Vous avez besoin des deux. Si je ne peux pas faire fabriquer mes véhicules par mes semi-conducteurs, alors je n’ai pas nécessairement besoin d’embaucher plus de main-d’oeuvre maintenant. » Le taux d’activité des États-Unis reste bien en deçà des niveaux d’avant la pandémie, car de nombreux Américains n’ont pas encore repris le travail, en partie à cause des généreuses allocations de chômage et des droits de garde d’enfants. Pendant ce temps, les fabricants ont du mal à rattraper une secousse de la demande dans un contexte de resserrement de l’offre en composants et en matières premières, bloquant le rebond sur de larges pans de l’économie, du logement aux services, en passant par la technologie, l’automobile et les loisirs. « Ce sera un processus plus long qui sortira que quand il est entré », a déclaré Gapen. « Comme l’économie mondiale se redresse à un rythme inégal, il est probable que l’économie américaine va faire de même. Il y a encore quelques problèmes à résoudre dans le système. »

« 10 millions d’emplois à court »

Le marché du travail est prêt à rebondir, mais il semble qu’il y ait un manque de travailleurs disponibles pour continuer à alimenter la grande reprise. L’embauche était une énorme déception en avril avec une augmentation de la masse salariale non agricole de seulement 266 000, contre une estimation consensuelle de 1 million d’emplois par Dow Jones. «Il s’agit d’un marché du travail qui manque de 10 millions d’emplois par rapport à ce qu’il devrait être. Mais contrairement aux pénuries normales que nous connaissons, je pense qu’il s’agit autant d’une pénurie de main-d’œuvre que d’une pénurie de la demande de main-d’œuvre, », a déclaré Jason Furman, économiste à l’Université de Harvard et ancien conseiller d’administration d’Obama. Les entreprises ont du mal à embaucher des travailleurs à un moment où le risque d’infection par Covid persiste. Pendant ce temps, les prestations fédérales de chômage, ainsi que les obligations de garde d’enfants avec de nombreuses écoles toujours fermées, pourraient empêcher de nombreux Américains de réintégrer la population active.

Le taux d’activité a chuté à son plus bas niveau depuis 1973 en avril, la pandémie ayant expulsé un nombre massif de travailleurs du marché du travail. Bien que le taux ait légèrement augmenté au cours des mois suivants, il est toujours obstinément inférieur aux niveaux d’avant Covid – 61,7% en avril contre plus de 63% avant mars 2020. « Nous avons des offres d’emploi à des niveaux records, nous avons des travailleurs qui votent pour leur confiance dans les marchés du travail avec des niveaux presque records de démissions », a déclaré Furman. « Si vous regardez le mois d’avril, il semble qu’il y avait environ 1,1 chômeurs pour chaque offre d’emploi. Donc, il y a beaucoup d’emplois là-bas, il n’y a tout simplement pas beaucoup de main-d’œuvre. »

Les entreprises sonnent l’alarme sur la pénurie de puces

Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé, une industrie des semi-conducteurs déjà brûlante a connu une explosion de la demande de produits tels que les smartphones et les ordinateurs, provoquant un choc d’approvisionnement sans précédent qui saisit les entreprises de tous les horizons qui se précipitent pour répondre aux commandes. La rareté des semi-conducteurs a été bien documentée par les dirigeants sur les appels de résultats cette saison de reporting trimestriel. Au moins 70 entreprises du S&P 500 ont souligné une pénurie de puces lors de leurs appels de bénéfices au cours des trois derniers mois, selon l’analyse CNBC des données FactSet.

Ford Motor a dit que le craquement des copeaux a réduit de 17% le volume de véhicules au premier trimestre, atteignant le flux de trésorerie disponible de 2021 de 3 milliards de dollars. Le PDG Jim Farley a averti que l’impact sur la production empirerait avant de s’améliorer. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que le constructeur de voitures électriques avait subi « certains des défis les plus difficiles de la chaîne d’approvisionnement » de l’histoire de l’entreprise au premier trimestre. « Difficultés insensées avec la chaîne d’approvisionnement avec des pièces – sur toute la gamme de pièces. Évidemment, nous avons entendu parler de la pénurie de puces. C’est un énorme problème. » Musk a déclaré lors d’un appel aux résultats le 26 avril. Il n’y a pas que l’électronique et l’automobile – les entreprises de tous types mettent les investisseurs au courant des retombées du semi-resserrement. Les puces sont devenues un composant tellement omniprésent dans des produits de grande envergure que les entreprises vendant des dispositifs médicaux, des produits chimiques, des vêtements et même du tabac tirent toutes la sonnette d’alarme, selon l’analyse.

Les prix du bois font grimper les coûts de la maison

Le bois de construction, le bois utilisé pour encadrer une maison ainsi que dans les armoires, les portes et les planchers, a vu ses prix grimper de plus de 80% cette année et de 340% par rapport à il y a un an. La flambée des prix a été déclenchée par une combinaison de l’offre réduite au milieu fermetures en cas de pandémie et demande croissante de logements neufs.

Brooks Mendell, président et chef de la direction de la société de conseil en industrie forestière Forisk, a déclaré lundi sur le « Worldwide Exchange » de CNBC que la demande des consommateurs pour le bois ne s’est pas ralentie même lorsque de nombreux fabricants ont été contraints d’arrêter leurs opérations. «À partir de l’année dernière, lorsque Covid et la récession ont frappé, les scieries ont ralenti, les projets qui augmentaient la capacité des usines ont ralenti», a-t-il déclaré. « Mais pendant ce temps-là, tout le monde à la maison continuait à faire ses projets, la demande à la maison continuait, et les réparations et les rénovations continuaient à cuisiner. » En raison de la pénurie, le prix d’une maison unifamiliale neuve moyenne a augmenté de près de 36 000 $, selon une analyse de l’Association nationale des constructeurs d’habitations. « Cette flambée des prix sans précédent nuit aux acheteurs et aux constructeurs de maisons américains et entrave le logement et la croissance économique », a déclaré le président de la NAHB, Chuck Fowke. dans un rapport.

Les coûts des matériaux d’emballage montent en flèche de 50%

Il existe également une pénurie majeure de matériaux d’emballage tels que les plastiques, le papier et les métaux, qui ont fait grimper les coûts d’emballage de plus de 50% depuis le début de la pandémie, selon les données de Mintec Global.

Une augmentation rapide du commerce électronique pendant le verrouillage a créé une augmentation de la demande de matériaux d’emballage en papier, ce qui a resserré davantage l’offre dans un contexte de réduction des déchets de papier du secteur de la vente au détail, selon les analystes de Mintec. Pendant ce temps, l’offre devrait être limitée pendant plus longtemps, car de nombreuses usines de papier s’arrêtent pour un entretien prévu au printemps, ont déclaré les analystes. Les prix de la plupart des matières plastiques ont tendance à atteindre des sommets depuis plusieurs années, les prix du polypropylène aux États-Unis ayant plus que doublé d’année en année, selon Mintec. En plus des restrictions de verrouillage au plus fort de la pandémie, les marchés du plastique ont été frappés par d’importantes pannes d’usines au troisième trimestre causées par des ouragans suivis de violentes tempêtes hivernales en février. En outre, les problèmes logistiques, notamment les goulots d’étranglement des conteneurs et le manque de conteneurs d’expédition, ont conduit à une augmentation exponentielle des coûts de fret, a déclaré Mintec. On s’attend généralement à ce que certains des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et des pressions croissantes sur les prix soient transmis aux consommateurs. « Au cours de 2021, l’inflation des prix des biens sera supérieure à sa tendance à long terme », a déclaré Gapen. Les économistes s’attendent à ce que l’indice des prix à la consommation en avril augmente de 0,2% par rapport à mars, après un gain de 0,6% le mois précédent. Mais d’une année à l’autre, l’IPC devrait sembler brûlant avec un bond de 3,6%, selon Dow Jones.

Le feu chimique réduit l’approvisionnement en chlore

Le chlore avait déjà été plus demandé que d’habitude cette année en raison de projets de rénovation et de séjour induits par une pandémie. Puis un incendie chimique a éclaté chez l’un des principaux fabricants de produits chlorés du pays en Louisiane, coupant une source d’approvisionnement clé. Les prix du chlore ont commencé à augmenter après l’incendie d’août, selon les données d’IHS Markit, et sont en hausse de 72% par rapport aux niveaux de janvier 2019. On ne s’attend pas à ce que l’usine rouvrir jusqu’en 2022.