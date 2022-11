Alors que le VRS augmente les cas de grippe, voici comment s’en sortent les agents de santé

Patti Champoux, technologue en rayons X à l’hôpital général de Niagara Health à Niagara Falls, en Ontario, affirme que l’établissement fonctionne à pleine capacité depuis le début de la pandémie de COVID-19. Mais au cours des dernières semaines, les travailleurs de la santé sur le site ont constaté une forte augmentation du nombre de patients souffrant de maladies respiratoires, a-t-elle déclaré.

Non seulement cela, mais les patients qui lui rendent visite pour des radiographies semblent plus malades qu’ils ne le sont habituellement à cette période de l’année, a déclaré Champoux.

“Les gens que j’ai vus au cours des trois dernières semaines sont incroyablement malades”, a déclaré Champoux à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Ils sont aux urgences et ils sont blancs comme un drap, léthargiques [and] fiévreux… Ils sont plus faibles que je n’en ai vu depuis longtemps.

Cela s’explique en partie par la circulation accrue d’un “tiercé gagnant” de maladies respiratoires, a déclaré Champoux. En plus de la COVID-19, les travailleurs de la santé constatent maintenant une augmentation du nombre de patients atteints de la grippe ainsi que du virus respiratoire syncytial (VRS). Champoux est l’un des nombreux travailleurs de la santé qui ont contacté CTVNews.ca pour partager comment ils gèrent l’augmentation du nombre de patients atteints de maladies respiratoires.

Cette augmentation laisse les hôpitaux et les cliniques de soins de santé à travers le pays submergés de patients, selon les experts. Les hôpitaux pédiatriques ont été particulièrement touchés. En Colombie-Britannique et en Alberta, l’augmentation du nombre d’enfants malades a entraîné le report d’opérations chirurgicales et des temps d’attente à l’hôpital pouvant atteindre 17 heures. Les unités de soins intensifs pédiatriques de l’Ontario fonctionnent également bien au-delà de leur capacité, certains hôpitaux ouvrant des unités de soins intensifs supplémentaires pour répondre à la demande.

Le plus grand hôpital pour enfants du Canada atlantique connaît également des «niveaux historiques» d’enfants malades, a déclaré le Dr Andrew Lynk, chef de la pédiatrie au IWK Health Centre en Nouvelle-Écosse. Lors d’une conférence de presse le 17 novembre, Lynk a déclaré que l’hôpital avait récemment vu jusqu’à 200 enfants malades en l’espace de 24 heures.

Bien que l’hôpital général de Niagara Health ne s’occupe pas exclusivement des patients pédiatriques, il a constaté une augmentation significative du nombre d’enfants visitant sa salle d’urgence, a déclaré Champoux, en particulier ceux atteints de VRS et de pneumonie.

“Il y a eu une augmentation de 40 pour cent des enfants que j’ai vus aux urgences”, a déclaré Champoux.

Afin de répondre à la demande de volumes de patients plus élevés, a déclaré Champoux, les heures supplémentaires parmi le personnel de santé sont devenues la norme. Elle et ses collègues se bousculent constamment au travail et les pauses sont un «luxe», a-t-elle déclaré. Cela ajoute à l’épuisement qu’elle et ses collègues ont ressenti tout au long de la pandémie, a déclaré Champoux.

“[Some] les travailleurs à temps partiel travaillent 90 ou 95 heures en deux semaines », a-t-elle déclaré. «Ils sont fatigués, puis ils tombent malades, et maintenant, tout à coup, leur quart de travail doit être comblé. Ensuite, cela revient aux personnes qui font des heures supplémentaires.

“C’est un cercle vicieux.”

Selon une enquête menée par Statistique Canada en 2021, 95 % des travailleurs de la santé ont déclaré que leur travail avait été touché par la pandémie de COVID-19. Ces impacts comprenaient une charge de travail accrue et un sentiment de stress accru au travail. De plus, les données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) montrent que les travailleurs de la santé ont effectué plus d’heures supplémentaires en 2021 qu’en une décennie.

Le stress du travail a également un impact sur sa vie familiale, a déclaré Champoux. L’épuisement la laisse trop fatiguée pour passer du temps avec son mari et son fils de 19 ans.

“Parfois, je rentre à la maison et je pleure”, a-t-elle déclaré. « De temps en temps, je dois repousser un patient hospitalisé au lendemain parce qu’il n’y a tout simplement pas assez de temps dans la journée pour faire sa radiographie et… je me sens coupable parce que je pense que j’ai retardé ses soins.

“C’est avec le cœur lourd que nous ne pouvons pas atteindre tout le monde tout le temps.”

LE MANQUE DE PERSONNEL SIGNIFIE “TOUT LE MONDE ATTEND JUSTE”

Les personnes travaillant au service des urgences du London Health Sciences Centre à London, en Ontario, sont également aux prises avec l’augmentation du nombre de patients, a déclaré le Dr Alex Dong, médecin de l’établissement. Pendant des mois, le service des urgences a été en sous-effectif alors qu’il fonctionnait en surcapacité, a-t-il déclaré.

Le manque de travailleurs de la santé à l’hôpital affecte le nombre de patients pouvant être traités, a déclaré Dong. Le service des urgences dans lequel il travaille compte environ 35 à 40 lits. La plupart des jours, au moins 20% de ces lits sont fermés en raison d’un manque de personnel, a-t-il déclaré.

“Nous manquons d’infirmières et il est dangereux d’avoir une infirmière responsable de tant de lits en même temps”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Du point de vue de la sécurité des patients, nous devons fermer ces lits car nous ne pouvons pas les doter en personnel en toute sécurité.”

Cela contribue à des temps d’attente plus longs que jamais qui sont régulièrement à deux chiffres pour les soins non urgents, a déclaré Dong.

Selon un communiqué de presse daté du 9 novembre, les temps d’attente pour les soins non urgents au London Health Sciences Centre devraient dépasser 20 heures. Certains patients sont également vus par des médecins dans les couloirs en raison de la disponibilité limitée de lits, a déclaré Dong.

Selon la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers (FCSII), le manque de personnel était répandu dans les hôpitaux du Canada depuis avant que la pandémie de COVID-19 ne s’installe. Les données de Statistique Canada révèlent qu’il y avait 126 000 postes vacants dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale en 2021 seulement.

La raison de l’afflux de patients souffrant de maladies respiratoires découle de la suppression des mesures de distanciation physique qui avaient été en place pendant la majeure partie de la pandémie de COVID-19, a déclaré Dong. Les fermetures et les limites des rassemblements sociaux ont largement empêché les Canadiens de se rassembler en grands groupes. En conséquence, ils sont tombés malades moins fréquemment au cours des deux dernières années et demie, a déclaré Dong.

“Maintenant que nous n’avons plus de restrictions … lorsque nous tombons malades, notre système immunitaire n’y est pas habitué, donc la maladie a tendance à être pire”, a déclaré Dong. “Si vous avez un rhume aujourd’hui, ce sera bien pire qu’un rhume dont vous vous souviendrez jamais… parce que votre corps n’y est pas habitué.”

Avec des lits dans son service des urgences fermés ou déjà occupés par des patients malades, il y a des moments où il n’y a pas d’espace pour admettre de nouveaux patients depuis la salle d’attente, a déclaré Dong. En conséquence, les médecins doivent également attendre les patients. Ses quarts de travail commencent souvent par attendre environ une heure avant qu’un nouveau patient puisse être évalué.

“Tout le monde attend”, a écrit Dong dans un e-mail à CTVNews.ca mardi. “Du point de vue d’un médecin, c’est assez frustrant.”

LES EXPERTS DE LA SANTÉ APPUIENT DES MESURES DE PRÉVENTION

Ce ne sont pas seulement les hôpitaux qui ont vu une augmentation du nombre de patients atteints de maladies respiratoires au cours des dernières semaines – les cliniques individuelles ressentent également la pression. La Dre Marina Abdel Malak, médecin de famille basée à Mississauga, en Ontario, a déclaré qu’elle travaillait plus d’heures pour s’adapter au nombre accru de patients qu’elle voit, emportant même son travail à la maison avec elle.

“J’examine les résultats et je dois revoir mon emploi du temps, essayant d’ouvrir plus de plages de rendez-vous”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique vendredi.

Abdel Malak travaille dans deux cliniques, dont l’une est spécifiquement destinée aux patients atteints de toux et de grippe présentant des symptômes tels que fièvre, toux, écoulement nasal et congestion nasale. Il y a deux mois, la clinique recevait chaque jour environ 20 patients présentant ce genre de symptômes. Aujourd’hui, les médecins voient entre 40 et 50 patients par jour.

“Nous avons certainement doublé notre volume au cours des deux derniers mois”, a-t-elle déclaré. “Le nombre de toux, de nez qui coule, de grippe, d’éruptions cutanées et de fièvres a considérablement augmenté… Il n’est pas rare de voir notre file d’attente à l’extérieur se remplir avant même l’ouverture de notre clinique.”

Le fonctionnement en surcapacité a contribué à allonger les temps d’attente pour les patients dans les deux cliniques, a déclaré Abdel Malak. Les plaintes de patients frustrés d’avoir à attendre pour des soins pèsent sur elle et sur d’autres membres du personnel de la clinique, a-t-elle déclaré.

“Je comprends tout à fait qu’ils soient frustrés parce que vous devez prendre une bonne partie de votre journée pour aller chez le médecin”, a-t-elle déclaré. “Mais en même temps, je ne peux pas gérer 40 ou 50 patients par jour sans que quelqu’un doive attendre.”

Le gouvernement de l’Ontario a récemment distribué une note de service demandant aux travailleurs de la santé familiale de travailler les soirs et les fins de semaine pour aider à alléger le fardeau des hôpitaux pédiatriques. Mais dans sa clinique, Abdel Malak a déclaré qu’elle et ses collègues ne prenaient déjà pas de pauses, et qu’il n’y avait pas non plus d’heures précises pour que les membres du personnel déjeunent ou utilisent les toilettes.

« Que pouvons-nous donner de plus ? Nous donnons vraiment tout et nous restons ouverts autant que possible », a-t-elle déclaré. “Beaucoup oublient que les médecins sont aussi des humains.”

Avec tellement plus d’activité virale signalée que d’habitude à cette période de l’année et la saison du rhume et de la grippe qui vient de commencer, Abdel Malak a déclaré qu’elle ne savait pas à quoi s’attendre au cours des prochains mois.

« L’hiver va être intéressant, nous ne savons pas combien de temps encore notre clinique pourra supporter cela », a déclaré Abdel Malak. “Ce n’est que le début.”

À l’avenir, Abdel Malak a déclaré qu’elle aimerait voir des mesures de santé publique plus strictes en place dans tout l’Ontario. Cela comprend la mise en œuvre de mandats de port de masques, ainsi que l’encouragement des résidents à se faire vacciner contre le COVID-19 et la grippe. D’autres experts en maladies infectieuses encouragent également les Canadiens à maintenir une bonne hygiène des mains et à porter des masques à l’intérieur.

« Une once de prévention vaut mieux que guérir », a déclaré Abdel Malak.



Avec des fichiers de La Presse canadienne et des rédacteurs de CTVNews.ca Tasha O’Neill et Michael Lee