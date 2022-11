Alors que le VRS augmente les cas de grippe, quand les enfants devraient-ils se rendre aux urgences ?

Les hôpitaux pour enfants à travers le pays sont aux prises avec une augmentation du nombre de patients en raison d’un «multi-démie» provoquant des temps d’attente extrêmes et conduisant certains parents à se sentir anxieux quant à ce qu’ils peuvent faire.

Les effets combinés du virus respiratoire syncytial (VRS), de la grippe et de la COVID-19 ont amené le système de santé et le personnel à un point de rupture.

Maintenant, les parents se demandent à quel moment, le cas échéant, ils doivent amener leur enfant aux urgences.

“Faites toujours confiance à vos parents”, a déclaré dimanche le Dr Lisa Barrett, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Dalhousie à Halifax, à CTV News Channel. “Des choses qui vous inquiètent, des rythmes respiratoires très élevés, une toux qui les empêche de bien respirer, de très jeunes enfants qui ne peuvent pas reprendre leur souffle, ne pas manger ni boire et ne pas être alerte. Ce sont tous des moments où vous avez vraiment besoin d’aller dans un hôpital.”

Barrett a déclaré que les parents devraient consulter les urgences locales pour obtenir des directives sur le moment où ils devraient consulter un médecin. De nombreux hôpitaux conseillent aux parents d’appeler un fournisseur de soins de santé lorsque les symptômes ne s’améliorent pas ou s’aggravent.

“De nombreuses provinces ont également une ligne téléphonique que vous pouvez appeler et obtenir des conseils supplémentaires”, a déclaré Barrett. “Utilisez toutes les ressources dont vous disposez en ce moment… N’ignorez jamais, au grand jamais, les signes que j’ai mentionnés et enregistrez-vous avec des ressources supplémentaires.”

Santé Canada a publié un rapport du 6 au 12 novembre (semaine 45) soulignant la tendance des cas de grippe à l’échelle nationale. La grippe de sous-type A représente la majorité (97 %) des cas détectés.

“Actuellement, le nombre hebdomadaire d’hospitalisations pédiatriques signalées est à des niveaux généralement observés au plus fort de la saison grippale”, indique le rapport.

Un rapport du 3 au 9 novembre 2019 (semaine 45), qui était la dernière année “typique” pour la grippe avant la pandémie, explique que les niveaux de grippe à travers le pays étaient “un niveau similaire à la semaine précédente” cette année-là.

« Au cours de la semaine 45, le nombre de détections de la grippe a continué d’augmenter », indique le rapport, indiquant que le taux de positivité pour la grippe était de 3,1 %, alors qu’en 2022, il est passé à 15,8 %.

Selon Santé Canada, l’Alberta connaît des cas de grippe « généralisés », d’autres provinces et territoires signalant une propagation « sporadique » et « localisée ». Le gouvernement fédéral qualifie les taux rapides et prolongés de grippe d’« épidémie nationale de grippe ».

Les experts estiment que le manque d’exposition au cours des deux dernières années à tout virus est une des raisons de l’augmentation du nombre de personnes tombant malades cette année.

Dans la mise à jour COVID-19 du gouvernement fédéral du 10 novembre, l’administrateur en chef adjoint de la santé publique, le Dr Howard Njoo, a déclaré que l’immunité au VRS et aux autres virus respiratoires est particulièrement faible chez les enfants qui sont restés en grande partie confinés au cours des deux dernières années en raison de COVID- 19 mesures de santé publique.

Pour atténuer la pression des hôpitaux, les experts médicaux exhortent les gens à prendre des précautions, notamment à être à jour dans leurs vaccinations.

La Société canadienne de pédiatrie (SCP) a exhorté vendredi les familles à se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19, le Dr Kevin Chan, président du comité des soins aigus de la SCP, affirmant que les familles devraient donner la priorité au vaccin contre la grippe.

D’autres solutions pour atténuer la propagation des virus sont fortement encouragées, déclare Barett, qui recommande aux gens de poursuivre les habitudes formées au cours de la pandémie.

“La réponse n’est pas ce que nous avons fait avec le COVID (-19) et les confinements, c’est de se souvenir des bases”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas fastueux, mais c’est important.”

Barrett a souligné le lavage des mains pour freiner la transmission et pour que tout le monde soit vacciné à la fois contre le COVID-19 et la grippe.

“Si vous êtes une famille et / ou des membres de la communauté, qui sont à l’aise de porter des masques dans les lieux publics, ce n’est pas un outil parfait, mais c’est un outil complémentaire”, a-t-elle déclaré. “Aussi pouvoir rester à la maison quand vous êtes malade. Je ne saurais trop insister là-dessus pour le moment.”

Barrett a déclaré que les gens devraient donner la priorité à la sécurité lorsqu’ils assistent à des événements, comme se masquer et ne pas assister en cas de maladie.

“Une culture respiratoire plus sûre est utile”, a déclaré Barrett. “Il n’y a pas de formule magique autour de cela.”



Avec des fichiers de La Presse canadienne.