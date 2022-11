Alors que le VRS augmente les cas de grippe, les travailleurs de la santé sont-ils en difficulté ?

Confrontés à une « multidémie » de cas de virus respiratoire syncytial (VRS), de COVID-19 et de grippe, les hôpitaux du Canada assistent à une augmentation du nombre de patients atteints de maladies respiratoires.

En conséquence, les travailleurs de la santé sont mis à rude épreuve, travaillant de longues heures pour répondre à la demande. Les médecins et les infirmières du Canada ont connu quelques années difficiles depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020. Selon un rapport de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, environ 75 % des infirmières de tout le pays ont déclaré s’être senties épuisées pendant la pandémie en raison à une charge de travail accrue et à un manque de personnel.

Si vous êtes un travailleur de la santé confronté à la pression d’un plus grand nombre de patients ou si vous avez récemment quitté la profession en raison du stress, nous voulons avoir de vos nouvelles.

A quoi ressemble une journée type au travail ? Combien de patients de plus voyez-vous dans votre hôpital ou votre clinique ? Quel impact le travail a-t-il sur votre santé mentale ?

Partagez votre histoire en nous envoyant un courriel à dotcom@bellmedia.ca avec votre nom et votre emplacement. Vos commentaires peuvent être utilisés dans une histoire de CTVNews.ca.