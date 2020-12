Les travailleurs du vaste hôpital de campagne pouvaient fournir de l’oxygène et des médicaments, mais il n’y avait pas de lits aux soins intensifs, pas de ventilateurs, pas de téléphones fonctionnels et un seul médecin de service un dimanche récent – le Dr Jessica Du Preez, dans sa deuxième année de pratique indépendante.

Pendant des heures, l’alarme du moniteur de chevet de l’enseignant bêla. Son niveau d’oxygène était dangereusement bas, son pouls s’emballait et sa tension artérielle montait en flèche. Pourtant, elle est restée consciente, disant qu’elle ne pouvait pas respirer. Ce soir-là, elle est morte seule. Un livre, «A Heartbeat of Hope: 366 dévotions», était posé sur son chevet à côté d’une paire de lunettes de lecture.

En Afrique du Sud, le nombre de nouveaux cas qui se propagent à partir de Port Elizabeth augmente de façon exponentielle à travers le pays, avec une augmentation des décès. Huit pays, dont le Nigeria, l’Ouganda et le Mali, ont récemment enregistré leur plus grand nombre de cas quotidiens de l’année. «La deuxième vague est là», John N. Nkengasong, chef des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, a déclaré .

Lorsque le virus a été détecté pour la première fois, de nombreux pays africains étaient considérés comme particulièrement à risque car ils avaient des systèmes médicaux, de laboratoire et de surveillance des maladies faibles et luttaient déjà contre d’autres contagions. Certains ont été déchirés par un conflit armé, limitant l’accès des agents de santé. En mars, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le premier directeur général africain de l’Organisation mondiale de la santé, a averti: «Nous devons nous préparer au pire.»

Mais de nombreux gouvernements africains ont procédé à des verrouillages rapides et sévères qui – bien que financièrement ruineux, en particulier pour leurs citoyens les plus pauvres – ont ralenti le taux d’infection. Certains réseaux ont déployé des agents de santé communautaires. Le CDC Afrique, l’OMS et d’autres agences ont contribué à étendre les tests et déplacé des équipements de protection, des équipements médicaux et des produits pharmaceutiques.

Le bilan rapporté de la pandémie sur le continent – 2,6 millions de cas et 61 000 décès, selon le CDC Afrique – est inférieur à ce que les États-Unis vivent actuellement seuls en trois semaines.

Mais cette comptabilité est presque certainement incomplet. Les preuves grandissent que de nombreux cas ont été manqués, selon une analyse de nouvelles études, des visites dans près d’une douzaine d’établissements médicaux et des entretiens avec plus de 100 responsables de la santé publique, des scientifiques, des dirigeants gouvernementaux et des prestataires de soins médicaux sur le continent.

«Il est possible et très probable que le taux d’exposition soit bien supérieur à ce qui a été rapporté», a déclaré le Dr Nkengasong dans une interview.