ROUEN, France (AP) – La jeune femme paniquée de 22 ans est conduite à la salle de consultation n ° 2, avec son sol facile à nettoyer et son treillis alvéolé au-dessus de la fenêtre. Derrière elle, les lourdes doubles portes du service des urgences psychiatriques – qui ne pouvaient s’ouvrir qu’avec la clé d’un membre du personnel – se fermaient.

Avec des claquements anxieux de ses baskets blanches, elle confie à un psychiatre de service comment la solitude du verrouillage du coronavirus et l’angoisse de ne pas trouver de travail sur le marché du travail en proie à une pandémie contribuent à son tourbillon d’anxiété. Elle est déconcertée de commencer à être obsédée par les couteaux, craignant que sa santé mentale ne s’effondre.

«Le verrouillage – ne prétendons pas le contraire – m’inquiète», explique la jeune femme à travers son masque chirurgical, alors que la psychiatre, Irene Facello, écoute attentivement.

«Je veux être rassurée», dit la femme, «que je ne deviens pas folle.»

Forcer des millions de personnes à rester à nouveau chez eux – les couper de leurs familles et amis, fermer les entreprises dans lesquelles ils ont investi, les cours universitaires qui nourrissaient leur esprit et les boîtes de nuit là où ils se socialisaient – a, pour l’instant, commencé à faire reculer la recrudescence des coronavirus La France qui l’a poussée en novembre au-delà du sombre cap des 52 000 morts.

Mais les coûts pour la santé mentale ont été considérables. Alors que le nombre de patients français COVID-19 en réanimation diminue désormais, les psychiatres font face à une vague de détresse psychologique. L’enquête des autorités sanitaires indique une poussée de dépression la plus aiguë parmi les personnes sans travail, les personnes en difficulté financière et les jeunes adultes.

Le centre hospitalier de Rouvray dans la ville normande de Rouen fait partie des endroits où les psychiatres se retrouvent en première ligne des retombées de la pandémie sur la santé mentale. Ils craignent qu’une crise croissante de dépression, d’anxiété et pire ne se profile à l’horizon alors que davantage de moyens de subsistance, d’avenir et d’espoir sont perdus à cause de la pandémie. Les journalistes d’Associated Press ont passé 10 heures dans l’établissement tentaculaire de 535 lits, le lendemain du jour où le président français Emmanuel Macron a présenté un plan s’étendant jusqu’à la mi-janvier pour la levée progressive des restrictions de verrouillage.

À l’urgence psychiatrique, alors que Facello envoie la jeune femme de 22 ans chez elle avec une ordonnance d’anti-anxiété et un rendez-vous pour la revoir dans deux semaines, les doubles portes s’ouvrent à nouveau.

C’est une autre jeune femme de 25 ans, étudiante en linguistique. Elle est dirigée vers la salle de consultation n ° 1, où elle est assise silencieusement dans l’obscurité à la tombée de la nuit.

Sur le tableau blanc du service, qui répertorie les noms et les détails des patients, un diagnostic initial abrégé écrit à la main sur un bout de papier utilise des acronymes pour préciser à quel point elle a pu se rapprocher de l’irréparable. Au cours de la semaine écoulée, dit-elle, elle avait souffert des «IDS» – idées suicidaires – et avait imaginé «IMV», ou ingérer volontairement des médicaments.

La psychiatre en chef du service, Sandrine Elias, taquine doucement l’étudiante comment le verrouillage l’a laissée complètement seule, les cours étant suspendus.

Ce n’est pas la seule cause de son malaise. Elias apprend que la jeune femme a eu une adolescence difficile, avec des tentatives de suicide. L’isolement pendant l’épidémie n’a fait qu’amplifier la détresse de l’élève. D’une voix calme, elle dit à Elias qu’elle «nous confronte à nous-mêmes».

«Je suis une personne du type au foyer, mais cette contrainte absolue est un vrai poids», dit-elle.

Elias décide rapidement de l’hospitaliser. Le repos supervisé et les médicaments, selon Elias, peuvent l’aider.

«Vous avez besoin d’un cadre, à prendre en compte. Tout seul, dans votre studio, ce n’est pas possible « , dit le psychiatre. » C’est très bien que vous soyez venu ici. «

Tous ceux qui cherchent de l’aide n’ont pas d’antécédents psychiatriques. Les professionnels de la santé mentale affirment que les confinements et les couvre-feux ont également déstabilisé des personnes qui, dans des moments moins difficiles, auraient pu surmonter des difficultés en les discutant avec leur famille et leurs amis plutôt que de se retrouver dans des services de traitement psychiatrique.

«Être seul entre quatre murs est terrible», dit Elias. «L’arrêt de la vie comme ça se répercute sur les gens. Ce n’est pas bon. »

Nathan, un étudiant de 22 ans, est venu aux urgences deux jours plus tôt. Le journal de bord montre qu’il a été admis à 17 h 20 et a été transféré ce soir-là dans une unité de plus long séjour.

Là, dans la salle 14, il a dit au psychiatre Olivier Guillin qu’il avait demandé de l’aide d’urgence «parce que je sentais que mon moral déclinait très rapidement, que j’étais sur le point de basculer, avec des pensées suicidaires».

Des pensées similaires l’avaient d’abord déprimé cet été, après le verrouillage initial de la France de mars à mai. Ils ont de nouveau frappé lorsque le pays a été confiné pour la deuxième fois à partir du 30 octobre. Son université a fermé ses portes. Ses cours de sciences politiques sont devenus virtuels. Plutôt que d’être seul dans son appartement étudiant, il est revenu avec ses parents à Rouen, séparé de son réseau de soutien et méditant sur son avenir incertain.

«Le premier verrouillage n’a pas vraiment eu beaucoup d’effet sur moi», dit-il à Guillin, mais le second «m’a vraiment coulé».

«Être à nouveau confiné, devoir toujours rester dans un périmètre limité, ne pas pouvoir voir mes amis aussi souvent que d’habitude, ça m’a dérangé», dit-il.

La sécurité de l’hospitalisation et des médicaments a rapidement commencé à le stabiliser. Reposant sur sa table de chevet se trouvait un Rubik’s Cube qu’il avait résolu.

Guillin, qui dirige plusieurs unités à l’hôpital et compte 200 membres du personnel médical sous ses ordres, dit qu’ils constatent une forte augmentation du nombre de jeunes adultes cherchant de l’aide pour des problèmes d’anxiété, de dépression, de toxicomanie et d’autres difficultés. Il se prépare à plus.

«Nous verrons très probablement la crête de la vague dans les mois à venir», dit-il.

La pandémie a également eu d’autres répercussions sur la santé mentale qui sont moins évidentes mais non moins dévastatrices.

Guillin déplore toujours la mort d’une patiente qui s’est suicidée lors du premier lock-out, 48 heures après ce qui s’est avéré être leur dernier rendez-vous. Elle portait un masque à cette réunion, pour se protéger contre le virus. Cela a interféré avec sa lecture de la profondeur de sa détresse, dit-il.

«C’était une femme très expressive et là, avec le masque, j’ai mal évalué les choses», dit-il. «Rétrospectivement, je me dis que peut-être, sans le masque, j’aurais été plus alerte et faire plus.

Les patients ont également été blessés par le détournement de ressources de la santé mentale pour lutter contre le COVID-19.

La thérapie électroconvulsive qui avait aidé Laura, une étudiante, à sortir de sa grave dépression a été déstabilisée lorsque des anesthésiologistes – qui sont nécessaires pour l’endormir pendant que des courants électriques traversaient son cerveau – ont été réquisitionnés pour soigner des patients infectés par le virus.

«Mon moral s’est détérioré peu de temps après, et les idées suicidaires sont revenues», dit-elle à Guillin.

Laura dit que pour elle, la thérapie est « aussi urgente que le COVID-19. » Maintenant, au lieu de sortir de l’hôpital à la mi-novembre comme elle l’avait espéré, Laura a dû rester.

Aux urgences, pour la troisième fois en deux heures, une autre jeune femme entre par les doubles portes, vêtue de noir, l’air creuse. La salle 1 étant déjà occupée par la jeune fille de 25 ans, la lycéenne de 18 ans est présentée dans la salle 2. Après son premier entretien avec une infirmière et un soignant, elle se blottit sur sa chaise.

L’infirmière, Sébastien Lormelet, et la soignante, Anita Delarue, échangent des notes dans la salle du personnel où le nom et l’heure d’admission de l’adolescent, 17h02, sont inscrits au marqueur noir sur le tableau blanc.

«Le verrouillage a beaucoup à voir avec cela, car elle dit que le premier a été difficile. Avec le second, maintenant, si elle pouvait s’éclipser, elle le ferait », dit Delarue.

« Elle ne résisterait pas à une troisième. »

