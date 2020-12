JOHANNESBURG (AP) – Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réimposé une interdiction des ventes d’alcool et a ordonné la fermeture de tous les bars lundi dans le cadre de nouvelles restrictions visant à aider le pays à lutter contre une résurgence du coronavirus, y compris une nouvelle variante.

Ramaphosa a également annoncé la fermeture de toutes les plages et piscines publiques des points chauds d’infection du pays, qui comprennent le Cap, Johannesburg, Durban et plusieurs zones côtières. En outre, l’Afrique du Sud prolonge son couvre-feu nocturne de quatre heures, exigeant que tous les résidents doivent être chez eux de 21 heures à 6 heures du matin, a déclaré le président.

«Un comportement imprudent dû à une intoxication alcoolique a contribué à une transmission accrue. Les accidents et la violence liés à l’alcool exercent une pression sur nos unités d’urgence hospitalières », a déclaré Ramaphosa dans un discours national.

«Comme nous le devions au début du verrouillage, nous devons maintenant aplatir la courbe pour protéger la capacité de notre système de santé afin de lui permettre de répondre efficacement à cette nouvelle vague d’infections», a-t-il déclaré.

Ramaphosa a déclaré que l’interdiction de vendre de l’alcool et d’autres nouvelles restrictions prendraient effet à minuit. Ils incluent le port obligatoire de masques en public, et toute personne trouvée ne portant pas de masque dans un lieu public sera passible d’une amende ou d’une accusation pénale passible d’une éventuelle peine de prison, a déclaré le président.

Ramaphosa a déclaré que les restrictions accrues sont nécessaires en raison d’une augmentation des infections au COVID-19 qui a poussé le nombre total de cas de virus confirmés en Afrique du Sud à plus d’un million.

«On sait que près de 27 000 Sud-Africains sont morts du COVID-19. Le nombre de nouvelles infections à coronavirus augmente à un rythme sans précédent », a-t-il déclaré. «Plus de 50 000 nouveaux cas ont été signalés depuis la veille de Noël.»

Ramaphosa a annoncé les nouvelles mesures après une réunion du Cabinet et une réunion d’urgence du Conseil national de commandement des coronavirus. Il a déclaré que les nouvelles restrictions seraient revues dans quelques semaines et qu’un assouplissement ne serait envisagé que lorsque le nombre de nouveaux cas et d’hospitalisations diminuerait.

Le pays a dépassé la barre du million de cas de virus confirmés dimanche soir, lorsque les autorités ont signalé que le nombre total de cas dans le pays pendant la pandémie avait atteint 1 004 413, dont 26 735 décès.

À l’instar de la Grande-Bretagne, l’Afrique du Sud se bat contre une variante du COVID-19 que les experts médicaux considèrent comme plus infectieuse que l’original. La variante est devenue dominante dans de nombreuses régions du pays, selon les experts.

L’Association médicale sud-africaine, qui représente les infirmières et autres agents de santé ainsi que les médecins, a averti lundi que le système de santé était sur le point d’être submergé par la combinaison d’un nombre plus élevé de patients atteints de COVID-19 et de personnes nécessitant des soins urgents en raison de l’alcool. incidents connexes. De nombreux rassemblements de vacances impliquent des niveaux élevés de consommation d’alcool, ce qui entraîne souvent une augmentation des cas de traumatisme.

«Pour alléger la pression sur le système à cette période de l’année, où nous n’avons qu’un personnel restreint travaillant, en particulier dans le secteur public, ainsi que dans le secteur privé, nous demandons des restrictions plus strictes concernant les rassemblements sociaux», Angelique Coetzee , a déclaré la présidente de l’association médicale à l’Associated Press.

«L’Afrique du Sud a des antécédents d’abus d’alcool et de consommation excessive d’alcool, en particulier le week-end. Dans certaines régions, cela conduit à de nombreux cas de traumatisme, d’agression, d’accident de la route et de violence domestique », a-t-elle déclaré.

L’association médicale a appelé le gouvernement à imposer des restrictions plus strictes sur la vente d’alcool, en particulier lorsqu’il s’agit de grands rassemblements.

Lorsque l’Afrique du Sud avait auparavant interdit la vente d’alcool, les cas de traumatisme dans les hôpitaux ont chuté de 60%, selon les statistiques gouvernementales. Lorsque l’interdiction des ventes d’alcool a été levée, les cas de traumatisme sont revenus aux niveaux précédents.

Au milieu d’une résurgence du COVID-19 début décembre, l’Afrique du Sud a limité les ventes d’alcool du lundi au jeudi entre 10 heures et 18 heures. Le pays a également un couvre-feu nocturne de 23 heures à 4 heures.

Plusieurs négociants en alcool avaient supplié le gouvernement d’éviter une interdiction totale de la vente d’alcool, invoquant les dommages économiques que cela causerait. L’industrie sud-africaine de l’alcool a été parmi les plus durement touchées lorsque le pays a imposé un verrouillage strict en avril et mai, qui a également interdit toutes les ventes d’alcool.

La moyenne mobile sur 7 jours des cas quotidiens confirmés en Afrique du Sud a augmenté au cours des deux dernières semaines, passant de 11,18 nouveaux cas pour 100000 personnes le 13 décembre à 19,87 nouveaux cas pour 100000 personnes le 27 décembre.

La moyenne mobile sur 7 jours des décès quotidiens dans le pays est passée au cours des deux dernières semaines de 0,26 décès pour 100 000 personnes le 13 décembre à 0,49 décès pour 100 000 personnes le 27 décembre.

Ramaphosa a exhorté les gens à éviter les rassemblements pour le réveillon du Nouvel An. Au lieu de cela, il a demandé à tous les Sud-Africains d’allumer des bougies.

«J’allumerai une bougie au Cap à minuit exactement le soir du Nouvel An en mémoire de ceux qui ont perdu la vie et en hommage à ceux qui sont en première ligne qui travaillent pour sauver nos vies et nous protéger du mal», a-t-il déclaré. «Je vous demande de vous joindre à moi où que vous soyez dans ce geste symbolique très important.»