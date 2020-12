L’Afrique du Sud lutte contre une variante du COVID-19 qui est plus contagieuse et est devenue dominante dans de nombreuses régions du pays, selon les experts.

L’Association médicale sud-africaine, qui représente les médecins, les infirmières et les agents de santé du pays, a averti lundi que le système de santé est sur le point d’être submergé par la combinaison d’un plus grand nombre de personnes atteintes de COVID-19 et de personnes nécessitant des soins urgents en raison de incidents liés à l’alcool. De nombreux rassemblements festifs pendant les vacances impliquent une forte consommation d’alcool, ce qui entraîne souvent davantage de traumatismes.